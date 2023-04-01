Loại nước ép này người thiếu máu 'thích mê', cực tốt cho da, cấp ẩm tức thì, trắng sáng bật tông nếu chăm uống hàng tuần

Làm đẹp 01/04/2023 06:15

Điều ngạc nhiên là nước ép củ dền không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho làn da và mái tóc của bạn.

Loại nước ép này người thiếu máu 'thích mê', cực tốt cho da, cấp ẩm tức thì, trắng sáng bật tông nếu chăm uống hàng tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ dền rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C giúp giảm tổn thương da và nó cũng ngăn ngừa rụng tóc. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù nước ép củ dền có thể có những lợi ích làm đẹp tiềm năng, nhưng tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến ​​​​của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trước khi thêm bất kỳ chất bổ sung mới hoặc thay đổi chế độ ăn uống nào vào thói quen của bạn. 

Cải thiện sức khỏe làn da

Loại nước ép này người thiếu máu 'thích mê', cực tốt cho da, cấp ẩm tức thì, trắng sáng bật tông nếu chăm uống hàng tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ cải đường chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, có thể giúp giảm tác hại do các gốc tự do gây ra trên da. Điều này có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da, bao gồm giảm nếp nhăn, đốm đen và các dấu hiệu lão hóa khác.

Tóc khỏe bong mượt

Nước ép củ cải đường cũng rất giàu chất dinh dưỡng như sắt, folate và vitamin C, có thể thúc đẩy tóc phát triển khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Da sáng hơn

Các betalain trong nước ép củ dền có thể giúp tăng lưu lượng máu đến da, mang lại làn da sáng và đều màu hơn.

Giảm viêm

Loại nước ép này người thiếu máu 'thích mê', cực tốt cho da, cấp ẩm tức thì, trắng sáng bật tông nếu chăm uống hàng tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ cải đường có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, nguyên nhân gây ra các tình trạng da như mụn trứng cá, bệnh hồng ban và bệnh chàm.

Giải độc

Nước ép củ cải đường là một chất giải độc tự nhiên có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, giúp làn da sáng hơn và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Theo Times of India

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