Nhiều người thắc mắc uống lá ổi có tác dụng gì? Trong lá ổi có nhiều hoạt chất berbagia có khả năng kháng khuẩn, làm săn niêm mạc và cầm tiêu chảy hiệu quả. Ngoài ra nghiên cứu dược lý cũng cho thấy dịch chiết từ các bộ phận của cây ổi như búp non, lá non, vỏ rễ, vỏ thân... đều đem lại những ích lợi tuyệt vời cho sức khỏe . Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa VinMec, dưới đây là một số tác dụng của lá ổi trong điều trị bệnh.

Nếu gia đình bạn có tiền sử đái tháo đường thì cách đơn giản nhất để ngăn ngừa tình trạng này là thường xuyên uống trà lá ổi. Loại trà này có thể giúp giảm hàm lượng glucose trong cơ thể thông qua việc giảm hoạt tính của enzym alpha-glucosidease. Nhờ đó, lượng đường huyết sẽ giảm mà không làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể.

Uống nước lá ổi non hoặc nước ép quả ổi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Khi tiêu thụ, loại nước ép này sẽ giúp giảm cholesterol xấu mà không ảnh hưởng đến các cholesterol tốt trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dùng 1 tách trà lá ổi mỗi ngày có thể làm tăng sức khỏe tim mạch trong vòng 8 tuần.

3. Giúp phục hồi sau tiêu chảy

Một trong những công dụng phổ biến nhất của lá ổi là để làm thuốc chữa tiêu chảy. Nguyên nhân do lá ổi chứa nhiều tanin, giúp làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch ruột, giảm nhu động ruột và có công dụng kháng khuẩn.

Các chiết xuất từ lá ổi có thể kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn Staphylococcus aureus thường gây tiêu chảy. Ngoài ra, uống trà lá ổi còn làm giảm đau bụng, kiểm soát phân lỏng và hỗ trợ người bệnh phục hồi nhanh chóng.

Bằng cách lấy rễ và lá ổi cho vào cốc nước sôi, sau đó lọc lấy phần nước và uống ngay khi đói người bệnh sẽ thấy hiệu quả nhanh chóng.

4. Hỗ trợ giảm cân

Một trong những lợi ích chính của lá ổi đối với sức khỏe và làm đẹp chính là giúp giảm cân nhanh chóng. Khi bạn uống nước lá ổi xay cùng với hoa quả khác sẽ giúp ngăn ngừa tinh bột nạp vào cơ thể và chuyển hóa thành đường, nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Do vậy, để có một cơ thể thon gọn và đẹp dáng, các chị em nên thường xuyên uống nước ép từ lá ổi.

5. Điều trị dị ứng, tăng cường miễn dịch

Trong lá ổi có các hợp chất giúp ngăn ngừa sự giải phóng histamin - nguyên nhân chính gây ra tình trạng dị ứng. Ngoài ra nước lá ổi còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người già.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có nhiều công dụng, song khi sử dụng loại lá này, cũng cần lưu ý một số điểm để tránh gây hại cho sức khoẻ.

Dẫn tin từ VietNamNet, Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, tư vấn:

Thứ nhất, không nên dùng quá nhiều, việc lạm dụng có thể gây ra tác dụng phụ hoặc gây dị ứng.

Thứ hai, người bị bệnh chàm cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng bởi các chiết xuất có trong lá ổi có thể gây kích ứng da.

Thứ ba, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng lá ổi nếu bạn đang mắc phải các bệnh tim mạch, loãng xương, bệnh liên quan đến thận,...

Thứ tư, dùng lá ổi trong thời gian điều trị bằng thuốc tây có thể làm giảm các tác dụng của thuốc.