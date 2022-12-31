Không còn lo mùi cơ thể, nắm gọn bí quyết phát huy tối đa hiệu quả kép của chất chống mồ hôi, cơ thể thơm tho suốt ngày dài

Làm đẹp 31/12/2022 19:21

Vào ban đêm, làn da của bạn khô hơn và nhiệt độ thấp hơn. Có thể bạn không biết, nhưng đây là 2 yếu tố làm tăng đáng kể hiệu quả của chất chống mồ hôi của bạn. Nó thẩm thấu vào da tốt hơn và để lại cho bạn hiệu quả lâu dài.

Sau đây là một số nghiên cứu về lý do tại sao thoa chất chống mồ hôi vào ban đêm lại tốt hơn và muốn chia sẻ nó với bạn.

Nó không hoạt động tốt vào buổi sáng

Không còn lo mùi cơ thể, nắm gọn bí quyết phát huy tối đa hiệu quả kép của chất chống mồ hôi, cơ thể thơm tho suốt ngày dài - Ảnh 1

 

Trái ngược với ban đêm, các tuyến mồ hôi của bạn hoạt động mạnh hơn vào buổi sáng, vì vậy khi bạn sử dụng chất chống mồ hôi vào buổi sáng, nó sẽ khó đến được nơi thuộc về nó, đó là lỗ chân lông của bạn.

Sau khi tắm, nó sẽ không thấm vào da đúng cách

Không còn lo mùi cơ thể, nắm gọn bí quyết phát huy tối đa hiệu quả kép của chất chống mồ hôi, cơ thể thơm tho suốt ngày dài - Ảnh 2

 

Nếu bạn sử dụng nó ngay sau khi tắm, rất có thể phản ứng với sản phẩm sẽ xảy ra ở các lớp ngoài của da và chất chống mồ hôi có thể không có tác dụng. Bạn muốn nó xảy ra ở các lớp sâu của da, đó là nơi nó cần hoạt động để thực sự ngăn bạn đổ mồ hôi.

 

Nó hiệu quả hơn vào ban đêm

Không còn lo mùi cơ thể, nắm gọn bí quyết phát huy tối đa hiệu quả kép của chất chống mồ hôi, cơ thể thơm tho suốt ngày dài - Ảnh 3

 

Vào ban đêm, nhiệt độ cơ thể của bạn thường giảm xuống một cách tự nhiên. Bạn đổ mồ hôi ít hơn vì điều này, vì vậy khi bạn tiếp tục và thoa chất chống mồ hôi ngay trước khi đi ngủ, mồ hôi của bạn sẽ có thể hấp thụ sản phẩm tốt hơn nhiều. Tốt nhất là sử dụng nó trên da khô vì nó thấm sâu vào da hơn.

Vì hầu hết các chất chống mồ hôi thường kéo dài khoảng 24 giờ nên chúng sẽ vẫn hoạt động vào buổi sáng và ngay cả sau khi tắm. Để giúp da khô thoáng hơn, bạn có thể dùng khăn lau sạch vùng nách trước khi thoa.

Sử dụng lại vào buổi sáng nếu bạn cần

Không còn lo mùi cơ thể, nắm gọn bí quyết phát huy tối đa hiệu quả kép của chất chống mồ hôi, cơ thể thơm tho suốt ngày dài - Ảnh 4

 

Nếu bạn đã quyết định tiếp tục và bắt đầu thoa chất chống mồ hôi trước khi đi ngủ, bạn cũng có thể thoa lại vào buổi sáng để tăng cường hiệu quả của nó. Hầu hết công việc của chất chống mồ hôi đã được hoàn thành, nhưng khi bạn làm điều này, nó sẽ hoạt động như một cuộc tấn công kép vào tuyến mồ hôi của bạn.

Theo Brightside

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