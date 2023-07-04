Điểm danh những loại nước ép rau củ vừa thanh nhiệt lại giúp da trắng hồng, mịn màng

Làm đẹp 04/07/2023 11:22

Hãy thử ngay những loại nước ép sau nhé!

Nước ép cà rốt + củ dền

Trong củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng như kali, kẽm, sắt, axit folic, mangan và vitamin C. Tất cả đều có tác dụng thanh lọc máu, giúp làn da tươi sáng hơn.

Còn cà rốt chứa nhiều vitamin A giúp chống lại mụn trứng cá, nếp nhăn, sắc tố và màu da không đồng đều.

Nước ép cà rốt củ dền giàu chất xơ giúp giảm bớt chuyển động của ruột và bài tiết, nhờ vậy mà giúp làm sạch dạ dày của bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

 Nước ép cà chua tươi

Cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa nồng độ cao giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn và vết sạm, làm cho làn da của bạn trông tươi tắn và trẻ trung hơn.

Cà chua cũng giúp thu nhỏ lỗ chân lông, loại bỏ rám nắng và giảm bã nhờn. Uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày chắc chắn sẽ khiến làn da của bạn rạng rỡ hơn sau một thời gian ngắn.

Nước ép lựu

Ngoài công dụng chữa bệnh và làm thuốc. Nước ép lựu là nguồn cung cấp vitamin C, axit xitric, axit amin dồi dào. Nhờ đó, nước ép lựu có thể giảm tác hại do tia UV gây ra. Đồng thời, nước ép lựu còn giúp làm sạch da chết, tăng cường collagen, cấp ẩm và mang lại làn da trắng mịn.

Nước ép nha đam

Nước ép nha đam là một trong những thức uống có tác dụng tuyệt vời đối với làn da và sức khỏe tổng thể. Nó rất giàu vitamin và khoáng chất giúp duy trì vẻ tươi sáng tự nhiên cho làn da. Nó cũng có các hormone như auxin và gibberellins được biết đến là những chất chữa lành da tốt.

Điểm danh những loại nước ép rau củ vừa thanh nhiệt lại giúp da trắng hồng, mịn màng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo

Không có gì lạ với câu nói "Một quả táo mỗi ngày, bác sĩ sẽ tránh xa bạn". Táo ngoài chất xơ tốt cho đường ruột, còn chứa một lượng collagen đáng kể giúp da bạn đàn hồi và sáng mịn. Táo cũng chứa chất chống oxy hóa ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm bao gồm tổn thương mô da và nếp nhăn.

Nước chanh gừng

Gừng là một nguồn cung cấp dồi dào kali và niacin, những khoáng chất cần thiết cho cơ thể bạn. Chúng góp phần giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tươi sáng. Thật khó để nhâm nhi nước gừng một mình, vì thế để làm cho nó ngon hơn, bạn có thể thêm chanh và các loại rau khác.

Điểm danh những loại nước ép rau củ vừa thanh nhiệt lại giúp da trắng hồng, mịn màng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép dưa chuột

Đắp mặt nạ bằng dưa chuột là cách được nhiều người áp dụng. Ngoài ra, bạn có thể uống nước ép dưa chuột cũng giúp dưỡng ẩm cho da, giúp da đàn hồi và sáng hơn.

Trong dưa chuột có chứa axit ascorbic và axit caffeic giúp da được giữ nước, tránh sưng và phồng rộp khi đi dưới nắng. Uống 1 ly nước ép dưa chuột mỗi ngày bạn sẽ thấy hiệu quả nó mang lại.

 

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