Mách nhỏ chị em cách làm mặt nạ cam tươi cực đơn giản tại nhà mà lại giúp làn da sáng bóng, mịn màng siêu nhanh

Làm đẹp 04/07/2023 10:58

Chị em thử một lần đảm bảo sẽ thấy làn da thay đổi!

Mặt nạ vỏ cam và chanh cho da nhờn

Bạn hãy cho một vài giọt nước cốt chanh và một ít mật ong cùng bột vỏ cam và sau đó trộn đều để tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Bạn thoa đều hỗn hợp lên mặt và cổ và để khô. Sau đó bạn rửa sạch mặt bằng nước mát và lau khô.

Mách nhỏ chị em cách làm mặt nạ cam tươi cực đơn giản tại nhà mà lại giúp làn da sáng bóng, mịn màng siêu nhanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ nước cam và sữa chua - Sự lựa chọn lý tưởng cho da nhờn mụn

Sữa chua với hàm lượng a xít lactic dồi dào và hàng loạt vitamin, khoáng chất, vừa giúp da ngày càng trắng sáng mịn màng, vừa có tác dụng ức chế sản sinh tuyến bã nhờn, sát khuẩn, ngăn ngừa cũng như hỗ trợ điều trị mụn, làm mờ vết thâm. Chính vì vậy, nếu sở hữu làn da nhờn mụn bạn đừng bỏ qua sự kết hợp hoàn hảo giữa nước cam và sữa chua nhé!

 

Nguyên liệu cần có:

- 2 thìa nước cam

- 2 thìa sữa chua không đường

 

Cách làm: Bạn trộn đều nước cam và sữa chua không đường đã chuẩn bị cùng nhau. Rửa mặt xong thì dùng bông gòn thấm dung dịch này thoa lên khắp mặt và nhẹ nhàng massage theo chiều xoáy ốc. Thư giãn khoảng 20 phút rồi vệ sinh sạch sẽ lại.

Mỗi tuần thực hiện 2 - 3 lần, không lâu sau bạn sẽ thấy da mình thay đổi hẳn, thông thoáng, trắng sáng, hết mụn, giảm thâm và mượt mà hơn như được tiếp thêm sức sống mới.

Mách nhỏ chị em cách làm mặt nạ cam tươi cực đơn giản tại nhà mà lại giúp làn da sáng bóng, mịn màng siêu nhanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt nạ vỏ cam và nước hoa hồng làm sáng da

 

Tất cả những gì bạn cần làm là nghiền một vài miếng vỏ cam để tạo thành bột nhão.Sau đó bạn cho thêm 2 muỗng cà phê nước hoa hồng và trộn đều.Thoa đều hỗn hợp lên mặt và để yên trong 15 phút.Rửa mặt bằng nước mát.

 

Mách nhỏ chị em cách làm mặt nạ cam tươi cực đơn giản tại nhà mà lại giúp làn da sáng bóng, mịn màng siêu nhanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt nạ nước cam và mật ong - Sự lựa chọn lý tưởng cho da khô

 

Mặt nạ nước cam và mật ong rất lý tưởng cho làn da khô. Bởi vì, mật ong có đặc tính dưỡng ẩm, cân bằng độ ẩm và bảo vệ da rất cao, đồng thời chứa nhiều thành phần chống ô xy hóa, vitamin, khoáng chất, giúp da mềm mại, mịn màng hơn, tạo lớp màng ngăn ngừa không cho da mất nước.

 

Nguyên liệu cần có:

- 2 thìa nước cam

- 2 thìa mật ong

 

Cách làm: Bạn cho nước cam và mật ong vào 1 cái chén sạch và dùng thìa khuấy thật đều lên. Tiếp theo, rửa mặt sạch với sữa rửa mặt rồi rồi thoa hỗn hợp này da rồi để trong vòng 20 phút. Tốt nhất, nên massage và vỗ nhẹ nhàng để giúp các dưỡng chất có thể thấm sâu vào da.

Áp dụng liên tục 2 - 3 lần, làn da bạn dù sạm đen, khô sần, thiếu sức sống đến mấy cũng sẽ trắng hồng rạng rỡ, căng mịn tự nhiên, đẹp hoàn hảo và thực sự khỏe mạnh, không lo bong tróc trong những ngày đông lạnh giá.

 

Mách nhỏ chị em cách làm mặt nạ cam tươi cực đơn giản tại nhà mà lại giúp làn da sáng bóng, mịn màng siêu nhanh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt nạ nước cam và sữa tươi - Sự lựa chọn lý tưởng cho da thường

 

Với những ai có làn da thường hoặc da đang xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn li ti, sạm, nám... Hãy tin tưởng lựa chọn mặt nạ nước cam và sữa tươi. Trong sữa tươi rất giàu dưỡng chất và các vitamin hữu ích giúp làn da tươi sáng, ẩm mượt, giảm nếp nhăn, cải thiện sắc tố, giữ vẻ thanh xuân lâu hơn.

 

Nguyên liệu cần có:

- 2 thìa nước cam

- 2 thìa sữa tươi không đường

 

Cách làm: Đầu tiên, bạn khuấy đều nước cam và sữa tươi không đường lại cùng nhau. Kế đến, làm sạch da bằng sữa rửa mặt và ngay khi da vẫn còn ẩm thì bạn nhẹ nhàng thoa hỗn hợp vừa thực hiện lên. Dùng tay massage nhẹ nhàng và giữ yên trong 15 đến 20 phút. Cuối cùng rửa lại mặt với nước ấm trước và nước lạnh sau. Kiên trì thực hiện khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần để sớm sở hữu làn da như ý.

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