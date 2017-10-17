Hướng dẫn chị em cách làm kem trộn từ aspirin để tẩy trắng da hàng ngày

Như trên mình đã nói, cách làm kem trộn với aspirin này sử dụng các nguyên liệu rất quen thuộc với thành phần cụ thể như sau: 1 vỉ thuốc gồm 10 viên, 200ml sữa dê, sữa tươi không đường và 1kg cám gạo. Riêng sữa tươi, sữa dê và cám gạo, chị em cần chú ý lựa chọn nguyên liệu thật cẩn thận để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng hay đã bị pha lẫn tạp chất hóa học. Bất kỳ một sự thiếu cẩn trọng nào cũng có thể khiến cho cách làm kem trộn với aspirin này không đem lại hiệu quả.

Tuy nhiên, mặc dù cách làm kem trộn từ aspirin này an toàn nhưng nó có mang lại kết quả đẹp da, sạch mụn như nhiều chị em vẫn tin tưởng không? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Các bước làm kem trộn trắng da từ aspirin như sau:

Bước 1: Trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trong một chiếc bát. Chú ý thuốc aspirin cần phải bóc lớp vỏ nang bên ngoài, nếu không thì thuốc không tan được đâu. Sau khi đã có hỗn hợp sền sệt, chị em cho vào lọ đậy kín rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

Bước 2: Mỗi lần tắm, lấy kem trộn này thoa lên khắp người, để yên trong 30 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Nhớ chừa phần mặt ra không bôi kem nhé. Tuần thực hiện 2 lần, kiên trì trong khoảng 2 đến 3 tuần là bắt đầu có kết quả.

Còn một lời khuyên nho nhỏ nữa mà chị em cũng cần để ý nhé. Với cách làm kem trộn trắng da từ aspirin này, chị em có thể tăng tỷ lệ các thành phần lên để làm một lần thật nhiều, sau đó bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là đã có ngay lọ kem tự chế có thể dùng được tận một tháng đấy. Nếu cứ chăm chỉ thoa kem đều cho da thì chẳng mấy chốc làn da chị em sẽ trắng sáng một cách rất bất ngờ.

Cách làm kem trộn từ aspirin như trên liệu có hiệu quả không?

Aspirin là một nhóm thuốc gọi là salicylates, hoạt động bằng cách giảm các chất trong cơ thể gây ra đau, sốt và viêm. Aspirin được dùng nhiều để điều trị các cơn đau, kể cả các cơn đau tim, đột quỵ và đau thắt ngực. Đối với làm đẹp, aspirin có những lợi ích như sau:

Giảm mụn trứng cá: Theo tạp chí Bright Side, nhờ đặc tính chống viêm nên aspirin có khả năng làm giảm mụn trứng cá hiệu quả. Chị em chỉ cần nghiền nát 2-3 viên aspirin rồi trộn chúng với nước cốt chanh. Bôi hỗn hợp này lên nốt mụn trong vài phút, sau đó rửa sạch là được.

Giảm nám, sẹo: Aspirin chứa thành phần tan trong chất béo được sử dụng trong sản xuất các loại kem làm sáng và tẩy rửa mặt. Để giảm nám, sẹo bằng aspirin, chị em hãy trộn 7 viên aspirin với 3 thìa sữa chua và 1 muỗng canh mật ong. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt rồi để yên trong 20 phút. Cuối cùng, rửa lại mặt thật sạch là được.

Tẩy tế bào chết: Aspirin là loại mặt nạ giúp tẩy tế bào chết, giảm lượng chất nhờn quá mức trên mặt, đồng thời thu nhỏ lỗ chân lông. Nếu biết cách làm kem trộn từ aspirin thì chị em có thể tự tin là mình đã tạo ra được một loại kem cực kỳ tốt để chăm sóc da toàn diện.

Vậy là cách làm kem trộn từ aspirin này có hiệu quả thật sự. Chị em hãy thử áp dụng và tự kiểm nghiệm kết quả nhé. Chúc chị em thành công.