Gội đầu kiểu này chẳng trách tóc ngày càng hư tổn, chẻ ngọn khó phục hồi

Hãy cùng xem qua một số nghiên cứu để tìm ra những sai lầm khi gội đầu có thể khiến bạn không có được mái tóc bóng mượt và khỏe mạnh.

Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng dầu gội mỗi khi gội đầu không nhất thiết phải giữ cho tóc sạch. Xả tóc bằng nước vài lần một tuần là đủ để loại bỏ bụi bẩn có thể nhìn thấy được. Việc thoa dầu gội hoàn toàn vì lý do thẩm mỹ và lớp bọt dày mà nó tạo ra có thể loại bỏ dầu trên tóc của bạn. Dầu rất cần thiết cho mái tóc khỏe mạnh, vì nó giữ ẩm và bảo vệ tóc khỏi hư tổn.

2. Bạn gội đầu không đủ lâu và dùng quá nhiều dầu gội

Xả tóc kỹ trong ít nhất một phút trước khi thoa dầu gội giúp loại bỏ bất kỳ chất cặn nào từ sản phẩm chăm sóc tóc cuối cùng mà bạn sử dụng. Để tóc ướt hoàn toàn trước khi thoa dầu gội là một bước cần thiết để gội sạch hiệu quả. Nếu tóc ướt từ trên xuống dưới, dầu gội sẽ tạo bọt tốt hơn và lan tỏa đều hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn sử dụng ít dầu gội hơn khi gội đầu.

3. Bạn thoa dầu dưỡng tóc sau khi gội đầu

Chúng ta thường gội đầu trước và sau đó thêm dầu xả. Nhưng một quy trình ngược lại thực sự hoạt động tốt hơn đối với một số loại tóc. Thoa dầu xả trước sẽ giúp tóc trông bồng bềnh hơn. Phương pháp này phù hợp nhất với tóc mỏng cần độ ẩm nhưng hầu hết các loại dầu xả có thể làm nặng tóc và thậm chí khiến tóc trông bóng nhờn.

4. Bạn đang thoa dầu gội lên ngọn tóc

Nếu bạn thoa dầu gội vào chân tóc rồi thêm một ít nữa lên phần tóc còn lại, bạn có thể làm hỏng phần ngọn tóc. Phần chân tóc thường nhiều dầu nhất và bạn cần thoa dầu gội lên da đầu thay vì ngọn tóc. Phần ngọn tóc thường khô hơn và việc gội đầu bằng dầu gội sẽ khiến chúng trông càng mất nước hơn.

5. Bạn đang dùng móng tay chà xát da đầu

Chà mạnh da đầu có thể gây trầy xước và cuối cùng có thể gây nhiễm trùng da đầu. Tóc dễ gãy hơn khi tóc ướt và việc chà mạnh có thể gây rối, gãy rụng và thậm chí có thể làm suy yếu các nang tóc. Cách tốt nhất để gội đầu là dùng các ngón tay và lòng bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng chân tóc.

Theo Brightside