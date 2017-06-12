Giảm cân bằng dưa leo, ‘bí kíp’ dành cho hội lười

Làm đẹp 12/06/2017 16:11

Mỡ bụng là nỗi ám ảnh với nhiều người, đặc biệt là phái đẹp. Những người không có thời gian để luyện tập thì có thể giảm mỡ bằng cách uống loại nước này thường xuyên.

Chanh, dưa leo là những nguyên liệu có sẵn trong bếp. Chúng không chỉ chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ sức khỏe mà còn có công dụng giảm cân rất hiệu quả.

Sở hữu một vòng eo thon gọn mà không phải luyện tập quá nhiều hay ăn kiêng nghiêm túc là ước mơ của nhiều chị em phụ nữ. Sử dụng thức uống thải độc từ dưa leo, gừng, chanh để giảm mỡ vùng bụng là lựa chọn hàng đầu được nhiều chị em tin dùng.

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Sử dụng các loại nước uống có nguồn gốc từ thiên nhiên sẽ giúp chị em giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 8 ly nước lọc

  • 1 quả chanh

  • 1 quả dưa leo

  • 1 lát gừng tươi

  • 1 nắm lá bạc hà tươi

Cách làm:

Đổ toàn bộ nước lọc vào trong một bình thủy tinh lớn, cắt chanh thành nhiều lát mỏng rồi thả vào bình. Rửa sạch dưa leo, gọt vỏ, thái thành từng lát mỏng rồi cho vào bình nước. Tương tự, gừng sau khi mua về gọt vỏ, rửa sạch rồi thái nhỏ bỏ vào chung với chanh và dưa leo. Thêm vài lá bạc hà sẽ giúp thức uống này có mùi dễ chịu hơn.

Khuấy đều bình nước rồi đậy nắp lại bỏ vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 24 giờ. Bạn có thể dùng loại nước này bất kể khi nào thấy khát, bởi nó có thể thay thế cho nước lọc.

Giảm cân bằng dưa leo, ‘bí kíp’ dành cho hội lười
Chị em có thể sử dụng loại nước này hàng ngày thay thế cho nước lọc - Ảnh: Internet

Công dụng:

Từ trước đến nay, chanh được xem là “thần dược” giảm cân được chị em hết lời ca tụng. Trong thành phần của chanh có axit xitric giúp hỗ trợ tiêu hóa. Gừng có tính nóng, tăng nhiệt lượng trong cơ thể kích thích quá trình đốt cháy năng lượng, giúp giảm mỡ hiệu quả. Dưa leo là một loại quả giàu vitamin, ít calo và axit tatronic có công dụng ngăn ngừa quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể chúng ta.

Do đó, khi kết hợp những nguyên liệu này lại với nhau, bạn sẽ có được một loại thức uống giảm cân thần tốc.

Lưu ý:

Sự kết hợp của chanh, gừng, dưa leo cùng lá bạc hà sẽ tạo nên một hỗn hợp cực mạnh giúp bạn đào thải những chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó, trong suốt những ngày đầu sử dụng bạn có thể sẽ phải đi vào nhà vệ sinh thường xuyên hơn. Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo lắng cơ thể sẽ bị mất nước vì loại thức uống này sẽ giúp duy trì một lượng nước vừa đủ cho cơ thể. Bên cạnh việc giảm cân, nó còn làm đẹp da và tóc.

Để việc giảm cân hiệu quả hơn, bạn nên duy trì một chế độ ăn uống hợp lý: Ăn nhiều chất xơ, hạn chế tinh bột và các loại thực phẩm đóng hộp.

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