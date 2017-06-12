Giảm cân bằng dưa leo, ‘bí kíp’ dành cho hội lười

Sở hữu một vòng eo thon gọn mà không phải luyện tập quá nhiều hay ăn kiêng nghiêm túc là ước mơ của nhiều chị em phụ nữ. Sử dụng thức uống thải độc từ dưa leo, gừng, chanh để giảm mỡ vùng bụng là lựa chọn hàng đầu được nhiều chị em tin dùng.

Chanh, dưa leo là những nguyên liệu có sẵn trong bếp. Chúng không chỉ chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp bảo vệ sức khỏe mà còn có công dụng giảm cân rất hiệu quả.

8 ly nước lọc

1 quả chanh

1 quả dưa leo

1 lát gừng tươi

1 nắm lá bạc hà tươi

Cách làm:

Đổ toàn bộ nước lọc vào trong một bình thủy tinh lớn, cắt chanh thành nhiều lát mỏng rồi thả vào bình. Rửa sạch dưa leo, gọt vỏ, thái thành từng lát mỏng rồi cho vào bình nước. Tương tự, gừng sau khi mua về gọt vỏ, rửa sạch rồi thái nhỏ bỏ vào chung với chanh và dưa leo. Thêm vài lá bạc hà sẽ giúp thức uống này có mùi dễ chịu hơn.

Khuấy đều bình nước rồi đậy nắp lại bỏ vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 24 giờ. Bạn có thể dùng loại nước này bất kể khi nào thấy khát, bởi nó có thể thay thế cho nước lọc.

Công dụng:

Từ trước đến nay, chanh được xem là “thần dược” giảm cân được chị em hết lời ca tụng. Trong thành phần của chanh có axit xitric giúp hỗ trợ tiêu hóa. Gừng có tính nóng, tăng nhiệt lượng trong cơ thể kích thích quá trình đốt cháy năng lượng, giúp giảm mỡ hiệu quả. Dưa leo là một loại quả giàu vitamin, ít calo và axit tatronic có công dụng ngăn ngừa quá trình chuyển hóa chất béo trong cơ thể chúng ta.

Do đó, khi kết hợp những nguyên liệu này lại với nhau, bạn sẽ có được một loại thức uống giảm cân thần tốc.