Gạo lứt giảm cân có hiệu quả không?

Hiện nay, ở Việt Nam tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân, béo phì chiếm khoảng 25% dân số. Tình trạng thừa cân, béo phì ở người trưởng thành đang có xu hướng ngày càng tăng và trở thành một trong những thách thức lớn đối với chương trình chăm sóc sức khỏe ở mọi quốc gia. Bởi vì thừa cân, béo phì sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy như tiểu đường, rối loạn chuyển hóa, mỡ máu, tim mạch và hàng loạt các vấn đề nghiêm trọng khác.

Vì sao gạo lứt giảm cân hiệu quả, câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng tìm hiểu ngay thôi nào!

Đặc biệt là, thừa cân béo phì còn ảnh hưởng nặng nề lên hệ thống xương khớp, phải hoạt động nhiều hơn, nếu để lâu dài sẽ dẫn đến các vấn đề về đau xương khớp. Đối với trẻ em, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao. Ngoài ra, nếu béo phì do lượng máu trong mỡ nhiều có nguy cơ làm tăng huyết áp. Còn chưa hết, chính việc thừa cân béo phì còn dẫn đến tâm lý tư ti và ngại tiếp xúc khi giao tiếp. Để giải quyết hết những hệ lụy này, dùng gạo lứt giảm cân là một phương pháp tuyệt vời, đơn giản mà lại cho hiệu quả cao.

Gạo lứt có giảm cân không?

Sở dĩ gạo lứt giảm cân hiệu quả là do có chứa nhiều Alpha lipoic acid là chất chống oxy hóa tham gia vào quá trình chuyển hóa hydratcarbon và chất béo. Chất này có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm mỡ dự trữ, giảm béo nhờ tăng tự nhiên lượng glutation - chất trung gian của insulin và liprin (hormone điều hòa trọng lượng cơ thể và mỡ thừa).

Gạo lứt có chứa nhiều Alpha lipoic acid, mang tác dụng giảm cân hiệu quả!

Bên cạnh đó, nếu gạo lứt được giữ lại lớp cám lụa màu nâu bên ngoài sẽ giữ được hơn 90% dinh dưỡng đặc biệt là vitamin và khoáng chất vi lượng cùng chất xơ. Hàm lượng này mang so sánh với gạo thường thì hàm lượng chất xơ trong gạo lứt cao gấp 2 lần, điều này giúp cơ thể tiêu hóa chậm hơn và mang lại cảm giác lâu đói giúp bạn không có cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, gạo lứt còn có chứa GABA (gama amino butiric axit), squalence, là những chất cần thiết để làm da sáng bóng, mịn màng, làm mờ những nếp nhăn, không bị thô nhám, khắc phục được nhược điểm của những phương pháp giảm cân buộc cơ thể phải nhịn ăn và đốt mỡ thừa. Do đó, ăn gạo lứt giảm cân là một giải pháp tự nhiên vô cùng hiệu quả và an toàn, mang lại cho chị em vóc dáng cân đối cùng làn da sáng khỏe.

Những cách giảm cân bằng gạo lứt tại nhà

1. Trà gạo lứt giảm cân

Trà gạo lứt rang có hương vị thơm ngon đặc trưng lại mang theo vô số tác dụng quý giá cho sức khòe, giúp ngăn ngừa béo phì, giàm cholesterol, lọc gan, bảo vệ thận… Chính vì vậy, giờ đây trà gạo lứt rang ngày càng trở nên phù hợp với xu hướng tiêu dùng sử dụng thực phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để giảm cân và ngăn ngừa béo phì hiệu quả.

Trà gạo lứt giảm cân vừa thơm ngon lại dinh dưỡng!

Để làm tăng hiệu quả giảm cân, bạn có thể kết hợp gạo lứt với đậu đen rang rồi hãm giống trà để uống. Uống 1 ly nước trà gạo lứt đậu đen trước 3 bữa ăn chính khoảng 25 – 30 phút và kiên trì áp dụng trong vòng 1 tuần, lượng mỡ thừa toàn thân sẽ giảm đi đáng kể. Hoặc bạn cũng có thể dùng trà nóng hoặc để trong bình giữ nhiệt uống ấm từ từ. Trong ngày hè nóng bức thì đây còn là thức uống thanh nhiệt hiệu quả nữa đấy nhé!

2. Bột gạo lứt giảm cân

Sử dụng bột gạo lứt giảm cân, bạn có cảm giác bụng rất nhẹ nhàng, dễ chịu, chỉ sau một thời gian ngắn cân nặng giảm đi đáng kể. Sử dụng bột gạo lứt giảm cân chính là giải pháp vàng cho quý cô văn phòng bận rộn.

Bột gạo lứt giảm cân

Để giảm cân với bột gạo lứt, bạn hãy pha 3-4 muỗng cafe đầy bột gạo lứt với 300 ml nước sôi, uống thay bữa ăn sáng và tối, không uống bữa trưa và chiều. Bên cạnh đó, uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, vì uống bột gạo lứt sẽ làm tan thải mỡ thừa qua đường tiểu, để giảm cân hiệu quả.

3. Cơm gạo lứt giảm cân

Trong gạo lứt chỉ chứa lượng calo thấp hơn so với gạo trắng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g gạo lứt chứa 218 calo, trong đó có chứa 1.8g chất xơ. Còn trong 100g gạo trắng chứa 242 calo nhưng chỉ có 0.4g chất xơ. Chính vì vậy mà ăn cơm gạo lứt giảm cân hiệu quả, giúp phái đẹp thon gọn nhanh chóng. Để có cơm gạo lứt, giữ được trọn vẹn hương vị và chất dinh dưỡng, bạn hãy thực hiện cách nấu gạo lứt giảm cân theo hướng dẫn sau đây:

Cơm gạo lứt giúp giảm cân nhanh chóng nhờ hàm lượng chất xơ cao!

- Bạn ngâm gạo lứt vào nước khoảng 1 – 2 tiếng thì vớt ra rồi đãi thật sạch.

- Sau đó cho gạo lứt vào nồi cùng với nước sạch, để nước ngập trên mặt gạo khoảng 1 đốt ngón tay để cơm gạo lứt khi nấu xong được dẻo.

- Khi gạo lứt chín, bạn dùng đũa hoặc muôi xỉa quanh nồi rồi nấu thêm khoảng 10 phút nữa là có thể thưởng thức.

Cách nấu cơm gạo lứt muối mè giảm cân cũng tương tự như trên, nhưng phần muối mè sẽ được chế biến riêng. Mè đen sau khi rang trên lửa nhỏ, cho vào cối nghiền với muối theo tỷ lệ 1 thìa cà phê muối trộn với 14 – 20 thìa mè là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

4. Sữa gạo lứt giảm cân

Uống sữa gạo lứt cũng là một trong những cách giảm cân hiệu quả mà các chị em có thể áp dụng. Để làm sữa gạo lứt, các chị em cần chuẩn bị các nguyên liệu là: 1 chén gạo lứt nguyên hạt, 8 ly nước, 2 muỗng bột hoa hướng dương, 4 muỗng mật ong.

Sữa gạo lứt giảm cân!

Cách bước tiến hành làm sữa gạo lứt như sau:

- Đầu tiên, các chị em cần nấu gạo lứt chín trong hai giờ cho đến khi chín mềm.

- Tiếp theo dùng máy xay để trộn nước gạo thành một loại kem lỏng. Sau đó, thêm bột hoa hướng dương và mật ong rồi trộn đều.

- Vào mỗi buổi sáng, chỉ cần các chị em uống một ly sữa gạo lứt là sẽ giúp ngăn mỡ thừa tích tụ hiệu quả.

5. Gạo lứt rang giảm cân

Gạo lứt rang giảm cân!

Ăn gạo lứt rang có giảm cân không là một trong những thắc mắc của nhiều chị em. Câu trả lời là “Có”. Không những giúp giảm cân hiệu quả mà còn giúp chữa một số bệnh như giảm nguy cơ mắc bện tim mạch, phòng tránh bệnh xơ vữa động mạch bởi trong gạo lứt rang có chứa nhiều chất xơ.

Gạo lứt rang giảm cân có thể chế biến đa dạng bằng nhiều cách khác nhau, bạn có thể rang gạo lứt rồi hãm như trà uống hoặc là có thể nấu gạo lứt như nấu cơm thông thường, sau đó sấy khô, rang giòn và thêm một chút muối cho vừa ăn là được nhé.

Các loại gạo lứt giảm cân

Dưới đây là các loại gạo lứt có tác dụng giảm cân hiệu quả:

Gạo lứt tẻ

Gạo lứt tẻ là loại gạo lứt đã được xay bỏ lớp vỏ trấu!

Gạo lứt tẻ là các loại gạo lứt của gạo trắng thông thường, nói dễ hiểu hơn là lúa của gạo trắng được xay bỏ lớp vỏ trấu. Nhiều chị em chưa hiểu rõ về loại gạo này nên còn thắc mắc gạo lứt trắng có giảm cân không? Thực chất gạo lứt trắng cũng như gạo lứt đỏ, là loại gạo không đánh bóng khi xay xát, lớp vỏ nguyên cám bên ngoài đó chứa rất nhiều vitamin, chất xơ, các nguyên tố vi lượng, hỗ trợ việc giảm cân rất tốt.

Gạo lứt nếp

Gạo lứt nếp bao gồm có gạo nếp than, gạo nếp ngỗng, nếp Thái Bình, nếp hương và đặc biệt là gạo nguyên cám của giống Nếp cái hoa vàng.

Gạo lứt đỏ

Gạo lứt đỏ phù hợp cho những người ăn chay, ăn kiêng!

Đây là loại gạo được vun trồng sạch. Sau quá trình xay xát, gạo sẽ được cho vào túi ép chân không. Loại gạo này rất tốt và phù hợp dành cho những người ăn chay, ăn kiêng, vẫn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.

Gạo lứt đen

Gạo lứt đen chứa nhiều chất xơ và chất thực vật!

Gạo lứt đen là loại gạo chứa hàm lượng đường thấp nhưng lại rất nhiều chất xơ và hợp chất thực vật rất tốt cho sức khoẻ, cũng rất tốt cho quá trình giảm cân của các chị em.

Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp ích cho các chị em khi sử dụng gạo lứt giảm cân hiệu quả tại nhà nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn cũng như đảm bảo sức khỏe tốt, tránh được thừa cân béo phì!