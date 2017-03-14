Dưỡng tóc bằng dầu dừa: Không đúng cách thì tóc đẹp cũng hóa xấu

Dầu dừa là một loại dầu thực vật được chiết xuất từ phần cùi dừa. Đã từ rất lâu, dầu dừa là loại dầu ăn chính ở nhiều quốc gia vùng nhiệt đới. Dầu dừa chứa hàm lượng cao chất béo bão hòa và axit lauric. Đây là axit béo có lợi cho cơ thể. Vì thế nhiều chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng vẫn khuyến cáo mọi người sử dụng dầu dừa trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, ứng dụng của dầu dừa trong các lĩnh vực khác như dược phẩm, mỹ phẩm cũng vô cùng đa dạng.

Dầu dừa chứa hàm lượng Vitamin E cao, đồng thời có tính kháng khuẩn và giữ ẩm rất tốt. Khi sử dụng trên tóc, dầu dừa giúp phục hồi các nang tóc hư hỏng, giữ tóc luôn mềm mại và mượt mà đồng thời có thể trị rụng tóc hay trị gàu, nấm lâu năm trên da đầu. Nhưng nếu dùng sai, dầu dừa sẽ biến thành “thảm họa”.

Trong các công thức trị rụng tóc với dầu dừa, ít có tài liệu nào nhắc nhở rằng bạn cần phải thoa đều dầu từ da đầu, chân tóc cho đến ngọn tóc. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta chỉ nên thoa dầu dừa ở ngọn tóc mà không thoa ở da đầu vì nó gây nhờn dính. Tuy nhiên điều này là sai lầm. Nguyên nhân chính gây rụng tóc nằm ở phần gốc tóc và nang tóc dưới da đầu chứ không phải phần thân hay ngọn. Chính công đoạn massage da đầu với dầu dừa là khoảng thời gian để các dưỡng chất phát huy tác dụng ngăn rụng và phục hồi độ dày, bóng mượt cho mái tóc.

Không ủ tóc bằng dầu dừa quá lâu

Một số cô gái nghĩ rằng ủ dầu dừa càng lâu thì tóc càng được hấp thu nhiều dưỡng chất nhưng sự thật không phải vậy. Sau khi thoa lên tóc, thời gian để dầu dừa phát huy tác dụng nằm trong khoàng từ 30-40 phút. Sau đó, bạn nên dừng ủ và gội sạch dầu dừa. Việc ủ tóc bằng dầu dừa quá lâu có thể gây tắc nghẽn nang tóc, bí da đầu và khiến tóc bạn yếu đi hoặc xuất hiện gàu nhiều hơn.

Gội thật kỹ sau khi ủ dầu dừa

Sau khi ủ, điều quan trọng bạn cần thực hiện là gội đầu nhiều lần cho đến khi sạch dầu dừa trên tóc. Xà phòng sẽ trung hòa lượng chất béo trong dầu dừa và cuốn nó đi. Do đó bạn nên massage kỹ trong lúc gội. Nếu dầu dừa còn đọng lại trên tóc, nó sẽ khiến da đầu bị bí. Từ đó, tóc sẽ càng dễ bết nhờn, gãy rụng và tệ hơn là còn gây nấm da đầu, khiến cho toàn bộ công cuộc chăm sóc tóc bằng dầu dừa của bạn “đổ sông đổ biển”.

Không ủ dầu dừa với tần suất quá dày đặc

Cho dù bạn ủ dầu dừa để ngăn rụng tóc hay chỉ đơn thuần là dưỡng tóc bóng khỏe, chúng ta cũng chỉ nên dùng từ 1-2 lần mỗi tuần. Đây là tuần suất phù hợp để tóc nhận được đủ lượng dưỡng chất cần thiết, không quá thiếu hay dư thừa. Nếu đang bị rụng tóc, bạn nên kết hợpt? việc ủ dầu dừa với việc gội đầu bằng những nguyên liệu thiên nhiên khác như bồ kết, sả, chanh hay hương nhu và tạm ngưng sử dụng hóa mỹ phẩm công nghiệp.

Lựa chọn dầu dừa nguyên chất và hợp vệ sinh

Có 2 phương pháp chiết xuất dầu dừa chủ yếu đó là ép lạnh và nấu bằng nhiệt. Dầu dừa nấu bằng nhiệt đa phần được thực hiện một cách thủ công tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Vì vậy, khi mua dầu dừa, bạn cần lưu ý chọn những nhà cung cấp đảm bảo chất lượng, có quy trình sản xuất rõ ràng và hợp vệ sinh vì chúng ta sẽ sử dụng nó trực tiếp lên làn da và mái tóc mong manh, nhạy cảm của mình. Điều này nhằm đảm bảo phương pháp chăm sóc tóc bằng dầu dừa của bạn sẽ đem đến kết quả tốt nhất.

(Nguồn: Beauty Department)