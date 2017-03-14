Dưỡng tóc bằng dầu dừa: Không đúng cách thì tóc đẹp cũng hóa xấu

Làm đẹp 14/03/2017 16:03

Muốn dùng dầu dừa để chăm sóc tóc, bạn phải lưu ý những vấn đề sau.

Image result for coconut oil

Dầu dừa là một loại dầu thực vật được chiết xuất từ phần cùi dừa. Đã từ rất lâu, dầu dừa là loại dầu ăn chính ở nhiều quốc gia vùng nhiệt đới. Dầu dừa chứa hàm lượng cao chất béo bão hòa và axit lauric. Đây là axit béo có lợi cho cơ thể. Vì thế nhiều chuyên gia về sức khỏedinh dưỡng vẫn khuyến cáo mọi người sử dụng dầu dừa trong bữa ăn hàng ngày. Ngoài ra, ứng dụng của dầu dừa trong các lĩnh vực khác như dược phẩm, mỹ phẩm cũng vô cùng đa dạng.

Dầu dừa chứa hàm lượng Vitamin E cao, đồng thời có tính kháng khuẩn và giữ ẩm rất tốt. Khi sử dụng trên tóc, dầu dừa giúp phục hồi các nang tóc hư hỏng, giữ tóc luôn mềm mại và mượt mà đồng thời có thể trị rụng tóc hay trị gàu, nấm lâu năm trên da đầu. Nhưng nếu dùng sai, dầu dừa sẽ biến thành “thảm họa”. 

Thoa đều dầu dừa từ chân tóc đến ngọn tóc

Trong các công thức trị rụng tóc với dầu dừa, ít có tài liệu nào nhắc nhở rằng bạn cần phải thoa đều dầu từ da đầu, chân tóc cho đến ngọn tóc. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta chỉ nên thoa dầu dừa ở ngọn tóc mà không thoa ở da đầu vì nó gây nhờn dính. Tuy nhiên điều này là sai lầm. Nguyên nhân chính gây rụng tóc nằm ở phần gốc tóc và nang tóc dưới da đầu chứ không phải phần thân hay ngọn. Chính công đoạn massage da đầu với dầu dừa là khoảng thời gian để các dưỡng chất phát huy tác dụng ngăn rụng và phục hồi độ dày, bóng mượt cho mái tóc.

Không ủ tóc bằng dầu dừa quá lâu

Một số cô gái nghĩ rằng ủ dầu dừa càng lâu thì tóc càng được hấp thu nhiều dưỡng chất nhưng sự thật không phải vậy. Sau khi thoa lên tóc, thời gian để dầu dừa phát huy tác dụng nằm trong khoàng từ 30-40 phút. Sau đó, bạn nên dừng ủ và gội sạch dầu dừa. Việc ủ tóc bằng dầu dừa quá lâu có thể gây tắc nghẽn nang tóc, bí da đầu và khiến tóc bạn yếu đi hoặc xuất hiện gàu nhiều hơn.

Image result for coconut oil

Gội thật kỹ sau khi ủ dầu dừa

Sau khi ủ, điều quan trọng bạn cần thực hiện là gội đầu nhiều lần cho đến khi sạch dầu dừa trên tóc. Xà phòng sẽ trung hòa lượng chất béo trong dầu dừa và cuốn nó đi. Do đó bạn nên massage kỹ trong lúc gội. Nếu dầu dừa còn đọng lại trên tóc, nó sẽ khiến da đầu bị bí. Từ đó, tóc sẽ càng dễ bết nhờn, gãy rụng và tệ hơn là còn gây nấm da đầu, khiến cho toàn bộ công cuộc chăm sóc tóc bằng dầu dừa của bạn “đổ sông đổ biển”.

Không ủ dầu dừa với tần suất quá dày đặc

Image result for coconut oil

Cho dù bạn ủ dầu dừa để ngăn rụng tóc hay chỉ đơn thuần là dưỡng tóc bóng khỏe, chúng ta cũng chỉ nên dùng từ 1-2 lần mỗi tuần. Đây là tuần suất phù hợp để tóc nhận được đủ lượng dưỡng chất cần thiết, không quá thiếu hay dư thừa. Nếu đang bị rụng tóc, bạn nên kết hợpt? việc ủ dầu dừa với việc gội đầu bằng những nguyên liệu thiên nhiên khác như bồ kết, sả, chanh hay hương nhu và tạm ngưng sử dụng hóa mỹ phẩm công nghiệp.

Lựa chọn dầu dừa nguyên chất và hợp vệ sinh

Có 2 phương pháp chiết xuất dầu dừa chủ yếu đó là ép lạnh và nấu bằng nhiệt. Dầu dừa nấu bằng nhiệt đa phần được thực hiện một cách thủ công tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Vì vậy, khi mua dầu dừa, bạn cần lưu ý chọn những nhà cung cấp đảm bảo chất lượng, có quy trình sản xuất rõ ràng và hợp vệ sinh vì chúng ta sẽ sử dụng nó trực tiếp lên làn da và mái tóc mong manh, nhạy cảm của mình. Điều này nhằm đảm bảo phương pháp chăm sóc tóc bằng dầu dừa của  bạn sẽ đem đến kết quả tốt nhất.

(Nguồn: Beauty Department)

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 42 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 42 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới