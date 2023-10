Điểm khác biệt giữa vitamin E thiên nhiên và vitamin E tổng hợp chị em cần nắm trước khi sử dụng

Vitamin E đóng vai trò quan trọng, tham gia vào quá trình trao đổi chất, hoạt động sống của cơ thể. Đặc biệt, một trong những công dụng đắt giá của vitamin E mà chị em phụ nữ không thể bỏ qua là công dụng chống oxy hóa và làm đẹp.

Vitamin E tổng hợp là gì?

Vitamin E tổng hợp là vitamin có nguồn gốc tổng hợp hóa dược hoặc tổng hợp từ phòng thí nghiệm. Vitamin E tổng hợp có tất cả 8 đồng phân nhưng chỉ có duy nhất có 1 đồng phân giống vitamin E thiên nhiên và chỉ chiếm 12,5%. Về độ hấp thu và tác dụng, vitamin E tổng hợp thấp hơn so với vitamin E thiên nhiên.

Vitamin E tổng hợp

Vitamin E thiên nhiên là gì?

Vitamin E thiên nhiên là vitamin E có nguồn gốc từ các loại thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày như hạt hướng dương, mầm lúa mạch, cà chua, kiwi, đậu nành, bắp, hạt óc chó, bông cải xanh,...Vitamin E thiên nhiên có 1 đồng phân duy nhất là D - alpha tocopherol, ở dạng este là D - alpha tocopheryl acetate. Vitamin E thiên nhiên ít bị biến tính ở nhiệt độ cao và khi tiếp xúc với không khí hơn so với vitamin E tổng hợp. Trên thực tế, chị em phụ nữ có xu hướng lựa chọn vitamin E thiên nhiên nhiều hơn bởi tính an toàn, thân thiện, lành tính và đem lại hiệu quả lâu dài, bền vững đối với sức khỏe.

Vitamin E thiên nhiên

Điểm khác biệt giữa vitamin E thiên nhiên và vitamin E tổng hợp

Khác biệt về sinh học: nguồn gốc xuất xứ, số lượng đồng phân, độ bền vững, tác dụng và độ hấp thu, độ an toàn

Khác biệt thấy bằng mắt thường: Bạn có thể quan sát mắt thường thông qua nhãn dán của các loại sản phẩm vitamin E hiện nay.

Vitamin E tổng hợp: Dl - alpha tocopheryl acetate, dl - alpha*,...

Vitamin E thiên nhiên: D - alpha tocopheryl acetate, vitamin E Natural, Natural E,...

Nên lựa chọn vitamin E thiên nhiên nào? Mua vitamin E ở đâu uy tín?

Nhắc đến vitamin E thiên nhiên, chị em chắc chắn không thể bỏ qua sản phẩm E PLUS 400. Mới xuất hiện trên thị trường không lâu, xong E PLUS 400 đang dần khẳng định tên tuổi và vị trí trong tâm thức người tiêu dùng.

E PLUS 400 với thành phần chính là d - alpha tocopheryl acetate 400 IU, chiết xuất vitamin E hoàn toàn từ hạt đậu nành nguyên chất, được sàng lọc và tuyển chọn kỹ lưỡng. Nguồn nguyên liệu vitamin E được nhập khẩu 100% từ Mỹ và sản xuất trên dây chuyền khép kín, chuẩn GMP-WHO.

EPLUS 400 là vitamin E tự nhiên, chiết xuất từ hạt đậu nành

Thành phần có trong E PLUS 400 được chứng nhận kiểm nghiệm bởi Tập đoàn DSM Thụy Sĩ. Đây được xem là một trong những tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới và từng là đối tác chiến lược, cố vấn dinh dưỡng nhiều năm liền cho Vinamilk. Sản phẩm E PLUS 400 được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Dược phẩm GOTO Việt Nam - một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, luôn cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

E PLUS 400 có công dụng chính là bổ sung vitamin E, hỗ trợ chống oxy hóa, hạn chế lão hóa da và giúp làm đẹp da. Vì có nguồn gốc từ vitamin E thiên nhiên nên sản phẩm vô cùng an toàn, lành tính, thích hợp cho người bị thiếu hụt vitamin E (khô da, bong tróc da,...), người muốn chống oxy hóa, người muốn làm đẹp (đặc biệt là phụ nữ khi bước vào tuổi 30). Liều dùng sản phẩm mỗi ngày 1 viên, sau bữa sáng, không nên uống khi ăn quá no, nên để sau ăn từ 30 phút - 1 tiếng để đạt hiệu quả.

Bạn có thể tìm mua sản phẩm chính hãng tại:

Website: duocphamgotovn.com/vitamin-e

*Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh