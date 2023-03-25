Da sáng bật tông, khỏe trong ra ngoài nhờ bí quyết dùng trái cây làm đẹp chị em chia sẻ nhau 'rần rần'

Làm đẹp 25/03/2023 06:13

Lựa chọn trái cây để làm nhân tố giúp da trắng sáng sẽ không bao giờ khiến chị em phải thất vọng vì nhiều hiệu quả bất ngờ.

Trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác có thể giúp nuôi dưỡng và trẻ hóa làn da của bạn theo những cách sau:

Cung cấp dưỡng chất cần thiết

Da sáng bật tông, khỏe trong ra ngoài nhờ bí quyết dùng trái cây làm đẹp chị em chia sẻ nhau 'rần rần' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây như cam, đu đủ, kiwi rất giàu vitamin C, rất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Collagen là một loại protein cung cấp cấu trúc và độ đàn hồi cho làn da của bạn, vitamin C giúp duy trì và sửa chữa da kém sắc.

Chống lại các gốc tự do

Trái cây như quả mọng, nho và lựu có chứa chất chống oxy hóa có thể giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể bạn. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể làm hỏng tế bào và góp phần gây lão hóa sớm và các vấn đề về da khác.

Dưỡng ẩm cho da

Các loại trái cây như dưa hấu, dưa chuột và dâu tây có hàm lượng nước cao, có thể giúp dưỡng ẩm cho làn da của bạn và giữ cho làn da luôn căng mọng và trẻ trung.

Cải thiện kết cấu da

Da sáng bật tông, khỏe trong ra ngoài nhờ bí quyết dùng trái cây làm đẹp chị em chia sẻ nhau 'rần rần' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây như đu đủ và dứa có chứa các enzym có thể giúp tẩy tế bào da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và cải thiện kết cấu da.

Giảm viêm

Các loại trái cây như anh đào và quả việt quất có chứa các hợp chất chống viêm có thể giúp giảm viêm và mẩn đỏ trên da.

Nhìn chung, kết hợp nhiều loại trái cây trong chế độ ăn uống của bạn có thể cung cấp cho làn da của bạn các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh và sáng mịn.

Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng trái cây để đạt được làn da sáng:

Ăn nhiều loại trái cây

Da sáng bật tông, khỏe trong ra ngoài nhờ bí quyết dùng trái cây làm đẹp chị em chia sẻ nhau 'rần rần' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nên kết hợp nhiều loại trái cây trong chế độ ăn hàng ngày. Các loại trái cây như đu đủ, quả mọng, cam, kiwi, ổi và dưa hấu rất giàu vitamin và chất chống oxy hóa có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da của bạn.

Dùng trái cây làm mặt nạ tự chế

Trộn trái cây nghiền như chuối, bơ hoặc dâu tây với mật ong, sữa chua hoặc bột yến mạch để tạo mặt nạ dưỡng da. Đắp mặt nạ lên mặt và để yên trong 10-15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

Làm nước pha cùng trái cây

Da sáng bật tông, khỏe trong ra ngoài nhờ bí quyết dùng trái cây làm đẹp chị em chia sẻ nhau 'rần rần' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Pha nước với các loại trái cây như chanh, dưa chuột và bạc hà để giữ cho làn da của bạn ngậm nước và khỏe mạnh. Uống đủ nước có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, điều này cũng có thể dẫn đến làn da khỏe mạnh hơn.

Thoa nước ép trái cây lên da

Bạn cũng có thể thoa nước ép trái cây tươi lên da. Ví dụ, thoa nước cam tươi lên mặt và để yên trong 10 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát. Vitamin C trong cam có thể giúp làm sáng làn da của bạn và giảm sự xuất hiện của các đốm đen.

Da sáng bật tông, khỏe trong ra ngoài nhờ bí quyết dùng trái cây làm đẹp chị em chia sẻ nhau 'rần rần' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ rằng, duy trì làn da khỏe mạnh không chỉ là những gì bạn bôi lên da mà còn là những gì bạn đưa vào cơ thể. Vì vậy, hãy đảm bảo ăn một chế độ ăn uống cân bằng, uống nhiều nước, nghỉ ngơi đầy đủ và tập thể dục để có được làn da sáng.

Theo Times of India

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