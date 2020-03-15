Có nên cạo lông nách không? Cách cạo lông nách chuẩn

Làm đẹp 15/03/2020 05:48

Nhiều người thắc mắc liệu có nên cạo lông nách không? Nếu có thì cạo thế nào mới chuẩn? Còn phương pháp nào khác giúp loại bỏ lông nách hay không?

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Vùng lông dưới cánh tay có nhiều ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Ngoài việc mất thẩm mỹ, lông nách còn khiến cho vi khuẩn có điều kiện “trú ngụ”. Vậy có nên cạo lông nách không, hay phương pháp nào thích hợp để giúp chị em tự tin trong mọi hoàn cảnh. Thử đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

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Có nên cạo lông nách không? - Ảnh minh họa: Internet

Có nên cạo lông nách hay không?

Hầu hết ai cũng có xu hướng loại bỏ vùng lông dưới cánh tay sao cho thật thẩm mỹ và đảm bảo sức khỏe. Trong đó, cạo lông nách được xem là một phương pháp phổ biến nhất hiện nay.

So với nhổ lông nách, cạo sẽ có nhiều ưu điểm hơn như: hạn chế đau đớn, hạn chế lỗ chân lông to hay viêm nhiễm,… Có nhiều người cho rằng việc loại bỏ lông nách có thể gây tình trạng lông mọc ngược, viêm nang lông. Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp hi hữu khi bạn thực hiện không đúng cách.

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Nhổ lông nách có thể gây viêm lỗ chân lông - Ảnh minh họa: Internet

Quy trình cạo lông nách chuẩn tại nhà

Dưới đây sẽ là cách cạo lông nách chuẩn tại nhà để bạn không phải tới Spa, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Trước khi cạo lông nách

Bạn cần chuẩn bị dụng cụ cạo lông phù hợp, sạch sẽ, đảm bảo an toàn bao gồm dao cạo nhỏ, có thêm đầu xoay để dễ dàng xử lý lông ở những vùng da nhấp nhô hơn. Ngoài ra, bạn nên sử dụng thêm các loại bọt cạo râu hoặc những sản phẩm tạo bọt khác như dầu gội, sữa tắm,… có tác dụng làm ẩm da và mềm lông.

Hãy tẩy da chết và làm sạch bụi bẩn ở vùng da dưới cánh tay trước khi loại bỏ lông. Tắm sạch rồi dùng khăn bông thấm nước nóng để làm sạch da. Điều này sẽ giúp kích thích chân lông giãn nở, giúp cho quá trình cạo dễ dàng hơn.

Trong khi cạo lông nách

  • Làm ướt vùng da dưới cánh tay để khiến da không bị đau rát. Đồng thời, bạn nên bôi thêm bọt cạo râu lên da, để khoảng 15 giây cho lông mềm ra.
  • Giơ tay cao hết cỡ để tạo thành một mặt phẳng khiến cho việc cạo lông trở nên dễ dàng hơn. Nhẹ nhàng dùng dao cạo lướt đều để loại bỏ lông khỏi bề mặt da.
  • Cuối cùng, bạn dùng khăn sạch thấm nước lạnh rồi lau đi những lớp lông còn sót lại trên da. Lông thừa có thể khiến bạn ngứa ngáy, khó chịu, vậy nên thao tác này cần tỉ mỉ và cẩn thận.

Sau khi cạo lông nách

Bạn nên bôi một chút kem dưỡng ẩm hoặc dầu ô liu ở khu vực dưới cánh tay để làn da luôn được mềm mịn và hạn chế tình trạng thâm nách. Bên cạnh đó, tạm thời kiêng sử dụng các sản phẩm lăn khử mùi, thấm mồ hôi trong 1-3 ngày kế tiếp để giúp phần da đang nhạy cảm, yếu ớt dần hồi phục.

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Áp dụng quy trình đúng cách giúp nách bạn sạch sẽ, trắng tinh tươm - Ảnh minh họa: Internet

Cạo lông nách bằng kem đánh răng được không?

Thực tế, đây là một phương pháp được khá nhiều người áp dụng, vừa hiệu quả lại tiết kiệm kinh tế.

Bạn hãy chuẩn bị một tuýp kem đánh răng, khăn bông sạch, nước ấm và dao nhựa. Tiếp đến, bạn vệ sinh da thật sạch bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở ra, giúp nâng cao hiệu quả khi tẩy lông. Bạn sẽ dùng khăn thấm sạch da rồi bôi kem đánh răng lên, nhẹ nhàng massage khoảng 20 phút để các sợi lông mủn dần ra. Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng dao nhựa cạo nhẹ các sợi lông theo chiều mọc rồi vệ sinh lại bằng nước sạch.

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Cạo lông nách bằng kem đánh răng rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Có nên nhổ lông nách ở tuổi dậy thì không?

Tuổi dậy thì là một độ tuổi nhạy cảm, cơ thể có nhiều sự thay đổi kể cả việc xuất hiện nhiều nang lông. Nhiều bạn chưa có kinh nghiệm thường chọn phương pháp nhổ lông. Nhưng thực tế, cách này sẽ để lại cho bạn nhiều nguy hại sau một thời gian dài áp dụng:

  • Nếu không thể nhổ lông tận gốc sẽ khiến lông mọc ngược.
  • Vùng nhổ lông nách thường xuyên sẽ bị chảy máu và kèm theo cảm giác đau đớn.
  • Dụng cụ nhổ không sạch có thể gây viêm nhiễm cho vùng da dưới cánh tay.
  • Nhổ lông nách sẽ khiến lông mọc nhanh và cứng lại.
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Hãy cẩn thận bởi làm không đúng cách khiến vùng da thâm đen, xấu xí - Ảnh minh họa: Internet
  • Nhổ lông làm xuất hiện những vết trầy xước da, gây tổn thương lỗ chân lông, khả năng xuất hiện mụn bọc chứa mủ, viêm chân lông.
  • Vùng da dưới cánh tay ngày một thâm đen, nhìn mất thẩm mỹ.
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Nhờ làm sạch lông nách mà vùng da dưới cánh tay sạch sẽ, trắng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có nên cạo lông nách không?” Hy vọng câu trả lời trong bài viết này đã giúp các bạn được sáng tỏ. Vùng lông dưới cánh tay luôn là nỗi nhức nhối của nhiều người, vì vậy hãy cố gắng áp dụng phương pháp tẩy lông phù hợp với bản thân.

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