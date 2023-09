Có nên cạo lông nách không? Cách cạo lông nách chuẩn

Có nên cạo lông nách không? - Ảnh minh họa: Internet

Có nên cạo lông nách hay không?

Hầu hết ai cũng có xu hướng loại bỏ vùng lông dưới cánh tay sao cho thật thẩm mỹ và đảm bảo sức khỏe. Trong đó, cạo lông nách được xem là một phương pháp phổ biến nhất hiện nay.

So với nhổ lông nách, cạo sẽ có nhiều ưu điểm hơn như: hạn chế đau đớn, hạn chế lỗ chân lông to hay viêm nhiễm,… Có nhiều người cho rằng việc loại bỏ lông nách có thể gây tình trạng lông mọc ngược, viêm nang lông. Tuy nhiên, đó chỉ là trường hợp hi hữu khi bạn thực hiện không đúng cách.