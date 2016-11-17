Chỉ với 1 bẹ nha đam, tóc rụng cả nắm cũng ngừng rụng và mọc lại 'như nấm'

Làm đẹp 17/11/2016 14:02

Nha đam là một loại lá có nhiều công dụng như làm thực phẩm, làm đẹp da và cả ngăn rụng tóc.

Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc, phổ biến nhất là do sự thay đổi hoocmon, chăm sóc không đúng cách, sử dụng nguồn nước ô nhiễm và khói bụi, nắng gió môi trường. Một nguyên nhân khác khiến bạn bị rụng tóc đó là cơ thể thiếu các dưỡng chất cần thiết. Để khắc phục chứng rụng tóc, bạn có thể dùng ngay một loại lá cực kỳ quen thuộc, là lá nha đam.

Có nguồn gốc từ Bắc Phi. Theo truyền thuyết Ai Cập thì nữ hoàng Cléopâtre đã sử dụng nha đam để tạo ra một làn da mịn màng, tươi tắn. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros đã dùng nha đam để chữa vết thương cho binh lính của mình trong những cuộc viễn chinh. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3000 năm. Cho đến tận ngày hôm nay con người đã chứng minh và khẳng định được vai trò của cây nha đam trong cuộc sống con người. Cụ thể hơn là trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.

Ngoài tốt cho làn da, nha đam còn cực kỳ tốt cho tóc. Nha đam giúp ngăn rụng tóc, giúp tóc mọc dày và dài hơn. Bạn có thể tận dụng nha đam để làm hỗn hợp trị rụng tóc tại nhà không thua kém bất cứ hóa mỹ phẩm nào.

Cách làm gel nha đam:

B1: Lá nha đam chọn bẹ dày, tươi, cứng, rửa sạch, cắt khúc.

B2: Gọt bỏ phần lá xanh

B3: Ngâm phần thịt trong nước muối nhạt 15 phút.

B4: Lấy phần thịt ra, xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố

B5: Đổ hỗn hợp vừa xay vào lọ kín, để tủ lạnh dùng dần

Cách dùng:

Làm ướt tóc, thoa phần gel nha đam vừa làm từ chân tóc đến ngọn tóc và dùng đầu ngón tay massage liên tục da đầu. 

Sau khi massage 15-20 phút, xả nước cho sạch gel nha đam.

Tiếp tục thoa nha đam lên tóc thêm 1 lần nữa, xả sạch nước rồi lau khô, để tóc khô tự nhiên.

Mỗi tuần, bạn cần làm liệu trình này từ 2-3 lần, sẽ thấy tóc ngừng rụng nhanh chóng và mọc dày hơn sau 2 tuần. 

Chúc bạn thành công!

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