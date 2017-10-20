Cách trị mụn cóc dân gian có chọn lọc hiệu quả nhất

Mụn cóc là do virut HPV gây ra, do không thể tiêu diệt được virut nên cách trị mụn cóc chỉ có thể là loại bỏ các nốt mụn trên da mà thôi. Nó cũng khá phổ biến, hay gặp ở nhiều người, nên từ xưa, khi mà chưa có kiến thức và các phương pháp khoa học hiện đại trị mụn cóc bằng đốt lạnh, phẫu thuật, thoa kem axit salicylic thì các ông bà mình đã sử dụng các cách trị mụn cóc bằng mẹo dân gian hiệu quả lắm. Dưới đây là một số cách trị mụn cóc bằng dân gian được nhiều người tin tưởng và áp dụng nhất, cùng tham khảo và có thể áp dụng bất cứ khi nào bạn thấy cần thiết nhé.

Đây là một trong những cách trị mụn cóc dân gian ở tay chân phát huy tác dụng nhanh và không để lại sẹo, được nhiều người yêu thích sử dụng nhất. Mỗi tối trước khi đi ngủ, các bạn chỉ cần rửa sạch da bị mụn cóc, ngâm trong nước ấm làm mềm da, rồi đắp vùng tỏi đã được giã nát, băng kín lại để qua đêm, sáng hôm sau rửa sạch là được. Kiên trì thực hiện, tính chất sát khuẩn, diệt virut cùng kháng sinh mạnh trong tỏi sẽ làm mụn cóc bong dần ra, và biến mất nhanh chóng sau từ 1-2 tuần. Có thể dùng dao sạch đã tiệt trùng qua lửa, hoặc rượu hay cồn, cắt bỏ lớp da chết và rạch 1 đường để chất tỏi ngấm sâu và nhanh hơn. Điểm trừ duy nhất của cách này là bạn có thể bị mùi tỏi ám người, nên có thể đắp thêm hành trộn với tỏi, vừa giảm mùi mà hiệu quả không đổi.

Trị mụn cóc bằng mẹo dân gian với gừng

Lấy củ gừng tươi, rửa sạch, một phần thái lát, một phần giã nát, đầu tiên rửa sạch da trước đã, rồi lấy lát gừng chà vào nốt mụn, chà trong 3 phút, để một lát cho nước gừng thấm vào da rồi bỏ ra, lấy phần gừng tươi giã nát ở trên đắp vào, băng lại, để qua đêm. Hôm sau rửa sạch. Các bạn chà bằng gừng khoảng 2-3 lần/ngày, đến tối thì băng phần gừng giã nát trên da. Theo như các cụ kể lại có phần phóng đại thì cách này thần kì đến mức có người chỉ sau 1 đêm là đã không thấy mụn cóc đâu rồi. Còn theo thực tế, thì phải kiên trì từ 1-2 tuần, mụn cóc mới hoàn toàn biến mất.

Cách trị mụn cóc bằng vỏ chuối:

Phương pháp trị mụn bằng mẹo dân gian này hay ở chỗ các bạn vừa được ăn chuối, cũng lại không bị cảm giác xót xót trên mụn như hai cách trên nên cũng được rất nhiều người ưa thích và tin dùng. Cách làm cũng đơn giản, chỉ cần mỗi tối trước khi đi ngủ thì cạo phần trắng ở mặt trong vỏ chuối chín hoặc là áp thẳng luôn mặt trong ấy vào phần da bị mụn, băng lại, rồi để qua đêm, thời gian cũng tương tự hai cách trên từ sau 1-2 tuần là khỏi.

Cách trị mụn bằng tía tô

Trị mụn cóc bằng mẹo dân gian này sử dụng lá tía tô quen thuộc, không chỉ thêm hương vị trong bữa ăn, mà còn là một vị thuốc giúp bạn khỏi mụn cóc xấu xí nhanh chóng. Để tiện nhất, không ảnh hưởng sinh hoạt thì mỗi tối, chuẩn bị lá tía tô giã nát, thoa nước tía tô ấy lên chỗ mụn, để cho ngấm rồi đắp phần bã tía tô, băng lại, ngủ một giấc, sáng hôm sau, rửa sạch và đến tối lại lặp lại quy trình trên. Chỉ sau một thời gian ngắn là mụn cóc biến mất hoàn toàn với mẹo dân gian này rồi.

Trị mụn cóc bằng mẹo dân gian với nhựa sung

Vì nhựa sung có chất kháng khuẩn, giàu chất chống oxy hóa nên kiên trì hàng ngày thoa nhựa sung ít nhất 3 lần trên nốt mụn cóc sẽ khiến mụn xẹp, giảm đau và biến mất nhanh cực kỳ. Không những thế, còn giúp giảm lây lan mụn sang các vùng da khác nữa đấy. Chỉ lưu ý là thoa nhựa sung vào mụn cóc xong thì không nên cho vùng da đấy tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, sẽ bị sạm da nhanh hơn, nhất là khi các bạn áp dụng mẹo trị mụn cóc ở tay dân gian, hay ở mặt, thì cần chú ý điểm này.

Nếu không may gặp mấy nốt mụn cóc thì hãy thử áp dụng cách trị mụn cóc dân gian ở trên nhé, chúng rất hữu ích trong việc trị mụn cóc tận gốc đây nhé. Chúc các bạn áp dụng thành công.