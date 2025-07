Cách sử dụng serum vitamin C để mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho làn da ngày càng đẹp hơn

Vitamin C là một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các các gốc tự do có hại cho tế bào. Ngoài ra, vitamin C còn là một chất thiết yếu, tham gia vào quá trình hình thành xương, sụn, cơ, mạch máu và collagen trong cơ thể. Chính vì thế vitamin C có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Trong làm đẹp da, đa số người dùng đều không thích đắp các loại quả giàu vitamin C trực tiếp lên da, bởi các lý do như: Không tiện bằng serum; không mang lại hiệu quả nhanh; khó kiểm soát được hàm lượng và thậm chí là lo về an toàn chất lượng. Nếu chỉ ăn thực phẩm hoặc uống bổ sung vitamin C thì chỉ cung cấp được một lượng nhỏ chất này giúp làm đẹp da.

Còn serum vitamin C là một dạng dẫn xuất của vitamin C nguyên chất. Khi sử dụng vitamin C dạng serum trực tiếp lên da sẽ giúp làn da hấp thu hiệu quả hơn. Vì thế, từ lâu serum vitamin C đã được sử dụng như một hoạt chất làm trắng da và giúp da mịn màng hiệu quả.