Các bước chăm sóc da của người Nhật giúp da đẹp không tỳ vết

Phụ nữ Nhật luôn chú trọng việc dưỡng da từ các bước cơ bản, đơn giản, dễ thực hiện nhưng đòi hỏi cần thực hiện đầy đủ và thường xuyên. Các bước chăm sóc da của người Nhật gồm có 6 bước. Cụ thể:

Phụ nữ Nhật luôn coi trọng việc dưỡng da, bởi đây là yếu tố giúp họ giữ mãi vẻ đẹp thuở thiếu thời. Chính vì vậy, họ lựa chọn phẩm dưỡng vô cùng kỹ lượng, ưu tiên sử dụng những loại có nguồn gốc từ thiên nhiên, lành tính không dị ứng. Đồng thời cũng vô cùng nguyên tắc khi thực hiện các bước chăm sóc da . Có lẽ vì vậy, nhiều phụ nữ Nhật dù đã rất cao tuổi nhưng vẫn sở hữu một làn da đáng ghen tị, không mụn, không sạm nám, như chưa từng có sự tàn phá của thời gian. Nên hiện nay, rất nhiều phụ nữ Việt cũng thực hiện theo các bước chăm sóc da của người Nhật để có làn da không tuổi như phái đẹp ở xứ sở phù tang.

Sau khi làm sạch da, phụ nữ Nhật sẽ dùng toner để cân bằng lại độ pH, giúp da không bị căng, khó chịu, đồng thời đây cũng cách dưỡng ẩm cho da sau khi rửa mặt hiệu quả. Đặc biệt, bước này còn có một ý nghĩa nữa là kiểm tra xem làn da thực sự sạch hay chưa? Toner mà phụ nữ Nhật thường sử dụng có độ đậm đặc, dày hơn để cấp ẩm cho da, thay vì chỉ cân bằng độ pH như thông thường như ở các nước Châu Âu.

Thông thường nhiều bạn bỏ qua bước này mà không biết rằng nếu da không được làm sạch tốt thì sẽ rất khó hấp thu các dưỡng chất từ kem dưỡng hoặc mặt nạ. Đối với phụ nữ Nhật, bước này được họ thực hiện rất cẩn thận, làn da luôn được làm sạch kép với nước tẩy trang và sữa rửa mặt. Đầu tiên, họ dùng nước tẩy trang để lấy đi các bụi bẩn, bã nhờn và làm sạch lớp trang điểm cũng như lượng kem chống nắng đã thoa trên da. Sau đó, dùng sữa rửa mặt có độ pH từ 5.5 đến 6.6 dịu nhẹ để làm sạch thêm một lần nữa. Đây chính là một trong các bước skincare ban đêm mà phụ nữ Nhật không bao giờ quên.

Dùng toner dưỡng da, cân bằng pH

Bước 3: Dùng serum đặc trị

Muốn sở hữu làn da trắng sáng cũng như bớt mụn thì dùng serum là bước không thể thiếu. Tuy nhiên tùy theo từng tính chất của làn da mà bạn lựa chọn sản phẩm cho phù hợp. Cụ thể như nếu da bạn đang gặp phải tình trạng như thâm sau mụn, sẹo mụn, nám, tàn nhang, nếp nhăn, lão hóa, độ đàn hồi kém, da xỉn màu, xuống sắc… thì serum là sản phẩm chuyên biệt để giải quyết tất cả các vấn đề này.

Dùng serum dưỡng da

Bước 4: Sử dụng Emulsion

Đây là sản phẩm dạng sữa có vai trò cung cấp ẩm cho da. Phụ nữ Nhật dùng Emulsion lỏng khá nhiều để cung cấp nước, là một trong những nhân tố chính giúp cho làn da trở nên căng mịn hơn.

Bước 5: Kem dưỡng ẩm

Dù đã dùng serum và Emulsion để cấp một lượng ẩm nhất định cho da, tuy nhiên chúng lại dễ bay hơi và giảm tác dụng sau một thời gian. Vì thế, phụ nữ Nhật luôn sử dụng thêm kem dưỡng ẩm như một biện pháp khóa ẩm, để da giữ lại được chất dinh dưỡng cần thiết và luôn ẩm mượt.

Dùng kem dưỡng ẩm

Bước 6: Dùng kem chống nắng cho da

Dùng kem chống nắng là một trong các bước skincare sáng quan trọng của phụ nữ Nhật. Bước này luôn cần thiết ngay cả khi ở trong nhà hay hoạt động ở ngoài trời. Với SPF thường là 50 PA+++ trở lên sẽ giúp bảo vệ da hoàn hảo trước các tác động bên ngoài từ môi trường. Bên cạnh đó, dùng kem chống nắng còn là một trong các bước chăm sóc da mụn của người Nhật, để ngăn ngừa tổn thương da, làm mờ sẹo của mụn trứng cá…

Các bước skincare cho tuổi dậy thì

Khi bước vào độ tuổi dậy thì cơ thể sẽ có rất nhiều thay đổi, làn da cũng vậy. Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh khiến cho da tiết nhiều dầu, dễ bị bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn nếu như không có phương pháp chăm sóc đúng cách. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi dậy thì bạn cần phải phân loại rõ ràng để có cách chăm sóc phù hợp. Theo đó, khi mới dậy thì, làn da thường chưa ổn định vì thế chỉ cần chăm sóc cơ bản. Tuy nhiên khi đã dậy thì được khoảng 2 năm thì cần skincare đầy đủ, vì da đã hình thành rõ những đặc tính riêng, sẵn sàng tiếp nhận các bước chăm sóc đầy đủ. Do đó, khi mới dậy thì, bạn luôn cần làm sạch da, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm trước khi đi ngủ, chống nắng, nhưng đặc biệt cần lưu ý đến điều trị vấn đề của da.

Tuổi dậy thì cần phải chăm sóc da thường xuyên

Vấn đề da thường gặp nhất trong tuổi dậy thì là mụn trứng cá. Nhưng do tâm lý nóng vội, bạn thường nặn mụn tại nhà, cộng thêm với việc áp dụng quá nhiều biện pháp, chọn sản phẩm không phù hợp… khiến cho tình trạng mụn ngày càng nặng hơn và đeo bám dai dẳng. Lúc này, bạn nên chú trọng đặc trị da mụn bằng cách sử dụng các sản phẩm đặc trị, uy tín và nổi tiếng. Bên cạnh đó, kết hợp với các phương pháp tự nhiên như đắp mặt nạ mật ong, dưa leo, yến mạch… Đồng thời cần chú ý đến chế độ ăn uống.

Ở trong tuổi dậy thì, chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn đến biểu hiện của làn da. Đây là giai đoạn vô cùng nhạy cảm, nếu ăn uống không lành mạnh, mặt sẽ nổi rất nhiều mụn trứng cá. Chính vì vậy, thực đơn cho trẻ trong độ tuổi dậy thì của Nhật thường chứa rất ít dầu, đồ chiên và thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó là chế độ ăn giàu acid béo, vitamin và khoáng chất. Bởi các acid béo như omega-3, omega-6 và omega-9 đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ androgen, ngăn ngừa sự dư thừa bã nhờn ở lỗ chân lông và tuyến nang lông, làm giảm thiểu nguyên nhân gây ra mụn. Những acid này có thể tìm thấy trong các loại cá biển, dầu mè, dầu nành, dầu ô-liu, trứng, sữa...

Bên cạnh những acid béo cần thiết, vitamin và khoáng chất cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc hỗ trợ điều trị da mụn. Theo đó, nếu chế độ ăn được bổ sung vitamin A sẽ giúp giảm quá trình sản xuất bã nhờn trên da, vitamin E giúp da được mịn màng và khỏe mạnh, vitamin B có thể cải thiện sự lưu thông trong máu, giúp da được thông thoáng. Còn vitamin C có những chức năng cải thiện và phục hồi những hư tổn trong mô và biểu bì, giúp làm lành nhanh chóng những tổn thương do mụn gây ra.

>>> Xem thêm:

- Các bước chăm sóc da mặt cơ bản, chị em phụ nữ nên biết để xinh đẹp hơn mỗi ngày

- Các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối đúng cách và khoa học

Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý

Đặc biệt, ở tuổi dậy thì trẻ luôn cần bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể, bởi các tế bào da có thành phần cấu tạo là nước. Nếu bị thiếu nước, các tế bào sẽ hoạt động không tốt, khiến cơ thể mệt mỏi, biểu hiện rõ rệt nhất da khô, dễ sinh mụn. Chính vì vậy, 1 ngày bạn cần uống 2 lít nước – đây là phương án tối ưu để giữ cho cơ thể đủ nước, hình thành thói quen tốt bảo vệ da trước các tác nhân gây hại.

Tại Nhật Bản, dưỡng da đúng cách và đều đặn là biện pháp hiệu quả để phòng tránh các vấn đề về da, vì thế luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó, dù là tuổi dậy thì hay trưởng thành bạn cũng nên thực hiện các bước chăm sóc da của người Nhật thường xuyên, có như vậy mới sở hữu được làn da đẹp không tỳ vết như phụ nữ xứ sở nước phù tang.