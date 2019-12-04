9 lý do giúp Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA trở thành lựa chọn Dưỡng Da hoàn hảo

Sau quá trình thử nghiệm Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon , các spa uy tín tại Việt Nam bị thuyết phục bởi những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm mang lại. Vì thế, họ đã lựa chọn sử dụng Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon trong chăm sóc, phục hồi da sau lăn kim, phi kim…đồng thời giới thiệu, tư vấn để khách hàng mang về sử dụng tại nhà.

Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA sở hữu bảng thành phần vô cùng lý tưởng bao gồm: Tế bào gốc DNA bào thai trứng cá hồi, HA, Niacinamide, Phân tử nước, Tế bào gốc thực vật Phyto, Sodium DNA, Allatoin, Adenosine cùng 1 số loại Acid amin, Vitamin B1, B3, B5, E, Omega-3,...

Trong đó, tế bào gốc được chiết xuất từ bào thai cá hồi bằng công nghệ NANO DNA. Với kích thước hạt siêu nhỏ, công nghệ Nano giúp các thành phần dưỡng chất thấm sâu hơn vào tầng hạ bì của da, tác động nhanh hơn từ đó nuôi dưỡng, kích thích tái tạo da mới từ gốc mang tới hiệu quả gấp 1.000 lần so với dạng Ampoule thông thường khác.

3. Bổ sung dưỡng chất tăng sản sinh collagen và các sợi elastin

Dưỡng chất axit amin trong bào thai cá hồi có tác dụng làm mềm bề mặt da và kích thích, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, làm liền mạch, thắt chặt các sợi elastin bị đứt đoạn mang lại làn da săn chắc, căng bóng, đều màu. Đồng thời,Tế Bào Gốc còn loại bỏ sạch tế bào chết tầng sâu ra khỏi bề mặt giúp da trắng sáng, mềm mịn.

4. Dưỡng da trắng hồng, chống lão hóa

Với việc cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon DNA đã nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện từ sâu bên trong giúp làn da khỏe mạnh, sáng hồng bền vững.

Ngoài ra, việc bổ sung các khoáng chất cần thiết còn tăng cường khả năng đàn hồi, tăng độ sáng bóng giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, xóa nhăn làm trẻ hóa làn da một cách hiệu quả đem lại cho bạn làn da tươi sáng, mượt mà.

5. Tái tạo tế bào mới, phục hồi làn da tổn thương sau lăn kim, peel da

Tế Bào Gốc có khả năng kích thích sản sinh collagen và elastin. Bởi vậy, sản phẩm được ví là “thần dược” giúp nuôi dưỡng và tái tạo làn da, hỗ trợ hồi phục những vùng da bị tổn thương sau lăn kim, peel da hiệu quả... Nhờ vậy, làn da loại bỏ hoàn toàn những hạn chế vốn tồn tại và nhanh chóng thay thế bằng một làn da mới trẻ trung, mềm mịn và khỏe mạnh hơn.

6. Loại bỏ mụn, xóa mờ thâm nám

Thành phần vitamin B5 được biết đến là chất giữ nước tuyệt vời cho da mà nó còn phát huy tối đa khả năng chống viêm, loại bỏ các loại mụn, nhanh chóng làm liền các vết thương, mờ sẹo và giúp tái tạo làn da hiệu quả.

Vitamin B5 làm tăng sự phát triển của protein cấu trúc, tăng sản xuất glutathione trong da. Thành phần này liên kết với các gốc tự do ngăn chặn sự hình thành hắc tố melanin – tác nhân chính gây nám da giúp da lấy lại sự khỏe mạnh và tươi mới.

7. Làm sạch sâu, điều tiết bã nhờn, bảo vệ da khỏi tia UV

Placental Stem Cells Salmon DNA có khả năng thu nhỏ lỗ chân lông, điều tiết bã nhờn, làm sạch sâu, tăng độ đàn hồi, tạo hàng rào bảo vệ trên bề mặt da giúp da tránh khỏi các tác động từ môi trường, ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp của tia UV.

8. Sản phẩm cao cấp ,an toàn đến từ thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc

Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA chính là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm From Your Skin đứng đầu trong công nghệ làm đẹp tại Hàn Quốc được các chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu kỹ lưỡng, kiểm duyệt chặt chẽ đảm bảo phù hợp với mọi làn da.

Sản phẩm được kiểm định an toàn bởi KFDA Hàn Quốc và Bộ Y Tế Việt Nam

9. Dễ sử dụng tại nhà, tiết kiệm chi phí

Dùng Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon dưỡng da tại nhà vô cùng hoàn hảo dành cho chị em bận rộn ít có thời gian đi spa làm đẹp. Mỗi ngày chỉ cần 5 phút buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta nhỏ tinh chất Tế Bào Gốc lên các điểm da mặt rồi dùng tay hoặc máy massge, cây lăn da mặt tản đều nhẹ nhàng cho tinh chất thẩm thấu. Kiên trì sử dụng sau khoảng 10 -14 ngày, chị em sẽ nhận thấy da đẹp lên rõ rệt.

Một bộ sản phẩm Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon gồm 5 lọ, mỗi lọ dùng được trong khoảng 5 tuần với tần suất1 lần/ngày vào buổi tối. Rõ ràng so với các dịch vụ làm đẹp khác thì sản phẩm mang tới cho chị em làn da sáng hồng tươi trẻ với chi phí tiết kiệm hơn nhiều.

Trên đây là 9 lý do khiến chị em nhất định phải sở hữu Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon cho “sự nghiệp” giữ mãi làn da tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, để sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất, chị em nên kết hợp với một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, hợp lý và khoa học.

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi:

Công ty TNHH Thương mại nhập khẩu Ngọc Diệp: Website: https://fromyourskin.vn/