9 lý do giúp Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA trở thành lựa chọn Dưỡng Da hoàn hảo

Làm đẹp 04/12/2019 14:00

Thời gian gần đây Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA đã và đang thực sự trở thành “cơn sốt” trong lĩnh vực làm đẹp. Vậy tại sao sản phẩm này lại có sức hút mạnh mẽ khiến chị em truyền tai nhau “săn lùng” đến thế? 9 lý do dưới đây chính là câu trả lời dành cho bạn!

1. Được các spa sử dụng chăm sóc da sau lăn kim, phi kim, peel da

Sau quá trình thử nghiệm Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon, các spa uy tín tại Việt Nam bị thuyết phục bởi những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm mang lại. Vì thế, họ đã lựa chọn sử dụng Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon trong chăm sóc, phục hồi da sau lăn kim, phi kim…đồng thời giới thiệu, tư vấn để khách hàng mang về sử dụng tại nhà.

9 lý do giúp Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA trở thành lựa chọn Dưỡng Da hoàn hảo - Ảnh 1

2. Thành phần tự nhiên cao cấp được chiết xuất bằng công nghệ NANO DNA

Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA sở hữu bảng thành phần vô cùng  lý tưởng bao gồm: Tế bào gốc DNA bào thai trứng cá hồi, HA, Niacinamide, Phân tử nước, Tế bào gốc thực vật Phyto, Sodium DNA, Allatoin, Adenosine cùng 1 số loại Acid amin, Vitamin B1, B3, B5, E, Omega-3,...

Trong đó, tế bào gốc được chiết xuất từ bào thai cá hồi bằng công nghệ NANO DNA. Với kích thước hạt siêu nhỏ, công nghệ Nano giúp các thành phần dưỡng chất thấm sâu hơn vào tầng hạ bì của da, tác động nhanh hơn từ đó nuôi dưỡng, kích thích tái tạo da mới từ gốc mang tới hiệu quả gấp 1.000 lần so với dạng Ampoule thông thường khác.

3. Bổ sung dưỡng chất tăng sản sinh collagen và các sợi elastin

Dưỡng chất axit amin trong bào thai cá hồi có tác dụng làm mềm bề mặt da và kích thích, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, làm liền mạch, thắt chặt các sợi elastin bị đứt đoạn mang lại làn da săn chắc, căng bóng, đều màu. Đồng thời,Tế Bào Gốc còn loại bỏ sạch tế bào chết tầng sâu ra khỏi bề mặt giúp da trắng sáng, mềm mịn.

9 lý do giúp Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA trở thành lựa chọn Dưỡng Da hoàn hảo - Ảnh 2

4. Dưỡng da trắng hồng, chống lão hóa

Với việc cung cấp đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon DNA đã nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện từ sâu bên trong giúp làn da khỏe mạnh, sáng hồng bền vững.

Ngoài ra, việc bổ sung các khoáng chất cần thiết còn tăng cường khả năng đàn hồi, tăng độ sáng bóng giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, xóa nhăn làm trẻ hóa làn da một cách hiệu quả đem lại cho bạn làn da tươi sáng, mượt mà.

5. Tái tạo tế bào mới, phục hồi làn da tổn thương sau lăn kim, peel da

Tế Bào Gốc có khả năng kích thích sản sinh collagen và elastin. Bởi vậy, sản phẩm được ví là “thần dược” giúp nuôi dưỡng và tái tạo làn da, hỗ trợ hồi phục những vùng da bị tổn thương sau lăn kim, peel da hiệu quả... Nhờ vậy, làn da loại bỏ hoàn toàn những hạn chế vốn tồn tại và nhanh chóng thay thế bằng một làn da mới trẻ trung, mềm mịn và khỏe mạnh hơn.

9 lý do giúp Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA trở thành lựa chọn Dưỡng Da hoàn hảo - Ảnh 3

6. Loại bỏ mụn, xóa mờ thâm nám

Thành phần vitamin B5 được biết đến là chất giữ nước tuyệt vời cho da mà nó còn phát huy tối đa khả năng chống viêm, loại bỏ các loại mụn, nhanh chóng làm liền các vết thương, mờ sẹo và giúp tái tạo làn da hiệu quả.

Vitamin B5 làm tăng sự phát triển của protein cấu trúc, tăng sản xuất glutathione trong da. Thành phần này liên kết với các gốc tự do ngăn chặn sự hình thành hắc tố melanin – tác nhân chính gây nám da giúp da lấy lại sự khỏe mạnh và tươi mới.

7. Làm sạch sâu, điều tiết bã nhờn, bảo vệ da khỏi tia UV

Placental Stem Cells Salmon DNA có khả năng thu nhỏ lỗ chân lông, điều tiết bã nhờn, làm sạch sâu, tăng độ đàn hồi, tạo hàng rào bảo vệ trên bề mặt da giúp da tránh khỏi các tác động từ môi trường, ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp của tia UV.

9 lý do giúp Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA trở thành lựa chọn Dưỡng Da hoàn hảo - Ảnh 4

8. Sản phẩm cao cấp ,an toàn đến từ thương hiệu nổi tiếng Hàn Quốc

Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA chính là dòng sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm From Your Skin đứng đầu trong công nghệ làm đẹp tại Hàn Quốc được các chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu kỹ lưỡng, kiểm duyệt chặt chẽ đảm bảo phù hợp với mọi làn da.

9 lý do giúp Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA trở thành lựa chọn Dưỡng Da hoàn hảo - Ảnh 5

Sản phẩm được kiểm định an toàn bởi KFDA Hàn Quốc và Bộ Y Tế Việt Nam

9. Dễ sử dụng tại nhà, tiết kiệm chi phí

Dùng Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon dưỡng da tại nhà vô cùng hoàn hảo dành cho chị em bận rộn ít có thời gian đi spa làm đẹp. Mỗi ngày chỉ cần  5 phút buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta nhỏ tinh chất Tế Bào Gốc lên các điểm da mặt rồi dùng tay hoặc máy massge, cây lăn da mặt tản đều nhẹ nhàng cho tinh chất thẩm thấu. Kiên trì sử dụng sau khoảng 10 -14 ngày, chị em sẽ nhận thấy da đẹp lên rõ rệt.

Một bộ sản phẩm Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon gồm 5 lọ, mỗi lọ dùng được trong khoảng 5 tuần với tần suất1 lần/ngày vào buổi tối. Rõ ràng so với các dịch vụ làm đẹp khác thì sản phẩm mang tới cho chị em làn da sáng hồng tươi trẻ với chi phí tiết kiệm hơn nhiều.

9 lý do giúp Tế Bào Gốc – Placental Stem Cells Salmon DNA trở thành lựa chọn Dưỡng Da hoàn hảo - Ảnh 6

Trên đây là 9 lý do khiến chị em nhất định phải sở hữu Tế Bào Gốc - Placental Stem Cells Salmon cho “sự nghiệp” giữ mãi làn da tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, để sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất, chị em nên kết hợp với một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, hợp lý và khoa học.

Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi:

Công ty TNHH Thương mại nhập khẩu Ngọc Diệp: Website: https://fromyourskin.vn/

6 sai lầm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp mà hầu hết phụ nữ tuổi 30 đều mắc phải

6 sai lầm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp mà hầu hết phụ nữ tuổi 30 đều mắc phải

Phụ nữ bước vào tuổi 30 đánh dấu thời điểm chín muồi về công việc, các mối quan hệ. Ở độ tuổi này, họ thường quan tâm về sức khỏe và sắc đẹp. Nhưng có 6 sai lầm chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi 30 nên chú ý nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết chăm da ngăn ngừa lão hóa da Placental Stem Cells Salmon

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 45 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới