Bôi thứ này buổi tối, biến nhũ hoa từ thâm đen trở thành hồng hào chỉ sau 1 đêm

Nhũ hoa hồng hào, sáng màu giúp chị em phụ nữ tin hơn trước đối tác trong chuyện chăn gối, đồng thời gia tăng cảm xúc lứa đôi. Có một số cách giúp nhũ hoa trở nên hồng hào như dùng mỹ phầm, phun xăm. Tuy nhiên phương pháp phun xăm sẽ gây đau đớn nhiều vì vùng da này rất nhạy cảm, đồng thời với những loại mực xăm không chất lượng, nhũ hoa không những không hồng lên mà còn bị kích ứng và ngày càng thâm đen.

Nhiều chị em từ thuở thiếu nữ đã tự tin vì vùng da nhũ hoa thâm đen của mình. Đây là những người có sắc tố da tối màu theo cơ địa. Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng khiến nhũ hoa thâm đó là do tiếp xúc với quần áo chật, do thay đổi nội tiết sau sinh, sau dậy thì.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể dùng ngay phương pháp tự nhiên, kết hợp một số nguyên liệu dễ tìm và kiên trì thực hiện đều đặn.

Nguyên liệu:

- 3 muỗng cafe mật ong

- 2 muỗng cafe đường cát mịn

- 2 muỗng cafe sữa chua không đường

- Vài giọt nước cốt chanh

- 1 muỗng cafe dầu olive

- 2 cái chén

Cách làm:

Chúng ta cần làm 2 hỗn hợp cho liệu trình này, bao gồm tẩy tế bào chết và dưỡng xóa mờ thâm. Trong cái chén thứ nhất, bạn trộn đều các nguyên liệu sau: đường, mật ong, dầu olive để có hỗn hợp sệt rồi để sang 1 bên.

Trong chén thứ hai, bạn trộn: nước cốt chanh, sữa chua, dầu olive đều với nhau.

Hàng ngày, trước lúc tắm, lấy hỗn hợp thứ nhất massage nhẹ nhàng 2 bên nhũ hoa để tẩy tế bào chết. Chú ý không làm mạnh tay vì khu vực này rất nhạy cảm. Sau đó, bạn dùng hỗn hợp thứ 2 thoa nhiều lần theo chuyển động tròn trong khoảng 5-10 phút và tắm sạch lại với nước ấm.

Liệu trình này cần làm đều đặn hàng ngày để có hiệu quả tốt nhất.

Sự kết hợp giữa tính chống oxi hóa cực hiệu quả của các nguyên liệu, với tác dụng tẩy tế bào chết của đường, giúp chúng ta có được phương pháp làm hồng nhũ hoa an toàn và hiệu quả. Tùy từng sắc tố da ban đầu mà kết quả có thể đến nhanh hay chậm. Tuy nhiên hãy kiên trì như bất kỳ phương pháp làm đẹp tự nhiên nào để thấy được kết quả rõ rệt nhất.

Chúc bạn thành công!

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