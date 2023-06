Bí quyết sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong veo như gái Hàn, nàng đã biết chưa?

Có một chế độ ăn uống và thói quen sống tốt sẽ giúp bạn duy trì sự cân bằng lành mạnh của glutathione trong cơ thể. Tình trạng ổn định của glutathione có thể giúp cơ thể bạn đổi mới, săn chắc và bảo vệ làn da của bạn chống lại sự lão hóa trái mùa từ trong ra ngoài.

1. Ăn thực phẩm giàu glutathione

Cơ thể sản xuất glutathione một cách tự nhiên, nhưng có rất nhiều thực phẩm lành mạnh, giàu glutathione giúp trẻ hóa làn da mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình. Các loại rau và trái cây như sau - Bơ, măng tây, các loại rau họ cải tương tự như bắp cải và bông cải xanh, Rau bina, đậu bắp, hẹ, tỏi, cà chua, quả óc chó và hạnh nhân.

Chỉ cần lưu ý rằng nhà kho, ẩm thực và thực phẩm đang chạy có thể làm giảm tình trạng glutathione ở bất kỳ đâu từ 30 đến 60 phần trăm, vì vậy hãy tiêu thụ thực phẩm giàu glutathione tự nhiên ở dạng thô và càng tươi càng tốt. Giống như tất cả các loại thực phẩm, những thứ này nên được ăn ở mức độ vừa phải.

2. Tăng lượng vitamin C đầu vào

Vitamin C (axit ascorbic) là một chất chống oxy hóa quan trọng khác. Một trong những chức năng quan trọng của nó là bao phủ lực lượng cơ thể của các chất chống oxy hóa khác, bao gồm cả glutathione.

May mắn thay cho chúng ta, nhiều loại thực phẩm giàu glutathione để làm trắng da mà chúng tôi đã đề cập (đặc biệt là các loại rau họ cải) cũng chứa một lượng vitamin C dồi dào. Có một danh sách các loại trái cây và rau quả có lượng vitamin C cao nhất như: Ổi, kiwi, dâu tây, cam, dứa, đu đủ, cà chua, cải xoăn, ớt chuông xanh và đỏ, khoai lang và đậu tuyết.

3. Tiêu thụ thực phẩm giàu lưu huỳnh

Lưu huỳnh là một khoáng chất trong hai axit amin cysteine ​​và methionine, được thiết lập trong các loại thực phẩm giàu protein và thực phẩm như thịt đỏ, cá và thịt. Đó là một nhu cầu khoáng chất quan trọng cho sản phẩm glutathione trong cơ thể.

Ăăn thực phẩm giàu lưu huỳnh làm tăng tình trạng glutathione. Một số nguồn cung cấp lưu huỳnh sành điệu bao gồm : Thịt bò, cá tương tự như cá ngừ vây phi anh hùng (tambakol), cá ngừ hoặc chanh, trứng, hệ thực vật mù tạc, bắp cải, rau bina, cải xoong, tỏi, hành tây, hẹ tây.

4. Thêm selen vào chế độ ăn uống của bạn

Selenium là một khoáng chất thiết yếu giúp chống lại lão hóa và tăng lượng glutathione trong cơ thể, nhưng nó cũng giúp chống suy giảm nhận thức, giảm ung thư, các bệnh về tim, đồng thời giảm các bệnh về trật tự và tăng cường hệ thống mạch máu.

Để tăng lượng selen trong chế độ ăn uống của bạn, hãy tiêu thụ nhiều ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa, như sữa và sữa chua, cá ngừ, cá mòi, trứng, hàu, hạt hướng dương.

5. Uống thức uống từ nghệ

Curcumin, thành phần tích cực trong củ nghệ, có lợi ích chống oxy hóa và chống viêm quan trọng, bao gồm khả năng tăng cường tình trạng glutathione. Nó phần lớn phổ biến như một loại trà hoặc thuốc cho các nạn nhân bị viêm khớp, bệnh gút, rối loạn tiêu hóa và các vấn đề về dạ dày khác.

Trà nghệ, được chiết xuất từ ​​dầu mỡ nghệ nguyên chất, có thể được dùng làm đồ uống và bạn chỉ cần nửa muỗng canh (2 hoặc 3 gam) ở dạng nghiền thành bột hoặc nghiền nhỏ để tận hưởng lợi ích của nó.

6. Tập thể dục và ngủ đủ giấc

Một trong những cách để tăng glutathione trong cơ thể là tập thể dục thường xuyên. Sự nỗ lực này làm giảm hiệu quả stress oxy hóa bằng cách tăng glutathione trong cơ thể bạn. Bài tập tim mạch trung bình tương tự như đi bộ và chạy bộ cùng với một số bài tập luyện sức đề kháng là đủ để phát huy lợi ích của nó.

Giấc ngủ cũng cần thiết để có sức khỏe tốt, không có nó, bạn dễ bị stress oxy hóa và nguy cơ mất cân bằng nội tiết tố. Ngủ 7-9 tiếng mỗi ngày để giữ mức glutathione ổn định trong hệ thống của bạn.

7. Giảm rượu

Uống quá nhiều đồ uống có cồn có thể làm giảm tác dụng của glutathione trên da của bạn. Các nghiên cứu cho thấy rằng một trong những hậu quả ít được biết đến của tình trạng say xỉn và uống quá nhiều rượu là tổn thương phổi. Điều này có thể là do giảm lượng glutathione trong phổi.

Các nghiên cứu cho thấy phổi khỏe mạnh hơn có lượng glutathione gấp hàng nghìn lần so với phổi chứng kiến ​​tình trạng căng thẳng oxy hóa do sử dụng rượu. Do đó, kiểm soát lượng rượu bạn uống có thể giúp cơ thể bạn duy trì tình trạng lành mạnh của glutathione.

