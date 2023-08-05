Bí quyết làm đẹp da từ sữa mẹ không phải ai cũng biết

Sữa mẹ chứa rất nhiều dinh dưỡng, cực kỳ tốt cho gia. Các mẹ bỉm nếu có cơ hội hãy áp dụng thử nhé.

Trị mụn trứng cá

Sữa mẹ có một lượng lớn tế bào bạch cầu, có khả năng loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn bám trên bề mặt da – nguồn gốc gây nên mụn. Không những vậy, sữa mẹ còn có chứa axit lauric có khả năng chống lại mụn trứng cá mà không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào.

Chỉ cần trộn sữa mẹ với dầu dừa theo tỷ lệ 1:1, sau đó dùng bông thấm nhẹ hỗn hợp này và thoa lên vùng da bị mụn, để khoảng 10 – 15 phút rồi rửa lại bằng nước.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch và dưỡng mềm da

Sữa mẹ được coi như một thành phần lý tưởng để sản xuất xà phòng vì nó chứa nhiều các axit amin, vitamin A, các protein cần thiết để dưỡng da. Sữa mẹ cũng rất giàu axit lactic giúp làm sạch và mềm da.

Ảnh minh họa: Internet

Dưỡng trắng da, giảm thâm nám sau sinh

Trong sữa mẹ có rất nhiều khoáng chất và vitamin. Vậy nên, mỗi ngày hãy lấy 3 thìa sữa và thoa đều lên mặt, đợi sau khi sữa khô thì lại tiếp tục thoa, cứ như thế khoảng 3 lần, giữ nguyên trong 20 phút và bạn có thể rửa lại bằng nước sạch. Loại mặt nạ đặc biệt này sẽ giúp cải thiện làn da đang bị thâm nám của các chị em và đồng thời đây cũng là một chiếc mặt nạ giúp cho làn da bạn càng trở nên trắng và mịn màng hơn.

Dưỡng ẩm môi

Vào mùa đông, thời tiết hanh khô, da mặt và môi có thể bị nứt nẻ, bong tróc. Dùng sữa mẹ bôi lên môi rồi đợi sữa khô và rửa lại bằng nước ấm, chắc chắn đôi môi sẽ mềm mại trở lại. Áp dụng 1 tuần 2 lần là tốt nhất.

Ngoài những cách như trên, chị em có thể tắm trắng bằng sữa mẹ khi kết hợp với bột đậu đỏ để bôi toàn thân, sau đó tắm lại bằng nước ấm. Da sáng mịn, bật tone lên rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

5 bí quyết giúp xử lí làn da bóng dầu tại nhà, tạm biệt gương mặt 'bóng loáng' đơn giản hơn bạn nghĩ Nhiều chị em thường tự ti vì sở hữu làn da dầu mụn bóng loáng, tuy nhiêu nếu áp dụng những mẹo này vào chu trình dưỡng da hằng ngày sẽ giúp khắc phục hiệu quả đấy.

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