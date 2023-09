Bật mí cách sử dụng serum vitamin C cho làn da hấp thụ nhanh nhất

Serum vitamin C rất cần thiết cho da vì chúng giúp kích hoạt các gen sản xuất collagen mới thế chỗ collagen đã mất giúp tái tạo tế bào, ngăn ngừa lão hóa da. Nói về loại dưỡng chất này, có rất nhiều chị em dùng rất nhiều mỹ phẩm tốt, rất kiên trì trong một thời gian dài những lại tỏ ra thất vọng. Khoan hãy hiểu sai về công dụng của loại mỹ phẩm mình xài, cũng chớ vội tìm hiểu thêm nhiều nguyên nhân khác mà hãy xem lại một bước đơn giản nhất mà không ai nhận ra đó chính là cách sử dụng serum vitamin C .

- Sử dụng toner: nên dùng toner trước rồi thoa serum sau vì toner là chất dẫn cần thiết để đưa serum thẩm thấu vào từng tế bào da.

- Dùng các dụng cụ chuyên biệt khi sử dụng serum hoặc massage để hỗ trợ dưỡng chất phát huy tối ưu cho da.

- Sử dụng đều đặn và duy trì: ngay sau khi dùng serum bạn sẽ thấy da nhẹ hơn, mượt mà và săn chắc hơn nhưng sau 4 tuần mới thấy rõ sự thay đổi đối với những làn da có dấu hiệu lão hóa nhanh như nhăn, tấy đỏ hoặc lỗ chân lông quá to.

Cách dùng serum vitamin C

- Lưu ý: Không phải mỹ phẩm chứa tỷ lệ vitamin C càng cao càng tốt, hàm lượng chuẩn nhất là ở mức 0.6%. Khi dùng serum vitamin C thì bắt buộc phải dùng kem chống nắng khi ra ngoài vì vitamin C chống oxy hóa rất tốt nên rất dễ bị biến chất khi tương tác với môi trường bên ngoài, nhất là dưới nhiệt độ cao. Không nên lạm dụng dùng serum thường xuyên cả ngày mà chỉ nên dùng sáng hoặc tối. Cách chọn sản phẩm là mua bao bì màu nâu sậm, chai vòi ấn chân không thì vì ống bóp nhỏ giọt, quan trọng là chai dung tích nhỏ tốt hơn chai to vì mỗi lần sử dụng serum bị tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ giảm chất lượng và bị biến chất. Tốt nhất nên bảo quản trong tủ lạnh. Do đó, biết cách sử dụng serum vitamin C là điều cần thiết cho người dùng.

Lợi ích của vitamin C

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, giúp duy trì sức khỏe của các mô liên kết trong cơ thể và hoạt động như một chất chống oxy hóa , tái tạo tế bào da và tạo ra collagen để chống lão hóa. Lợi ích của vitamin C mang lại cho cơ thể rất nhiều như cải thiện sự hấp thụ của các khoáng chất, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các tổn thương do các gốc tự do…và đối với làn da thì vitamin làm mờ nếp nhăn, điều trị thâm sẹo mụn, giúp da căng mịn, tăng độ đàn hồi, trẻ hóa…làm tăng sức mạnh của thành tế bào, giúp máu lưu thông dễ dàng cung cấp oxy cho các tế bào thêm hồng hào căng bóng.

- Trẻ hóa làn da: vitamin C làm giảm các nếp nhăn xuất hiện, giảm tình trạng da khô ráp, với khả năng chống oxy hóa cao, giúp làm giảm tổn thương do tác động bên trong như chế độ ăn uống, căng thẳng và tác động bên ngoài như không khí ô nhiễm, thời tiết. Các gốc tự do được hình thành bởi sự oxy hóa sẽ thúc đẩy tốc độ lão hóa, nhưng việc hấp thụ đầy đủ vitamin C có thể làm quá trình này chậm lại, đặc biệt là những biểu hiện qua làn da.

Lợi ích của serum vitamin C

- Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C sản xuất bạch cầu giúp các tế bào miễn dịch hoạt động bình thường, bảo vệ bạch cầu khỏi các tổn thương do oxy hóa. Các gốc tự do được hình thành do oxy hóa sẽ thúc đẩy lão hóa nhanh, vì vậy khi làn da được bổ sung đủ vitamin C sẽ làm chậm quá trình lão hóa này lại.

- Giảm nguy cơ đột quỵ: theo nghiên cứu thì người có hàm lượng vitamin cao sẽ hạn chế được nguy cơ xảy ra đột quỵ.

Bảo quản serum vitamin C

Trước tiên, bạn cần nhận biết vitamin C bị oxi hóa như thế nào. Khi serum chuyển sang màu vàng nhạt (đậm màu hơn màu sắc ban đầu) có nghĩa là dung dịch đã bắt đầu oxi hóa. Tất nhiên vẫn có thể dùng nhưng không hiệu quả như mong muốn, riêng với lan da nhạy cảm thì nên ngừng sử dụng.

Cần bảo quản serum vitamin C ở nơi thoáng mát do trong serum chứa nhiều hoạt chất sinh học chứa rất nhiều thành phần hợp chất khác nhau. Do thế, serum rất dễ bị biến đổi cấu trúc tạo ra hợp chất khác dưới tác dụng của môi trường nhiệt độ cao. Vì vậy, bảo quản ở một nhiệt độ mát là quan trọng. Lời khuyên cho các chị em là thói quen cho serum vào túi hay hộp để tiện sử dụng thì không hay cho lắm vì những nơi chật hẹp, di chuyển gặp thời tiết bất lợi sẽ tăng nhiệt độ làm các hoạt chất bên trong dung dịch bốc hơi, trộn lẫn vào nhau tạo ra tạp chất mới khiến gây hại cho da. Cần có một chiếc kệ tủ riêng chứa serum và đặt cách các mỹ phẩm khác 1cm đến 2cm.

Bảo quản serum vitamin C trong tủ lạnh riêng để đảm bảo chất lượng

Thứ hai là serum nên được để trong tủ lạnh. Môi trường mát trong tủ lạnh rất thích hợp để bảo quản mỹ phẩm. Người dùng cần lưu ý dùng serum dưỡng da có thành phần gì, có phù hợp để bảo quản trong tủ lạnh hay không? Chẳng hạn như loại serum chứa các thành phần gốc dầu và nước, sẽ dễ bị tách lớp nếu bảo quản trọng tủ lạnh, dẫn đến tình trạng tinh chất phân bổ không đều, nên lúc sử dụng sẽ có cảm giác bị có những vùng da bị bỏ sót hay chưa được nuôi dưỡng bằng serum. Một điều cần quan tâm nữa là thực phẩm trong tủ lạnh và serum khi bị bay hơi sẽ tiếp xúc với nhau gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bảo quản serum. Cách tốt nhất để bạn có thể an tâm hơn trong việc bảo quản serum dưỡng da hiệu quả là bạn có thể sử dụng.

Rất nhiều chị em đặt serum dưỡng ca trong nhà tắm để tiện sử dụng, đây là một sai lầm lớn hay mắc phải bởi môi trường nhà tắm rất nhiều vi khuẩn xâm nhập từ cống, có thể nói là bẩn nhất trong tất cả các không gian khác trong nhà, chưa kể một số nhà tắm làm cùng với nhà vệ sinh.Các vi khuẩn này sẽ xâm nhập trực tiếp vào từng sản phẩm serum dưỡng da và làm cho quá trình chăm sóc da với serum của bạn kém hiệu quả ngay. Ngoài sự nhiễm khuẩn, nhiệt độ ẩm thấp trong nhà tắm hoàn toàn không phù hợp để bảo quản serum vitamin C.

Thói quen để mỹ phẩm trong túi xách không tốt cho việc bảo quản serum vitamin C

Bên cạnh việc bảo quản đúng cách và biết cách sử dụng serum vitamin C sao cho thẩm thấu vào da nhanh và duy trì được hiệu quả thì các chị em nên cẩn thận về liều lượng dùng serum vitamin , với một lượng vừa đủ lúc nào cũng là cần thiết và phù hợp nhất, tránh tình trạng nôn nóng mau thấy tác dụng mà dùng một lượng quá nhiều cho một lần sẽ không tốt cho làn da nhạy cảm của bạn đâu đấy!