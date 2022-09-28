8 cách ngăn rụng tóc khi chuyển mùa, khắc phục nỗi ám ảnh mang tên “tóc rụng thành từng mảng”

Khi mật độ tóc thay đổi và bạn bắt đầu bị rụng tóc, bạn nên ăn các thực phẩm giàu protein và sắt.
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Bạn hãy ăn nhiều thực phẩm giàu protein và sắt nhé!
Cả nam giới lẫn nữ giới đều có nguy cơ bị rụng tóc khi có tuổi. Đặc biệt, hơn một nửa phụ nữ ở độ tuổi 50 bị rụng tóc. Trang ABC News của Mỹ đã giới thiệu 8 phương pháp chống rụng tóc cực hiệu quả.
Hấp thụ các chất dinh dưỡng để ngăn ngừa rụng tóc
Tóc chỉ mọc khi có protein, sắt, kẽm và vitamin B12. Bạn có thể nhận được những chất dinh dưỡng này từ thịt nạc, rau lá, các loại hạt, các loại đậu và cá.
Mát xa da đầu
Mát xa da đầu trong khi gội đầu có thể làm tăng lưu lượng máu đến da đầu. Điều này sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tóc. Bạn hãy gội đầu và xả thật sạch để dầu gội thấm đều trên tóc.
Hãy tạm dừng việc tạo kiểu tóc
Máy sấy tóc hoặc máy uốn tóc có thể làm tóc của bạn bị chẻ ngọn và mỏng đi. Hạn chế tối đa việc sử dụng máy sấy tóc hoặc máy uốn tóc để tạo kiểu.
Sử dụng Minoxidil
Đây là phương pháp điều trị bằng thuốc duy nhất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận. Người ta thấy rằng khoảng 50% phụ nữ đã sử dụng Minoxidil đều nhận được hiệu quả tốt về việc điều trị rụng tóc.
Bác sĩ da liễu Wilmar Bergfeld tại phòng khám Cleveland cho biết rằng: “Minoxidil sẽ giúp cải thiện kích thước của các nang tóc, làm cho sợi tóc của bạn dày hơn.
Cân nhắc điều trị bằng laser
Điều trị bằng laser có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm đã ngăn cản quá trình tái tạo nang lông. Kết quả của một nghiên cứu cho thấy mật độ tóc đã tăng đáng kể sau khi điều trị bằng laser hai lần một tuần trong 26 tuần với thiết bị điều trị mà bạn có thể sử dụng ở nhà.
Thư giãn
Hít thở sâu trong trạng thái thư giãn. Chỉ cần điều này thôi cũng giúp ích cho bạn rồi. Cả căng thẳng đột ngột và căng thẳng mãn tính đều có thể khiến tóc ngừng phát triển.
Nếu bạn vượt qua được khó khăn thử thách này, tóc của bạn sẽ mọc trở lại. Điều quan trọng là bạn phải giảm bớt sự căng thẳng của mình thông qua thiền định.
Đi kiểm tra
Rụng tóc cũng có thể là một triệu chứng của các bệnh lý khác. Nếu tình trạng rụng tóc đột ngột nghiêm trọng, tốt nhất bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ.
Cân nhắc điều trị thay thế
Theo y học cổ truyền Trung Quốc, sức khỏe của tóc có liên quan mật thiết đến năng lượng và máu của thận. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, châm cứu và các loại thuốc thảo dược được sử dụng để điều trị nó.
Mặc dù chưa có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học hỗ trợ cho phương pháp điều trị này, nhưng vẫn có nhiều trường hợp điều trị bằng phương pháp Đông y đã chấm dứt tình trạng rụng tóc và dần dần tái tạo lại tóc.
Theo Kormedi