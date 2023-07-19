6 xu hướng tóc ngắn ngang vai cực kỳ được ưa chuộng trong năm 2023, nàng nào cũng nên thử một lần!

Làm đẹp 19/07/2023 14:56

Dưới đây là top những kiểu tóc cực kỳ được ưa chuộng trong mùa hè năm nay, ngại gì không thử để sở hữu vẻ ngoài năng động, cá tính nhỉ!

Tóc ngang vai layer mái thưa

Chị em có thể tham khảo kiểu tóc layer ngang vai, mái thưa, tóc mái cho hiệu quả "hack" tuổi tốt, đồng thời khắc phục nhược điểm.

Kiểu tóc này phù hợp với những nàng sở hữu gương mặt tròn hoặc gương mặt dài, giúp nâng tầm phong cách hiệu quả. Khi áp dụng kiểu tóc layer ngang vai, mái thưa, các nàng không cần nhuộm màu mà vẫn trẻ trung, sành điệu. 

6 xu hướng tóc ngắn ngang vai cực kỳ được ưa chuộng trong năm 2023, nàng nào cũng nên thử một lần! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tóc layer ngang vai tomboy

Kiểu tóc layer ngang vai tomboy giúp thu hút mọi ánh nhìn, năng động và trẻ trung hơn. Với kiểu tóc này thì bạn nên kết hợp với nhuộm giúp nhan sắc thăng hạn và nổi bật hơn.

6 xu hướng tóc ngắn ngang vai cực kỳ được ưa chuộng trong năm 2023, nàng nào cũng nên thử một lần! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngang vai ép thẳng

Tóc ép thẳng là xu hướng nổi bật năm nay. Kiểu tóc này ghi điểm ở vẻ ngoài tinh tế, hiện đại và sang trọng. Với kiểu tóc ép thẳng, bạn có thể thử các màu nhuộm nổi bật để có diện mạo tươi tắn, cá tính hơn.

6 xu hướng tóc ngắn ngang vai cực kỳ được ưa chuộng trong năm 2023, nàng nào cũng nên thử một lần! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngang vai uốn sóng nhẹ

Các nàng hãy tham khảo kiểu tóc ngang vai uốn sóng nhẹ. Kiểu tóc này giúp vẻ ngoài thêm nổi bật. Ngoài ra, tóc ngang vai uốn sóng nhẹ vẫn có nét trẻ trung,  không lo bị cộng tuổi khi áp dụng kiểu tóc này. Tóc ngang vai uốn sóng còn là lựa chọn lý tưởng cho những nàng vốn sở hữu mái tóc mỏng, khắc phục được tình trạng tóc thưa mỏng, thiếu sức sống.

6 xu hướng tóc ngắn ngang vai cực kỳ được ưa chuộng trong năm 2023, nàng nào cũng nên thử một lần! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tóc layer ngang vai mái bay

Tóc layer ngang vai mái bay là một trong những kiểu tóc cá tính, phóng khoáng và có một chút đường phố. Kiểu tóc này thích hợp rất nhiều tính cách và gương mặt khác nhau, dù bạn có cá tính hay diệu dàng thì kiểu tóc này đều dễ dàng chinh phục được.

6 xu hướng tóc ngắn ngang vai cực kỳ được ưa chuộng trong năm 2023, nàng nào cũng nên thử một lần! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tóc layer ngang vai uốn xoăn

Tóc layer ngang vai uốn xoăn có nguồn gốc từ các bạn trẻ Hàn Quốc mang đến sự trẻ trung, năng động. Kiểu tóc này mà kết hợp với mái thưa sẽ giúp bạn trông nữ tính hơn và che nhiều khuyết điểm trán dồ hoặc trán sân bay rất hiệu quả. Bạn có thể kết hợp nhuộm sáng đối với kiểu tóc này vì bạn sẽ trông cuốn hút hơn đấy!

6 xu hướng tóc ngắn ngang vai cực kỳ được ưa chuộng trong năm 2023, nàng nào cũng nên thử một lần! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

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