6 kiểu tóc nhuộm nâu đỏ tôn da sáng bật tông, không lỗi mốt năm 2023

Làm đẹp 10/07/2023 00:10

Các tông màu của nâu đỏ hầu như không phải tẩy tóc và không kén da, nên đây chính xác là tông màu của người Châu Á.

 Bên cạnh các tông màu nâu hạt dẻ, nâu sô-cô-la, màu nhuộm nâu đỏ cũng luôn chuẩn mốt với thời gian. Ưu điểm của tông màu nâu đỏ là sự nổi bật, nhưng vẫn nữ tính và thanh lịch. Màu nhuộm nâu đỏ còn tôn da sáng hồng, giúp vẻ ngoài thêm rạng rỡ. Có rất nhiều kiểu tóc phù hợp để nhuộm tông nâu đỏ, chị em hãy tham khảo 6 gợi ý sau đây để tìm thấy style tóc ưng ý cho mùa hè.

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Kiểu tóc tỉa layer ngang vai với phần mái bay có công dụng tạo vẻ thanh thoát, cân đối  - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc tỉa layer ngang vai ghi điểm ở sự trẻ trung và nữ tính. Phần tóc mái bay có công dụng tạo vẻ thanh thoát, cân đối cho gương mặt. Nhờ nhuộm màu nâu đỏ, vẻ ngoài càng được "hack" tuổi hiệu quả và trở nên rạng rỡ hơn.

6 kiểu tóc nhuộm nâu đỏ tôn da sáng bật tông, không lỗi mốt năm 2023 - Ảnh 2
Kiểu tóc tỉa mỏng, duỗi thẳng đơn giản mà không lo lỗi mốt. Tông màu nâu đỏ mang đến nét sang trọng cho gương mặt, nhưng cũng không kém phần hiện đại - Ảnh minh họa: Internet

Đơn giản nhưng luôn chuẩn mốt là kiểu tóc tỉa mỏng, duỗi thẳng. Tông màu nâu đỏ mang đến nét sang trọng cho gương mặt, nhưng cũng không kém phần hiện đại, thời thượng. Kiểu tóc này phù hợp với nàng sở hữu gương mặt trái xoan hoặc khuôn cằm V-line.

6 kiểu tóc nhuộm nâu đỏ tôn da sáng bật tông, không lỗi mốt năm 2023 - Ảnh 3
 Tóc tỉa layer, xoăn nhẹ không mái tạo nét cá tính, thời thượng cho gương mặt, nhưng không làm giảm đi vẻ nữ tính.- Ảnh minh họa: Internet

Chưa cần cắt mái, các nàng vẫn có thể giúp gương mặt thêm nhỏ gọn nếu chọn kiểu tóc khéo léo. Ví dụ điển hình là kiểu tóc tỉa layer, xoăn nhẹ trên đây. Khi được uốn sóng, mái tóc thêm phần dày dặn và nhờ vậy, khuôn mặt cũng trở nên thanh lịch, nhỏ gọn. Diện mạo ghi điểm quyến rũ, sắc sảo khi nhuộm tóc màu nâu đỏ.

6 kiểu tóc nhuộm nâu đỏ tôn da sáng bật tông, không lỗi mốt năm 2023 - Ảnh 4
Kiểu tóc layer rối nhẹ, mái thưa gây ấn tượng ở sự trẻ trung và phóng khoáng  - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc layer rối nhẹ, mái thưa này giúp chị em trông phá cách, sành điệu, và còn toát lên nét bí ẩn, đầy quyến rũ. Phần mái bằng có tác dụng che một số nhược điểm như trán quá cao, mặt dài... Chị em kết thân với kiểu tóc này thì gương mặt cân đối, nhan sắc thăng hạng. Với kiểu tóc mái bằng, suôn thẳng và nhuộm nâu đỏ, chị em mặc quần áo đơn giản thì vẻ ngoài vẫn rất nổi bật, thu hút.

6 kiểu tóc nhuộm nâu đỏ tôn da sáng bật tông, không lỗi mốt năm 2023 - Ảnh 5
Tóc mái bằng suôn thẳng thêm phần hút mắt hơn nếu nhuộm nâu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Uốn xoăn cho mái tóc là lựa chọn mà mọi chị em nghĩ đến, khi muốn vẻ ngoài trở nên nữ tính, yêu kiều hơn. Vừa khéo, kiểu tóc này rất hợp với màu nhuộm nâu đỏ. Tông màu rực rỡ này sẽ đảm bảo cho chị em visual trẻ trung, chứ không lo "dừ" khi uốn xoăn. Chưa hết, màu nâu đỏ còn đem đến vẻ lãng mạn, quyến rũ cho mái tóc xoăn, nhan sắc "auto" thăng hạng.

6 kiểu tóc nhuộm nâu đỏ tôn da sáng bật tông, không lỗi mốt năm 2023 - Ảnh 6
Uốn xoăn cho mái tóc là lựa chọn mà mọi chị em nghĩ đến, khi muốn vẻ ngoài trở nên nữ tính, yêu kiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Uốn xoăn cho mái tóc là lựa chọn mà mọi chị em nghĩ đến, khi muốn vẻ ngoài trở nên nữ tính, yêu kiều hơn. Vừa khéo, kiểu tóc này rất hợp với màu nhuộm nâu đỏ. Tông màu rực rỡ này sẽ đảm bảo cho chị em visual trẻ trung, chứ không lo "dừ" khi uốn xoăn. Chưa hết, màu nâu đỏ còn đem đến vẻ lãng mạn, quyến rũ cho mái tóc xoăn, nhan sắc "auto" thăng hạng.

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