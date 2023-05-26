5 công dụng làm đẹp không tưởng của dứa khiến chị em 'phát cuồng'

Làm đẹp 26/05/2023 09:57

Dứa là loại thực phẩm cung cấp rất nhiều vitamin C có lợi cho sức khỏe và làn da, giúp giải quyết các vấn đề da bị cháy nắng hay chai sạn trở nên trắng sáng, mịn màng.

Điều trị mụn trứng cá‏

‏Những thành phần trong quả dứa giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tái tạo và phục hồi làn da. Nhiều người thường dùng dứa để hỗ trợ điều trị tình trạng mụn trứng cá, loại bỏ vết mụn thâm trên da. ‏

‏Nếu đang bị mụn trứng cá, bạn có thể bôi nước dứa trực tiếp vào nốt mụn và để qua đêm sau đó rửa lại bằng nước sạch vào buổi sáng hôm sau. Sử dụng liệu pháp này mỗi ngày để sớm loại bỏ mụn trứng cá một cách hiệu quả.

5 công dụng làm đẹp không tưởng của dứa khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dứa giúp cải thiện các vùng da bị khô/chai sạn

Thành phần tự nhiên trong dứa và các loại thảo mộc sẽ làm mềm các vết chai. Dứa có tác dụng tẩy tế bào chết do trong thành phần chứa axit alpha – hydroxyl. Mặt nạ với nguyên liệu từ dứa tươi pha trộn bạc hà, kèm các loại thảo mộc khác mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn cho làn da, đặc biệt khu vực bàn chân – bộ phận chịu nhiều sức ép của toàn bộ cơ thể. Bạn thoa hỗn hợp trên lên chân và để hỗn hợp trên trong khoảng 10 phút, sau đó massage nhẹ khắp vùng gót chân. Thành phần tự nhiên trong dứa và các loại thảo mộc sẽ làm mềm các vết chai.

Cung cấp vitamin C cho da

Trong dứa còn chứa nhiều vitamin C giúp làn da khỏe mạnh. Vitamin C sẽ thúc đẩy sản xuất collagen, nhờ đó mà làn da duy trì được độ đàn hồi vốn có. Đồng thời, vitamin C có thể giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da do những hợp chất không ổn định tồn tại ở mức độ cao gây ra.

5 công dụng làm đẹp không tưởng của dứa khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phục hồi làn da cháy nắng‏

‏Ánh nắng mặt trời là một trong những thủ phạm hàng đầu gây hại da, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian kéo dài mà không có biện pháp bảo vệ đầy đủ có thể khiến da bị tổn thương, cháy nắng, với các biểu hiện như đỏ ửng, bỏng rát, thậm chí bong tróc.‏

‏Sử dụng mặt nạ từ quả dứa - có chứa nhiều chất chống oxy hóa - có thể giúp hồi phục làn da bị cháy nắng nhanh hơn. Bạn có thể kết hợp dứa cùng nguyên liệu khác như gel lô hội để thoa lên vùng da bị cháy nắng. Để hỗn hợp khô tự nhiên trên da, sau đó rửa sạch với nước.

Cách làm này có tác dụng làm dịu da, thúc đẩy quá trình phục hồi da sau tổn thương.

5 công dụng làm đẹp không tưởng của dứa khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

‏Điều trị môi khô nứt nẻ

Sử dụng nước dứa cũng có thể giúp điều trị môi khô và nứt nẻ. Lấy một ít nước dứa trộn với một ít dầu dừa rồi thoa lên môi. Massage trong 10 phút và rửa lại bằng nước ấm. Dứa và dầu dừa có chứa dưỡng chất giúp giữ cho đôi môi của bạn mềm, không bị khô. Ngoài ra, vitamin C trong nước dứa còn giúp điều trị môi thâm.

5 công dụng làm đẹp không tưởng của dứa khiến chị em 'phát cuồng' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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