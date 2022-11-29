4 cách làm đẹp từ quả bơ tại nhà

Dằm nhuyễn 1/4 quả bơ sau khi gọt vỏ, trộn đều với dầu dừa để tạo hỗn hợp sánh mịn. Bạn cũng có thể dung máy xay sinh tố để kết hợp hai thành phần này.

Không cần đến các loại kem dưỡng ẩm đắt tiền, chỉ với bơ và dầu dừa, bạn đã có được kem dưỡng ẩm an toàn, lành tính cho riêng mình. Công dụng của bơ như một vị thuốc tự nhiên giúp tăng cường độ ẩm và dưỡng chất, để da luôn căng mịn, dưỡng da không bị khô căng, bong tróc. Trong khi dầu dừa bổ sung, cung cấp đầy đủ các vitamin, khoáng chất thiết yếu cho da.

Với mặt nạ này da bạn sẽ sáng bóng và tình trạng mụn cũng sẽ giảm đi hẳn. Cách làm cũng hết sức đơn giản, đánh một cái lòng trắng trứng cùng với một phần tư quả bơ và sữa chua không đường cho đến khi được một hỗn hợp sệt, dính da là các chị đã thành công.

Giống như 2 loại mặt nạ nói trên, mặt nạ kết hợp giữa 3 nguyên liệu này cũng chỉ nên đắp 15p mỗi lần. Để đạt được hiệu quả và cảm giác thoải mái nhất, các bạn nên để loại mặt nạ này vào tủ lạnh trong vòng 5 phút trước khi sử dụng.

Bơ + trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều vitamin và axit béo không bão hòa tốt, bơ hứa hẹn mang lại cho làn da sự mềm mại, căng mịn. Kết hợp tác dụng làm đẹp của bơ với trà xanh - nguyên liệu chứa nhiều chất chống oxy hóa - giúp tái cấu trúc da, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại ngoài môi trường.

Gọt vỏ ½ quả bơ rồi nghiền nhuyễn. Sau đó, trộn đều với 1 muỗng cafe bột trà xanh.

Bơ + vitamin E

Ảnh minh họa: InternetĐ

Loại mặt nạ này có công dụng loại bỏ hắc tố, tái tạo tế bào da và ngăn ngừa tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời.

Sử dụng đều đặn mặt nạ bơ vitamin E trong 1 thời gian ổn định sẽ giúp tăng cường sức khỏe làn da,da trở nên hồng hào trắng mịn hơn bao giờ hết.

Lấy 2 viên nang vitamin E chiết lấy phần tinh chất rồi mang đi trộn đều cùng ¼ trái bơ nghiền nhuyễn.

Dùng hỗn hợp trên bôi lên làn da đã được làm sạch, để mặt nạ thấm vào da trong vòng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để làn da săn chắc hơn.