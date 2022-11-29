4 cách làm đẹp từ quả bơ tại nhà

Làm đẹp 29/11/2022 07:59

Đừng bỏ lỡ 4 công dụng làm đẹp tuyệt vời của quả bơ, chị em hãy thử ngay nhé!

Bơ + dầu dừa

4 cách làm đẹp từ quả bơ tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không cần đến các loại kem dưỡng ẩm đắt tiền, chỉ với bơ và dầu dừa, bạn đã có được kem dưỡng ẩm an toàn, lành tính cho riêng mình. Công dụng của bơ như một vị thuốc tự nhiên giúp tăng cường độ ẩm và dưỡng chất, để da luôn căng mịn, dưỡng da không bị khô căng, bong tróc. Trong khi dầu dừa bổ sung, cung cấp đầy đủ các vitamin, khoáng chất thiết yếu cho da.

Dằm nhuyễn 1/4 quả bơ sau khi gọt vỏ, trộn đều với dầu dừa để tạo hỗn hợp sánh mịn. Bạn cũng có thể dung máy xay sinh tố để kết hợp hai thành phần này.

Bơ + sữa chua + Lòng trắng trứng

4 cách làm đẹp từ quả bơ tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với mặt nạ này da bạn sẽ sáng bóng và tình trạng mụn cũng sẽ giảm đi hẳn. Cách làm cũng hết sức đơn giản, đánh một cái lòng trắng trứng cùng với một phần tư quả bơ và sữa chua không đường cho đến khi được một hỗn hợp sệt, dính da là các chị đã thành công. 

Giống như 2 loại mặt nạ nói trên, mặt nạ kết hợp giữa 3 nguyên liệu này cũng chỉ nên đắp 15p mỗi lần. Để đạt được hiệu quả và cảm giác thoải mái nhất, các bạn nên để loại mặt nạ này vào tủ lạnh trong vòng 5 phút trước khi sử dụng. 

Bơ + trà xanh

4 cách làm đẹp từ quả bơ tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều vitamin và axit béo không bão hòa tốt, bơ hứa hẹn mang lại cho làn da sự mềm mại, căng mịn. Kết hợp tác dụng làm đẹp của bơ với trà xanh - nguyên liệu chứa nhiều chất chống oxy hóa - giúp tái cấu trúc da, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại ngoài môi trường.

Gọt vỏ ½ quả bơ rồi nghiền nhuyễn. Sau đó, trộn đều với 1 muỗng cafe bột trà xanh.

Bơ + vitamin E

4 cách làm đẹp từ quả bơ tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: InternetĐ

Loại mặt nạ này có công dụng loại bỏ hắc tố, tái tạo tế bào da và ngăn ngừa tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời.

Sử dụng đều đặn mặt nạ bơ vitamin E trong 1 thời gian ổn định sẽ giúp tăng cường sức khỏe làn da,da trở nên hồng hào trắng mịn hơn bao giờ hết. Vitamin E rất cần thiết để duy trì làn da khỏe đẹp.

Lấy 2 viên nang vitamin E chiết lấy phần tinh chất rồi mang đi trộn đều cùng ¼ trái bơ nghiền nhuyễn.

Dùng hỗn hợp trên bôi lên làn da đã được làm sạch, để mặt nạ thấm vào da trong vòng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước sạch. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để làn da săn chắc hơn.

Thời điểm đắp mặt nạ vừa tốn kém vừa khiến da không thể đẹp lên

Thời điểm đắp mặt nạ vừa tốn kém vừa khiến da không thể đẹp lên

Đắp mặt nạ giúp cấp ẩm và làm đẹp da nhưng không phải vì thế mà tùy tiện đắp bất cứ lúc nào. Dưới đây là những thời điểm bạn không nên đắp mặt nạ để tránh tình trạng da không hấp thụ được.

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