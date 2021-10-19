1 tips trang điểm cực kỳ tự nhiên nhưng vẫn rất sang chảnh dành cho nàng trong buổi hẹn hò 20/10 lãng mạn

Bởi nó chính là thứ vũ khí giúp chị em chúng mình trở nên tự tin, xinh đẹp và lộng lẫy hơn khi xuất hiện trước mắt người mình yêu.

Chỉ vài ngày nữa thôi là đến 20/10 rồi các nàng nhỉ? ngoài sắm sửa trang phục và phụ kiện ra, thì make - up cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng.

Do đó các nàng hãy lần lượt thực hiện theo từng bước trang điểm nhẹ nhàng và đơn giản như dưới đây.

Thế nên mặc dù không cần phải trang điểm quá cầu kỳ, nhưng sau tất cả thì chúng ta vẫn nên tạo điểm nhấn nhá cho khuôn mặt trong ngày ý nghĩa này.

Để đảm bảo khuôn mặt nàng trông thật tinh khôi, nhưng vẫn không kém phần duyên dáng và đáng yêu trong mắt chàng.

Bước 1. Làm sạch da trước khi trang điểm

Rửa sạch da mặt trước khi trang điểm sẽ giúp cho việc make - up của nàng diễn ra nhanh chóng, đồng thời các lớp trang điểm được đều màu và đẹp hơn - Ảnh minh họa

Đây là bước khởi đầu tuy đơn giản nhưng lại cực lỳ quan trọng, bởi nó chính là bước đệm giúp cho lớp nền trên da của nàng được chắc chắn và trông đẹp hơn.

Với bước này thì nàng hãy rửa sạch da mặt và lau nhẹ nhàng bằng chiếc khăn bông mềm mại.

Sau đó dùng kem dưỡng ẩm dịu nhẹ để vỗ đều khắp làn da, giúp da hấp thụ dưỡng chất khoảng 10 phút trước khi đi đến các bước make – up tiếp theo.

Bước 2. Tạo lớp nền và che khuyết điểm

Che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt bằng kem nền có độ phủ tương đối tốt, sẽ giúp cho khuôn mặt của nàng trở nên thanh tú hơn - Ảnh minh họa

Sử dụng kem nền mỏng có độ che phủ vừa phải để thoa lên da, giúp làn da được sáng hơn mức bình thường một chút.

Khi đã có lớp nền tổng thể khá ổn rồi, thì nàng cũng cần phải che đi những phần khiếm khuyết trên da do lớp foundation để lại.

Lúc này thì nàng hãy dùng một cây cọ tán đều kem che khuyết điểm cùng tone lên những vùng da nhiều khiếm khuyết ví như phần cánh mũi và thâm quầng dưới vùng mắt.

Bước 3. Dùng phấn má để tạo hiệu ứng trong veo

Điều mà cánh mày râu muốn ngắm mãi không thôi đó chính là đôi mỏ ửng hồng của người thiếu nữ - Ảnh minh họa

Để tạo hiệu ứng trong veo, thì nàng hãy chọn loại phấn má dạng kem có gam màu hồng hay đỏ thuần để tạo màu sắc tự nhiên.

Kế đến là hãy thoa nhẹ lớp phấn má theo hướng từ gò má chếch nhẹ lên thái dương để tạo hiệu ứng tự nhiên.

Tiếp đến là để phần má được nhấn nhá đậm hơn, thì nàng hãy phủ thêm một lớp phấn má dạng bột.

Loại phấn này sẽ giúp tăng hiệu ứng ba chiều long lanh hơn cho toàn bộ gương mặt của nàng.

Bước 4. Phấn tạo khối

Tạo phấn khối sẽ giúp cho khuôn mặt của nàng thêm phần thon gọn, các góc cạnh được cân chỉnh theo tỉ lệ cân xứng - Ảnh minh họa

Ở bước này thì nàng có thể dùng phấn contour để tạo khối nhẹ nhàng cho khuôn mặt: mắt, mũi, cằm và môi.

Tiếp đến vẫn dùng phấn mắt màu nâu khói này để một lần nữa tán đều lên vùng bầu mắt.

Sau đó hãy dùng phấn màu nâu hồng pha chút sắc đỏ cho phần đuôi mắt trên và dưới.

Bước 5. Kẻ lông mày eyeliner

Đôi mi sẽ dài và cong vút tự nhiên với cách kẻ eyeliner - Ảnh minh họa

Để tạo dáng cho đôi lông mày thật cong và tự nhiên, thì nàng có thể dùng eyeliner dạng gel cho dễ kẻ viền mắt dưới của lông mi, giúp cho đường kẻ được đều màu hơn.

Tiếp đến, hãy vẽ thêm một đường thật mảnh ở phía trên của lông mi và hất nhẹ ở phần đuôi mắt tùy thích.

Với bước này để tăng thêm phần tinh khôi, long lanh cho đôi mắt thì nàng có thể sử dụng thêm phấn nhũ chấm lên phần giữa bầu mắt.

Bước 6. Tạo nét cho đôi lông mi dày quyến rũ

Tạo nét cho đôi lông mi thêm phần quyến rũ hơn - Ảnh minh họa

Bởi vì xuyên suốt từ đầu đến giờ chị em chúng mình đã thống nhất với nhau là make – up theo trường phái tự nhiên.

Cho nên tạm thời các nàng hãy cứ cất đi những bộ lông mi giả để lúc khác dùng, và tập trung vào việc chọn lựa cho tốt phần mascara có tác dụng làm cho đôi lông mi của mình dài và dày hơn nhé!

Bước 7. Thoa son môi

Nàng nên ưu tiên các gam màu son nhẹ nhàng, thanh thoát như hồng hoặc cam đào... Ảnh minh họa

Ở bước thoa son môi này thì nàng nên bỏ qua những gam màu đỏ rực rỡ hay quá đậm đi, để chọn cho mình những gam màu nhẹ nhàng như cam đào, hồng đào.

Bởi với gam màu này thì khi tô lên sẽ vừa mix&match được với phong cách trang điểm tự nhiên, lại vừa giúp cho đôi môi thêm phần xinh tươi, thanh tú và gợi cảm hơn.