1 tips trang điểm cực kỳ tự nhiên nhưng vẫn rất sang chảnh dành cho nàng trong buổi hẹn hò 20/10 lãng mạn

Đây chính là cách trang điểm nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng không kém phần xinh đẹp và sang chảnh của các sao nữ Hàn Quốc. Nó sẽ giúp nàng trở nên lộng lẫy, xinh đẹp, tự tin, tỏa sáng và quyến rũ trong mắt chàng trong ngày 20/10 sắp tới...
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Chỉ vài ngày nữa thôi là đến 20/10 rồi các nàng nhỉ? ngoài sắm sửa trang phục và phụ kiện ra, thì make - up cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng.
Bởi nó chính là thứ vũ khí giúp chị em chúng mình trở nên tự tin, xinh đẹp và lộng lẫy hơn khi xuất hiện trước mắt người mình yêu.
Thế nên mặc dù không cần phải trang điểm quá cầu kỳ, nhưng sau tất cả thì chúng ta vẫn nên tạo điểm nhấn nhá cho khuôn mặt trong ngày ý nghĩa này.
Do đó các nàng hãy lần lượt thực hiện theo từng bước trang điểm nhẹ nhàng và đơn giản như dưới đây.
Để đảm bảo khuôn mặt nàng trông thật tinh khôi, nhưng vẫn không kém phần duyên dáng và đáng yêu trong mắt chàng.
Bước 1. Làm sạch da trước khi trang điểm
Đây là bước khởi đầu tuy đơn giản nhưng lại cực lỳ quan trọng, bởi nó chính là bước đệm giúp cho lớp nền trên da của nàng được chắc chắn và trông đẹp hơn.
Với bước này thì nàng hãy rửa sạch da mặt và lau nhẹ nhàng bằng chiếc khăn bông mềm mại.
Sau đó dùng kem dưỡng ẩm dịu nhẹ để vỗ đều khắp làn da, giúp da hấp thụ dưỡng chất khoảng 10 phút trước khi đi đến các bước make – up tiếp theo.
Bước 2. Tạo lớp nền và che khuyết điểm
Sử dụng kem nền mỏng có độ che phủ vừa phải để thoa lên da, giúp làn da được sáng hơn mức bình thường một chút.
Khi đã có lớp nền tổng thể khá ổn rồi, thì nàng cũng cần phải che đi những phần khiếm khuyết trên da do lớp foundation để lại.
Lúc này thì nàng hãy dùng một cây cọ tán đều kem che khuyết điểm cùng tone lên những vùng da nhiều khiếm khuyết ví như phần cánh mũi và thâm quầng dưới vùng mắt.
Bước 3. Dùng phấn má để tạo hiệu ứng trong veo
Để tạo hiệu ứng trong veo, thì nàng hãy chọn loại phấn má dạng kem có gam màu hồng hay đỏ thuần để tạo màu sắc tự nhiên.
Kế đến là hãy thoa nhẹ lớp phấn má theo hướng từ gò má chếch nhẹ lên thái dương để tạo hiệu ứng tự nhiên.
Tiếp đến là để phần má được nhấn nhá đậm hơn, thì nàng hãy phủ thêm một lớp phấn má dạng bột.
Loại phấn này sẽ giúp tăng hiệu ứng ba chiều long lanh hơn cho toàn bộ gương mặt của nàng.
Bước 4. Phấn tạo khối
Ở bước này thì nàng có thể dùng phấn contour để tạo khối nhẹ nhàng cho khuôn mặt: mắt, mũi, cằm và môi.
Tiếp đến vẫn dùng phấn mắt màu nâu khói này để một lần nữa tán đều lên vùng bầu mắt.
Sau đó hãy dùng phấn màu nâu hồng pha chút sắc đỏ cho phần đuôi mắt trên và dưới.
Bước 5. Kẻ lông mày eyeliner
Để tạo dáng cho đôi lông mày thật cong và tự nhiên, thì nàng có thể dùng eyeliner dạng gel cho dễ kẻ viền mắt dưới của lông mi, giúp cho đường kẻ được đều màu hơn.
Tiếp đến, hãy vẽ thêm một đường thật mảnh ở phía trên của lông mi và hất nhẹ ở phần đuôi mắt tùy thích.
Với bước này để tăng thêm phần tinh khôi, long lanh cho đôi mắt thì nàng có thể sử dụng thêm phấn nhũ chấm lên phần giữa bầu mắt.
Bước 6. Tạo nét cho đôi lông mi dày quyến rũ
Bởi vì xuyên suốt từ đầu đến giờ chị em chúng mình đã thống nhất với nhau là make – up theo trường phái tự nhiên.
Cho nên tạm thời các nàng hãy cứ cất đi những bộ lông mi giả để lúc khác dùng, và tập trung vào việc chọn lựa cho tốt phần mascara có tác dụng làm cho đôi lông mi của mình dài và dày hơn nhé!
Bước 7. Thoa son môi
Ở bước thoa son môi này thì nàng nên bỏ qua những gam màu đỏ rực rỡ hay quá đậm đi, để chọn cho mình những gam màu nhẹ nhàng như cam đào, hồng đào.
Bởi với gam màu này thì khi tô lên sẽ vừa mix&match được với phong cách trang điểm tự nhiên, lại vừa giúp cho đôi môi thêm phần xinh tươi, thanh tú và gợi cảm hơn.