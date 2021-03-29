Ăn bắp cải luộc có tốt không? Cần lưu ý gì khi ăn bắp cải?

Kiến thức hay 29/03/2021 14:48

Bắp cải luộc là món ăn đơn giản, dễ làm và vô cùng quen thuộc đối với mọi gia đình. Vậy ăn bắp cải luộc có tốt cho sức khỏe không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây!

Nội dung bài viết

Bắp cải là một trong những loại rau củ vô cùng quen thuộc và thường xuất hiện trong các bữa cơm gia đình Việt. Bắp cải rất dễ chế biến cũng như kết hợp với nhiều thực phẩm khác để làm đa dạng món ăn hơn. Trong đó, bắp cải luộc là cách làm đơn giản được nhiều người yêu thích, đặc biệt là rất tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được những tác dụng của bắp cải luộc đối với sức khỏe. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ăn bắp cải luộc có tốt không hay có lợi cho sức khỏe như thế nào nhé!

Bắp cải có tác dụng gì? Ăn bắp cải luộc có tốt không?

Để biết được ăn bắp cải luộc có tốt không, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số tác dụng của bắp cải đối với sức khỏe dưới đây.

Tốt cho tim mạch

Rau bắp cải có chứa rất nhiều hàm lượng kali tốt cho sức khỏe tim mạch. Có tác dụng duy trì lưu thông máu khỏe mạnh và tránh tắc nghẽn các mạch máu đến tim. Kali cũng còn được biết đến là chất có tác dụng làm giảm triệu chứng của bệnh tăng huyết áp. Hàm lượng kali cao có trong bắp cải là rất tốt cho người bị bệnh tăng huyết áp, được các chuyên gia khuyên dùng.

bap cai luoc 1
Bắp cải luộc chứa hàm lượng kali tốt cho sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet 

Tăng cường miễn dịch

Không chỉ có các loại trái cây như cam, nho hoặc táo mới có nhiều vitamin C mà trong bắp cải cũng chứa hàm lượng lớn vitamin này. Do đó, bắp cải còn có công dụng là giúp cho hệ thống miễn dịch phát triển mạnh hơn. Vitamin C cũng rất tốt cho việc chăm sóc sức khỏe làn da đẹp hơn.

Giúp xương chắc khỏe

Trong bắp cải có chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng xương chắc khỏe. Canxi, magiê và kali...đều là những chất cần thiết cho sức khỏe của xương. Chính vì vậy, ăn bắp cải thường xuyên được xem là một trong những biện pháp đơn giản nhất giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương.

bap cai luoc 2
Bắp cải có chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng xương chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet 

Ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng, bắp cải có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư nguy hiểm. Do trong bắp cải có chứa một lượng lớn chất glucosinolates, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do gây hại cho sức khỏe. Ngoài bắp cải, một số loại rau khác cùng họ cũng có tác dụng này như là bông cải xanh,  cải xoăn, mầm Brussels, súp lơ trắng…

bap cai luoc 3
Bắp cải có chứa một lượng lớn chất glucosinolates, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do gây hại cho sức khỏe -  Ảnh minh họa: Internet 

Hỗ trợ giảm cân

Bạn có biết, bắp cải có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần nhưng lại không chứa calo hoặc chất béo. Do đó, ăn bắp cải là phương pháp hoàn hảo cho những ai đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân. Ngoài ăn bắp cải dưới dạng rau sống và nấu chín, bạn có thể ép bắp cải để lấy nước uống cũng rất tốt.

bap cai luoc 4
Ăn bắp cải là phương pháp hoàn hảo cho những ai đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân - Ảnh minh họa: Internet 

Tốt cho não

Các loại rau cải hay bắp cải đều có chứa hàm lượng lớn vitamin K và anthocyanin có tác dụng tốt đối với sức khỏe và sự tập trung của não bộ. Các dưỡng chất này cũng có tác dụng ngăn ngừa tổn thương thương thần kinh, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí. Vì vậy, ăn bắp cải thường xuyên sẽ rất có lợi cho sức khỏe não bộ của bạn.

bap cai luoc 5
Ăn bắp cải thường xuyên sẽ rất có lợi cho sức khỏe não bộ của bạn - Ảnh minh họa: Internet 

Bảo vệ mắt

Bắp cải có chứa vitamin A rất tốt mắt. Ngoài vitamin A, beta-carotene và một chất chống oxy hóa có trong bắp cải cũng có tác dụng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và trì hoãn sự phát triển của tinh thể.

Giúp hình thành các tế bào hồng cầu

Sắt là một trong những thành phần có tác dụng giúp thúc đẩy quá trình hình thành của các tế bào hồng cầu. Từ đó giúp bạn tránh được nguy cơ bị thiếu máu. Tiêu thụ bắp cải kết hợp với nước cam hoặc nước bưởi sẽ giúp tối ưu hóa sự hấp thụ chất sắt từ bắp cải.

Tốt cho tóc

Bắp cải có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết giúp ngăn rụng tóc và duy trì mái tóc khỏe mạnh. Ngoài ra, ăn bắp cải còn có thể ngăn ngừa tóc khô. Đặc biệt, vitamin C có trong bắp cải rất cần thiết cho quá trình sản xuất protein keratin, là chất tạo nên móng và tóc của cơ thể.

bap cai luoc 6
Bắp cải có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết giúp ngăn rụng tóc và duy trì mái tóc khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet 

Một số điều cần lưu ý khi ăn bắp cải luộc

Bắp cải sạch là phải được trồng và phát triển trong môi trường nước sạch,  đất sạch, không khí sạch đồng thời không dùng hóa chất thuốc trừ sâu, không gần bãi rác đang cháy, lò luyện gang thép, lò nung xi măng, lò đốt rác...Khi luộc bắp cải bạn nên cho vài lát gừng tươi để khử hàn. Đặc biệt, đối với người suy thận nặng thì không nên ăn bắp cải vì có chứa hàm lượng kali cao. Người có tính hàn, dễ bị đái đêm, tiêu chảy thì hạn chế ăn bắp cải.

Bắp cải rất giàu chất chống oxy hóa glucosinolate. Trong một số điều kiện, glucosinolate bị thủy phân chuyển thành isothiocyanate và thiocyanate có thể gây bệnh tuyến giáp. Ngoài ra, loại rau này cũng chứa một hàm lượng nhỏ goitrin có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ. 

Bắp cải luộc có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều hạn chế nên bạn chỉ nên ăn ở mức vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Thay đổi nhiều loại rau củ trong bữa ăn hàng ngày để bữa ăn hấp dẫn và ngon miệng hơn.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được ăn bắp cải luộc có tốt không cũng như những công dụng của loại rau này mang đến cho sức khỏe. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Tổng hợp những cách chế biến bắp cải cuộn thịt đơn giản tại nhà

Tổng hợp những cách chế biến bắp cải cuộn thịt đơn giản tại nhà

Hướng dẫn cách làm bắp cải cuộn thịt hấp cực đơn giản và thơm ngon ngay tại nhà. Cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu ngay nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   bắp cải luộc có tốt không Cách luộc bắp cải Nước luộc bắp cải

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 42 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 42 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 51 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ