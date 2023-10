Ăn bắp cải luộc có tốt không? Cần lưu ý gì khi ăn bắp cải?

Bắp cải luộc chứa hàm lượng kali tốt cho sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch

Không chỉ có các loại trái cây như cam, nho hoặc táo mới có nhiều vitamin C mà trong bắp cải cũng chứa hàm lượng lớn vitamin này. Do đó, bắp cải còn có công dụng là giúp cho hệ thống miễn dịch phát triển mạnh hơn. Vitamin C cũng rất tốt cho việc chăm sóc sức khỏe làn da đẹp hơn.

Giúp xương chắc khỏe

Trong bắp cải có chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng xương chắc khỏe. Canxi, magiê và kali...đều là những chất cần thiết cho sức khỏe của xương. Chính vì vậy, ăn bắp cải thường xuyên được xem là một trong những biện pháp đơn giản nhất giúp ngăn ngừa tình trạng loãng xương.

Bắp cải có chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng xương chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng, bắp cải có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư nguy hiểm. Do trong bắp cải có chứa một lượng lớn chất glucosinolates, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do gây hại cho sức khỏe. Ngoài bắp cải, một số loại rau khác cùng họ cũng có tác dụng này như là bông cải xanh, cải xoăn, mầm Brussels, súp lơ trắng…

Bắp cải có chứa một lượng lớn chất glucosinolates, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do gây hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Bạn có biết, bắp cải có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần nhưng lại không chứa calo hoặc chất béo. Do đó, ăn bắp cải là phương pháp hoàn hảo cho những ai đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân. Ngoài ăn bắp cải dưới dạng rau sống và nấu chín, bạn có thể ép bắp cải để lấy nước uống cũng rất tốt.

Ăn bắp cải là phương pháp hoàn hảo cho những ai đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho não

Các loại rau cải hay bắp cải đều có chứa hàm lượng lớn vitamin K và anthocyanin có tác dụng tốt đối với sức khỏe và sự tập trung của não bộ. Các dưỡng chất này cũng có tác dụng ngăn ngừa tổn thương thương thần kinh, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và chứng mất trí. Vì vậy, ăn bắp cải thường xuyên sẽ rất có lợi cho sức khỏe não bộ của bạn.

Ăn bắp cải thường xuyên sẽ rất có lợi cho sức khỏe não bộ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ mắt

Bắp cải có chứa vitamin A rất tốt mắt. Ngoài vitamin A, beta-carotene và một chất chống oxy hóa có trong bắp cải cũng có tác dụng ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và trì hoãn sự phát triển của tinh thể.

Giúp hình thành các tế bào hồng cầu

Sắt là một trong những thành phần có tác dụng giúp thúc đẩy quá trình hình thành của các tế bào hồng cầu. Từ đó giúp bạn tránh được nguy cơ bị thiếu máu. Tiêu thụ bắp cải kết hợp với nước cam hoặc nước bưởi sẽ giúp tối ưu hóa sự hấp thụ chất sắt từ bắp cải.

Tốt cho tóc

Bắp cải có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết giúp ngăn rụng tóc và duy trì mái tóc khỏe mạnh. Ngoài ra, ăn bắp cải còn có thể ngăn ngừa tóc khô. Đặc biệt, vitamin C có trong bắp cải rất cần thiết cho quá trình sản xuất protein keratin, là chất tạo nên móng và tóc của cơ thể.

Bắp cải có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết giúp ngăn rụng tóc và duy trì mái tóc khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Một số điều cần lưu ý khi ăn bắp cải luộc

Bắp cải sạch là phải được trồng và phát triển trong môi trường nước sạch, đất sạch, không khí sạch đồng thời không dùng hóa chất thuốc trừ sâu, không gần bãi rác đang cháy, lò luyện gang thép, lò nung xi măng, lò đốt rác...Khi luộc bắp cải bạn nên cho vài lát gừng tươi để khử hàn. Đặc biệt, đối với người suy thận nặng thì không nên ăn bắp cải vì có chứa hàm lượng kali cao. Người có tính hàn, dễ bị đái đêm, tiêu chảy thì hạn chế ăn bắp cải.

Bắp cải rất giàu chất chống oxy hóa glucosinolate. Trong một số điều kiện, glucosinolate bị thủy phân chuyển thành isothiocyanate và thiocyanate có thể gây bệnh tuyến giáp. Ngoài ra, loại rau này cũng chứa một hàm lượng nhỏ goitrin có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây bướu cổ.

Bắp cải luộc có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều hạn chế nên bạn chỉ nên ăn ở mức vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Thay đổi nhiều loại rau củ trong bữa ăn hàng ngày để bữa ăn hấp dẫn và ngon miệng hơn.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được ăn bắp cải luộc có tốt không cũng như những công dụng của loại rau này mang đến cho sức khỏe. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc.