TP.HCM công bố danh sách dự án BĐS đang thế chấp ngân hàng

Từ tháng 1-3/2019, Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận 10 dự án bất động sản đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó nhiều dự án đang được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng.

Ngày 23/3, Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố danh sách 10 dự án bất động sản trên địa bàn đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai từ tháng 1 – 3/2019, trong đó có những dự án đang thế chấp ngân hàng. Đó là các dự án: 1. 143 căn nhà thấp tầng tại dự án Khu dân cư số 4 thuộc Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, quận 9 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà và Đô thị làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp tại BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

2. 455/1.210 căn hộ tại 3 khối B4, B5, B6 thuộc Khu chung cư CC! của dự án giai đoạn 1 - hạng mục nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư phường Tân Phú, Quận 9 do Côngty CP Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều làm chủ đầu tư. Dự án chưa thế chấp và được Vietcombank – Chi nhánh Tân Định cam kết bảo lãnh. 3. 1.088 căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án Khu nhà ở Vĩnh Lộc A (giai đoạn 1) xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Công ty CP Đầu tư và phát triển An Nhân làm chủ đầu tư. Dự án được thế chấp tại Công ty Tài chính CP Điện Lực.

4. 100 căn nhà ở thấp tầng tại lô L, M, K, J thuộc dự án Khu dân cư Cát Lái, Quận 2 do Công ty CP Xây dưng Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án chưa thế chấp và được VIB cam kết bảo lãnh. 5. 704/1.570 căn hộ chung cư (khối A:296 căn và khối B: 408 căn) thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Saphire, tại phường Phú Hữu, Quận 9 do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh bất động sản Saphire làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cam kết bảo lãnh. Sở Xây dựng TP.HCM xác nhận 10 dự án đủ điều kiện mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. 6. 192 căn nhà ở xã hội tại khối nhà A1 thuộc Dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home, tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức do Công ty CP Chương Dương làn chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được Agribank- Chi nhánh 11 cam kết bảo lãnh. 7. 96/200 căn hộ chung cư (Block A1) thuộc dự án Khu phức hợp Bách Phú Thịnh, phường Hiệp Phú, quận 9 do CôngtyTNHH Bách Phú Thịnh làm chủ đẩu tư. Dự án đã thế chấp và được Vietcombank cam kết bảo lãnh. 8. 94 căn hộ chung cư cao tầng (Sky villa) thuộc dự án Giai đoạn 1 - Khu dân cư mới phức hợp đa chức năng tại phường Phú Mỹ, quận 7 do Côngty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài nguyên làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được cam kết bảo lãnh bởi Maritime Bank. 9. 99/333 căn hộ tại Công trình Khu trung tâm thương mại có chức năng hỗn hợp Premium Central thuộc dự án Khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại phường 5, quận 8 do Công ty CP Giai Việt làm chủ đầu tư. Dự án đã thế chấp và được SCB cam kết bảo lãnh. 10. 142 căn hộ tại khối B của dự án Chung cư cao tầng và thương mại - dịch vụ, phường Linh Tậy, quận Thủ Đức của chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Nam Long. Dự án chưa thế chấp và được Vietcombank – Chi nhánh TP.HCM cam kết bảo lãnh.

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