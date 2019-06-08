Quán cà phê hoài cổ "vừa lạ vừa quen" ở Thành phố Mỹ Tho

Nằm ở một khu vực yên bình gần trung tâm TP Mỹ Tho, quán cà phê kết hợp với những sản phẩm đồ cổ được trưng bày tinh tế, bao quanh là cảnh quan thiên nhiên vườn cây và sông nước. Đến quán cà phê hoài cổ này, thực khách sẽ có cảm giác vừa lạ vừa quen.

Phố chợ Mỹ Tho (nay là TP Mỹ Tho), tỉnh Tiền Giang được hình thành vào thế kỷ 17 với lịch sử văn hóa và xã hội phong phú, tạo nên nét đặc trưng của một thành phố thịnh vượng, hài hòa với nền văn minh sông nước. Đến nay thành phố này vẫn giữ được rất nhiều nét cổ xưa của kiến ​​trúc thuộc địa thời Pháp. Tường mặt tiền và cổng vào là hình ảnh những khối hình học cơ bản. Nằm ở khhu vực yên bình gần trung tâm thành phố và được bao quanh bởi cảnh quan thiên nhiên của vừa cây và sông nước, công trình là sự kết hợp giữa quán cà phê và phòng trưng bày đồ cổ quy mô nhỏ. Cảnh quan thiên nhiên và con người địa phương chính là nguồn cảm hứng của công trình quán cà phê này.

Bao quanh công trình là thiên nhiên vườn cây và sông nước. Mục tiêu thiết kế của công trình này là kiến trúc phải tách biệt quang cảnh xung quanh nhưng cũng là yếu tố để kết nối các không gian, tạo nên sự hài hoà cho cả công trình. Đây là điều quan trọng để công trình có sự bền vững theo thời gian. Không gian quán cà phê được tạo nên từ những khối hình học cơ bản. Mang đến không gian vừa lạ vừa quen cho khách đến. Một số đồ cổ được trưng bày trong không gian cà phê. Trên cơ sở đó, nhóm kiến trúc sư đã đề xuất phương án không gian là sự kết hợp của các yếu tố hình học cơ bản, sử dụng nguồn vật liệu địa phương được tái chế từ các căn nhà cũ như gạch, ngói, cửa cũ… Giải pháp này làm cho công trình mang tính hoài cổ. Bên cạnh đó, sự phóng đại của tỷ lệ hình khối làm điểm nhấn cho vật liệu.

Không gian cà phê có mái ngói lớn. Toàn bộ công trình có 3 không gian: Không gian cà phê chính, không gian đa chức năng nhỏ và khuôn viên cây xanh với những hình học cơ bản. Tất cả bao quanh hồ trung tâm. Quán cà phê nhìn từ trên cao. Quán cà phê chính sử dụng mái ngói lớn có hình dạng bất đối xứng của kim tự tháp hình chữ nhật nổi bật trên mặt hồ, bao quanh là các bức tường kính để giải phóng tầm nhìn. Mái nhà có hình dạng kim tự tháp hình chữ nhật bất đối xứng. Không gian bên trong được chia thành 3 phần: khu vực sàn hình vuông, hình tròn và hình tam giác với độ cao khác nhau, khiến cho tầm nhìn của thực khách ngang mực nước mặt hồ bên ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ tạo nên hình ảnh bắt mắt. Mái nhà có cửa sổ trời ở trung tâm để lấy ánh sáng vào vị trí trước quầy, cửa sổ được che bởi lớp vải mỏng của bức tranh Mondrian tạo hiệu ứng in trên sàn khi ánh sáng mặt trời chiếu qua. Thiết kế này cũng tạo cho không gian cà phê luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Phương pháp thông gió tự nhiên nhờ hệ thống cửa sổ ngang bằng kính kết hợp với cửa chớp được thiết kế độ cao thấp tương tự như mặt nước để lấy gió mát từ hồ và điều chỉnh nhiệt độ trong mọi không gian của quán cà phê. Vật liệu sử dụng trong công trình có những mái ngói cũ. Những viên ngói được sắp xếp có ý đồ tạo nên bức tường nhiều đường nét uốn lượn. Phương án điều chỉnh cao độ sàn như trên làm cho khách ngồi thưởng thức cà phê luôn cảm thấy tươi mát. Hơn nữa, việc giữ toàn bộ cây và kênh tự nhiên tại khu vực này làm cho các không gian kiến ​​trúc được đan xen trong một cảnh quan xanh tự nhiên, duy trì không khí sạch trong lõi công trình. Phương án điều chỉnh cao độ sàn làm cho khách ngồi thưởng thức cà phê luôn cảm thấy tươi mát

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