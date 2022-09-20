Nhà vệ sinh ám mùi mãi không hết: Chỉ cần một chai dầu gió là xử lí hiệu quả ngay!

Không gian sống 20/09/2022 12:06

Dầu gió có nhiều công dụng tuyệt vời trong cuộc sống mà có thể bạn chưa biết.

Lợi ích của việc đặt dầu gió trong nhà vệ sinh

Dầu gió thường được dùng để trị một số vấn đề như ngứa do côn trùng cắn, đau bụng, làm ấm người... Ngoài các công dụng liên quan đến sức khỏe, dầu gió còn có nhiều lợi ích tuyệt vời khác.

Dầu gió có mùi đặc trưng, tỏa ra rất mạnh nên có thể dùng để khử mùi hiệu quả. Đây chính là lý do vì sao một số gia đình lại để dầu gió trong nhà vệ sinh - nơi thường xuyên ẩm ướt và có mùi hôi.

Bạn có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào một góc của bồn cầu và đặt chai dầu gió mở nắp ở một góc của nhà vệ sinh. Mùi dầu gió tỏa ra sẽ giúp loại bỏ mùi hôi khó chịu.

Lưu ý, không phải ai cũng thích mùi của dầu gió. Vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng cách này.

Nhà vệ sinh ám mùi mãi không hết: Chỉ cần một chai dầu gió là xử lí hiệu quả ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ngoài những công dụng phổ biến trị đau đầu, nghẹt mũi hay xoa bóp cơ thể và khử mùi nhà vệ sinh này, dầu gió còn những lợi ích khác đây. Chỉ cần biết một vài mẹo sử dụng dầu gió dưới đây bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này “dễ thở” hơn nhiều đấy!

 

Dầu gió giúp giảm cảm giác say xe

Chuẩn bị một miếng băng cá nhân, nhỏ vài giọt dầu gió lên mặt bông của miếng băng này và dán lên vùng rốn. Cách này có thể giúp hạn chế việc say xe.

Nhà vệ sinh ám mùi mãi không hết: Chỉ cần một chai dầu gió là xử lí hiệu quả ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dầu gió có thể làm sạch các vết bẩn

Đối với một đôi giày có đế trắng và bị dính bẩn, bạn có thể sử dụng khăn thấm vài giọt dầu gió và lau nhẹ. Chỉ sau vài phút, các vết bẩn sẽ được làm sạch.

Khử mùi hôi của giày

Ngoài việc làm sạch, dầu gió còn rất hữu ích trong việc khử mùi hôi giày đấy. Chỉ cần nhỏ vài giọt dầu gió lên khăn giấy rồi bỏ vào trong giày và để qua 1 ngày 1 đêm thì mùi hôi trên giày bạn sẽ biến mất ngay đó!

Gỡ keo 502

Nếu chẳng may bị keo 502 dính vào tay, bạn có thể nhỏ vài giọt dầu gió vào chỗ dính keo và chà một lúc. Như vậy keo sẽ mềm ra và dễ dàng gỡ khỏi tay.

Nhà vệ sinh ám mùi mãi không hết: Chỉ cần một chai dầu gió là xử lí hiệu quả ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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