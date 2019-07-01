Nhà ba gian phong cách đương đại "ai đến cũng trầm trồ" ở Trà Vinh

Ngôi nhà này toạ lạc tại thành phố Trà Vinh, vùng đất có không khí trong lành và lưu giữ nhiều ngôi chùa và khu dân cư truyền thống. Các thế hệ người Việt, Trung Quốc và Khmer cư trú ngụ tại đây đã xây dựng nên một đời sống đa văn hoá đặc trưng.

Mặt tiền ngôi nhà.

Trước khi lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà, các kiến trúc sư đặt ra câu hỏi làm thế nào để những nét hiện đại tương tác và hoà hợp với môi trường xung quanh, đặc biệt là những căn nhà gần đó, để tạo nên sự kết hợp hài hoà nhưng không làm mờ đi cá tính của ngôi nhà.