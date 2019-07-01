Nhà ba gian phong cách đương đại "ai đến cũng trầm trồ" ở Trà Vinh

Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà nông thôn ba gian, căn nhà gạch mang phong cách đương đại tại thành phố Trà Vinh toát lên vẻ hiện đại nhưng vẫn lưu giữ được những giá trị truyền thống.
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Ngôi nhà này toạ lạc tại thành phố Trà Vinh, vùng đất có không khí trong lành và lưu giữ nhiều ngôi chùa và khu dân cư truyền thống. Các thế hệ người Việt, Trung Quốc và Khmer cư trú ngụ tại đây đã xây dựng nên một đời sống đa văn hoá đặc trưng.
Trước khi lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà, các kiến trúc sư đặt ra câu hỏi làm thế nào để những nét hiện đại tương tác và hoà hợp với môi trường xung quanh, đặc biệt là những căn nhà gần đó, để tạo nên sự kết hợp hài hoà nhưng không làm mờ đi cá tính của ngôi nhà.
Gạch tạo thành một lớp phủ bên ngoài để bảo vệ toàn bộ ngôi nhà. Ngoài ra, nó còn có thể lọc không khí bên trong. Các không gian chuyển tiếp như hành lang, hiên và lỗ rỗng được bố trí hợp lý để lưu thông không khí trong lành.
Mặt bằng ngôi nhà lấy cảm hứng từ những ngôi nhà nông thôn ba gian truyền thống, bao gồm ba khu vực chính ở trung tâm và hai phòng ngủ ở hai bên. Những không gian này nằm song song với hành lang để khai thác triệt để gió và ánh sáng tự nhiên.
Ngôi nhà mang phong cách đương đại này gợi nhớ về lối kiến trúc truyền thống, hiện đại nhưng hài hoà với cảnh quan xung quanh. Nhìn từ trên cao, ngôi nhà trông giống như hai khối nhỏ màu trắng tương phản với với vỏ gạch. Đó cũng là phép ẩn dụ của các kiến trúc sư khi muốn nhắc về mối quan hệ giữa các thế hệ trước và sau trong gia đình, giữa sự riêng tư và cái chung.