Lê Thu Hiền - từ cô nhân sự trở thành chuyên viên Bất động sản xuất sắc nhất tại Hoàng Gia Sài Gòn

Không gian sống 06/12/2021 10:30

Đầu tháng 12/2021, chị Lê Thu Hiền chính thức gia nhập vào danh sách “chuyên viên BĐS xuất sắc nhất” đúng bằng một chữ “duyên”, tất cả đều nhờ vào “tâm thức” mà chị có được sau hơn một năm làm việc tại vị trí nhân sự của công ty CP BĐS Hoàng Gia Sài Gòn.

Lê Thu Hiền - từ cô nhân sự trở thành chuyên viên Bất động sản xuất sắc nhất tại Hoàng Gia Sài Gòn - Ảnh 1

Vậy làm thế nào để Lê Thu Hiền từ người không một chút kinh nghiệm gì về kiến thức bất động sản đã trở nên thành công sau lần đầu tiên tìm cách kiếm thêm tiền ngoài đồng lương cố định? Đối với chị, con đường trở thành chuyên viên Bất Động Sản như một bước nhảy dài, đúng sau 2 tuần thử sức tại dự án Vinhome The Beverly do Công ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Hoàng Gia Sài Gòn phân phối.

Lê Thu Hiền - từ cô nhân sự trở thành chuyên viên Bất động sản xuất sắc nhất tại Hoàng Gia Sài Gòn - Ảnh 2

Chị nói: “Mơ ước của tôi không phải trở thành một người môi giới bất động sản. Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó. Và rồi cơ hội ấy đến với tôi một cách bất ngờ sau thời gian dài nghỉ ở nhà do giãn cách xã hội, tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử sức ngay chính môi trường mình làm việc hàng ngày, một công việc không đòi hỏi kinh nghiệm hay thời gian và kiến thức?” Lê Thu Hiền cũng cho rằng: những gì không biết thì không cần phải sợ hãi. Sẽ không có một nỗi lo lắng nào ngăn cản bởi khi bản thân đã bắt đầu nung nấu nguyện vọng thì cứ tiến lên phía trước.

Lê Thu Hiền - từ cô nhân sự trở thành chuyên viên Bất động sản xuất sắc nhất tại Hoàng Gia Sài Gòn - Ảnh 3

Bên cạnh đó, việc được hậu thuẫn và hỗ trợ nhiệt tình từ phía công ty đã giúp Lê Thu Hiền tự tin, vượt qua bước đầu khởi nghiệp một cách suông sẻ. Nhìn lại “trạm dừng” đầu tiên mang tên Vinhome The Beverly, chị cũng cho rằng bản thân đã rất may mắn khi có cơ hội tiếp xúc với nhiều dự án bất động sản đầy uy tín trong bối cảnh thị trường nhiều biến động do ảnh hưởng bởi Dịch bệnh Covid-19. Và cũng thật may mắn khi Thu Hiền được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cùng với những vị lãnh đạo đầy kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu bên cạnh trái tim ấm áp, chia sẻ và tràn đầy tình thương với nhau.

Lê Thu Hiền - từ cô nhân sự trở thành chuyên viên Bất động sản xuất sắc nhất tại Hoàng Gia Sài Gòn - Ảnh 4

“Tôi tin chắc rằng không một trường kinh doanh nào mà mọi người đều xem nhau như người nhà, mỗi người đều mang một sứ mệnh lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người xung quanh. Chính sự “lan tỏa” ấy là một tài sản sinh lời đặc biệt đã tạo nên thương hiệu Bất Động Sản “tại tâm” chỉ duy nhất có tại Hoàng Gia Sài Gòn”. Cũng giống như nhiều người khác, giờ đây Lê Thu Hiền không còn là một người tay ngang, chị đã thực sự bước vào “cuộc chơi” của ngành môi giới BĐS. Nhân đây, bất kể bạn là ai, bạn làm việc ở đâu, hoặc mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì, nếu bạn muốn kiếm thêm thu nhập hoặc tìm kiếm một công việc tái định vị cho bản thân nhằm đi theo một định hướng bền vững hơn trong tương lai, nếu đủ duyên, Bất Động Sản Hoàng Gia Sài Gòn sẽ là sự lựa chọn bền vững cho bạn.

Lê Thu Hiền - từ cô nhân sự trở thành chuyên viên Bất động sản xuất sắc nhất tại Hoàng Gia Sài Gòn - Ảnh 5

Thông tin về dự án Vinhome The Beverly - phân phối bởi BĐS Hoàng Gia Sài Gòn The Beverly Vinhomes Grand Park là phân khu thứ 4 của đại đô thị Vinhomes Grand Park. Phân khu được phát triển bởi chủ đầu tư Vingroup. Là phân khu căn hộ cao cấp được thiết kế xây dựng mang phong cách nghỉ dưỡng, sinh thái sang trọng. Dự án hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân nhiều trải nghiệm tuyệt vời không thể bỏ lỡ. Đồng thời thỏa mãn mọi nhu cầu sống đỉnh cao: Sống – Làm Việc – Học Tập – Giải trí của cư dân tương lai. Vinhome The Beverly được phân phối bởi Công ty CP BĐS Hoàng Gia Sài Gòn - một trong những công ty đứng đầu về phân khúc thị trường BĐS nghĩ dưỡng tại Việt Nam. Công ty hiện đang sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ trung đầy nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm và tận tâm. Ngoài ra, công ty còn nổi tiếng là nơi đào tạo ra những “chiến binh” Bất Động Sản đầy máu lửa, thực chiến, luôn hết mình trong công việc chắc chắn sẽ mang đến cho quý khách hàng, nhà đầu tư những tư vấn chính xác và hài lòng nhất.

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Từ khóa:   môi giới BĐS Mua nhà đất bất động sản

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