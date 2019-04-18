Dự án NƠXH chậm tiến độ, Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM bị xử phạt

Không gian sống 18/04/2019 15:23

Dự kiến hoàn thành quý 4/2017 nhưng đến nay dự án nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM vẫn chưa xây dựng xong. UBND TP.HCM vừa xử phạt chủ đầu tư là Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM gần 300 triệu đồng.

Ngày 18/4, UBND TP.HCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký Quyết định số 1342/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở đối với Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM. 

UBND TP.HCM xử phạt hành chính Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM số tiền 275 triệu đồng vì triển khai xây dựng dự án Nhà ở xã hội tại địa chỉ 35 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân chậm tiến độ. 

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Khách hàng mua căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. 

Thành phố yêu cầu Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành bằng hình thức khấu trừ tài khoản, kê biên tài sản. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM phải nộp tiền phạt cho Kho bạc Nhà nước TP.HCM. 

 “Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này mà tổ chức vi phạm trên chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, đơn vị này phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền chưa nộp”, quyết định nói rõ. 

Dự án Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm do Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM làm chủ đầu tư, đơn vị hợp tác là Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân. Dự án có quy mô 307 căn nhà ở xã hội, 56 căn nhà ở xã hội được bán với giá thương mại và 101 căn nhà ở xã hội cho thuê. 

Dự án Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm được khởi công từ tháng 5/2016 và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2017. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa xây dựng xong, chưa đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng. Dự án thi công ì ạch khiến nhiều khách hàng bức xúc, liên tục kéo đến trụ sở Quỹ Phát triển Nhà ở TP.HCM và Sở Xây dựng phản ánh, yêu cầu cam kết thời hạn bàn giao nhà. 

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