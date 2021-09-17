Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng

Không gian sống 17/09/2021 12:01

Biến chiếc sân thượng phơi quần áo mốc meo thành Duplex 2 tầng chỉ với 500 triệu. Kinh doanh cho thuê homestay của đôi vợ chồng trẻ chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 1
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 2
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 3

Bằng sự am hiểu thị hiếu giới trẻ cộng thêm sự liều lĩnh, đôi bạn trẻ Nhung và Việt đã đầu tư 500 triệu để cải tạo thành công 40m2 sân phơi cũ thành căn duplex 70m2 với kiến trúc Industrial đầy phá cách.

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 4
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 5
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 6

Điểm độc đáo nằm ở những đặc trưng của kiến trúc Industrial với gam màu xám chủ đạo, tường gạch thô không trát, cầu thang thép, và những khung kính rộng kết hợp với nội thất sofa, giường ngủ hiện đại được lựa chọn tỉ mỉ nhằm mang đến 1 không gian phóng khoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên, vừa có sự mạnh mẽ, phá cách nhưng cũng không kém phần tinh tế, tiện nghi.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là chiếc bồn tắm massage Jacuzzi khung gỗ tự nhiên, lộ thiên với mái rèm kéo, có thể vừa tắm vừa thoải mái ngắm trăng, ngắm hoàng hôn...

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 7

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 8
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 9
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 10 

Với chi phí đầu tư 500 triệu, căn Duplex này có giá cho thuê ở mức hơn 1 triệu đồng/đêm và mang lại mức tỷ suất lợi nhuận 45%/ tháng.

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 11
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 12
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 13 
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 14
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 15 
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 16 

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 17

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 18

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 19
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 20
Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 21 

Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 22

Nguồn:Mạng xã hội

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