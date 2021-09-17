Đôi bạn trẻ 9x cải tạo sân thượng 40m2 thành homestay thu về 50 triệu đồng mỗi tháng

Bằng sự am hiểu thị hiếu giới trẻ cộng thêm sự liều lĩnh, đôi bạn trẻ Nhung và Việt đã đầu tư 500 triệu để cải tạo thành công 40m2 sân phơi cũ thành căn duplex 70m2 với kiến trúc Industrial đầy phá cách.

Điểm độc đáo nằm ở những đặc trưng của kiến trúc Industrial với gam màu xám chủ đạo, tường gạch thô không trát, cầu thang thép, và những khung kính rộng kết hợp với nội thất sofa, giường ngủ hiện đại được lựa chọn tỉ mỉ nhằm mang đến 1 không gian phóng khoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên, vừa có sự mạnh mẽ, phá cách nhưng cũng không kém phần tinh tế, tiện nghi.