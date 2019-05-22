Đất vùng ven TP.HCM quy hoạch công trình công cộng bị phân lô bán nền bừa bãi

Không gian sống 22/05/2019 11:35

Những khu đất được quy hoạch là đất công viên cây xanh, công trình công cộng, giáo dục, thậm chí xây phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học cũng bị san lấp mặt bằng, phân lô bán nền tràn lan.

UBND quận 12, TP.HCM vừa thông tin cảnh báo người dân trên địa bàn về tình trạng phân lô bán nền trái phép tại nhiều khu đất đã có quy hoạch công trình công cộng, công viên cây xanh. Trong đó, phường Thạnh Xuân có 10 khu đất bị san lấp mặt bằng và phân lô bán nền trái phép.

Theo UBND quận 12, thời gian qua trên địa bàn phường Thạnh Xuân, tình hình vi phạm hoạt động xây dựng diễn ra phức tạp. Tình trạng nhiều khu đất nông nghiệp được san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đất vùng ven TP.HCM quy hoạch công trình công cộng bị phân lô bán nền bừa bãi - Ảnh 1
UBND quận 12 tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn sau sự việc hàng loạt khu đất bị phân lô bán nền tràn lan. 

Qua kiểm tra, UBND phường Thạnh Xuân xác định có nhiều khu đất bị người dân tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân lô bán nền trái phép. Những khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở, cấp giấy phép xây dựng cũng như diện tích tối thiểu để tách thửa. UBND quận 12 cho biết sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ hạng mục không phép này.

Danh sách 10 khu đất được người dân tự ý phân lô bán nền ở phường Thạnh Xuân gồm: 

1. Khu đất thuộc tổ 32, khu phố 2: Đây là khu đất thuộc 1 phần thửa đất số 34, 47 tờ bản đồ số 25, thuộc quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện chủ đất đã tự ý làm đường, phân lô trái phép.

2. Khu đất đường vào cầu Ba Phụ, tổ 31, khu phố 2: Đây là khu đất thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 26, nằm trong quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện chủ đất đã tự ý làm đường, phân lô trái phép.

3. Khu đất gần cầu Chín Mận, tổ 33, khu phố 2: Khu đất này thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 3, nằm trong quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện chủ đất tự ý san lấp, làm đường bê-tông, lắp cống trái phép.

4. Khu đất đường vào cầu Ba Phụ, tổ 33, khu phố 2: Khu đất thuộc thửa đất từ số 14 – 21, tờ bản đồ số 25, nằm trong quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện khu đất đã được trải đá, làm đường nhựa, lắp cống thoát nước.

5. Khu đất cạnh rạch Rỗng Tràm, tổ 33, khu phố 2: Khu đất thửa số 102, tờ bản đồ số 2, nằm trong quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện trên đất đã có đường, xây tường rào.

6. Khu đất gần cầu Chùa Bà, tổ 48, khu phố 4: Khu đất thuộc thửa dất số 38, tờ bản đồ số 6, nằm trong quy hoạch đất công trình công cộng Thành phố và đất giao thông. Hiện khu đất có đường bê-tông, cống thoát nước và hố ga.

7. Khu đất ở tổ 17, đường TX22, khu phố 5: Khu đất thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 40, trong quy hoạch đất công viên cây xanh, công trình giáo dục và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Hiện trên đất đã có đường trải đá, xây móng gạch phân thành hàng chục nền đất.

8. Khu đất trên đường Võ Cây Dương, tổ 16, khu phố 6: UBND quận 12 cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T.G.B và bà H.L.L.T sử dụng. Sau đó, hai người này chuyển nhượng cho ông T.V.V. Ông này lại uỷ quyền cho một người khác. Thực tế, khu đất này một phần thuộc quy hoạch đất hỗn hợp và một phần đất y tế.

9. Khu đất rạch nhánh sông Đá Hàn, tổ 28, khu phố 7: Khu đất thuộc thửa đất số 58, tờ bản đồ số 38, thuộc quy hoạch đất hỗn hợp. Hiện trên đất đã có đường bê-tông, lắp đặt cống thoát nước, xây dựng công trình trái phép.

10. Khu đất thuộc thửa đất số 408, tờ bản đồ số 62: UBND quận 12 cấp cho ông D.C.K và bà M.P.M sử dụng làm phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật và nghiên cứu khoa học. Nhà nước cho thuê đất có trả tiền thuê hằng năm, thời hạn sử dụng đến tháng 7/2027. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy hiện khu đất đã phân lô và được công ty bất động sản có trụ sở tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM rao bán đất nền.


Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   phân lô bán nền UBND quận 12 TP.HCM phân lô bán nền trái phép

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 54 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?