Đất vùng ven TP.HCM quy hoạch công trình công cộng bị phân lô bán nền bừa bãi

Theo UBND quận 12, thời gian qua trên địa bàn phường Thạnh Xuân, tình hình vi phạm hoạt động xây dựng diễn ra phức tạp. Tình trạng nhiều khu đất nông nghiệp được san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND quận 12 , TP.HCM vừa thông tin cảnh báo người dân trên địa bàn về tình trạng phân lô bán nền trái phép tại nhiều khu đất đã có quy hoạch công trình công cộng, công viên cây xanh. Trong đó, phường Thạnh Xuân có 10 khu đất bị san lấp mặt bằng và phân lô bán nền trái phép.

Danh sách 10 khu đất được người dân tự ý phân lô bán nền ở phường Thạnh Xuân gồm:

Qua kiểm tra, UBND phường Thạnh Xuân xác định có nhiều khu đất bị người dân tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân lô bán nền trái phép. Những khu đất này không đủ điều kiện giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở, cấp giấy phép xây dựng cũng như diện tích tối thiểu để tách thửa. UBND quận 12 cho biết sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ hạng mục không phép này.

1. Khu đất thuộc tổ 32, khu phố 2: Đây là khu đất thuộc 1 phần thửa đất số 34, 47 tờ bản đồ số 25, thuộc quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện chủ đất đã tự ý làm đường, phân lô trái phép.

2. Khu đất đường vào cầu Ba Phụ, tổ 31, khu phố 2: Đây là khu đất thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 26, nằm trong quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện chủ đất đã tự ý làm đường, phân lô trái phép.

3. Khu đất gần cầu Chín Mận, tổ 33, khu phố 2: Khu đất này thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 3, nằm trong quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện chủ đất tự ý san lấp, làm đường bê-tông, lắp cống trái phép.

4. Khu đất đường vào cầu Ba Phụ, tổ 33, khu phố 2: Khu đất thuộc thửa đất từ số 14 – 21, tờ bản đồ số 25, nằm trong quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện khu đất đã được trải đá, làm đường nhựa, lắp cống thoát nước.

5. Khu đất cạnh rạch Rỗng Tràm, tổ 33, khu phố 2: Khu đất thửa số 102, tờ bản đồ số 2, nằm trong quy hoạch 150ha đất công viên cây xanh Thành phố. Hiện trên đất đã có đường, xây tường rào.

6. Khu đất gần cầu Chùa Bà, tổ 48, khu phố 4: Khu đất thuộc thửa dất số 38, tờ bản đồ số 6, nằm trong quy hoạch đất công trình công cộng Thành phố và đất giao thông. Hiện khu đất có đường bê-tông, cống thoát nước và hố ga.

7. Khu đất ở tổ 17, đường TX22, khu phố 5: Khu đất thuộc thửa đất số 135, tờ bản đồ số 40, trong quy hoạch đất công viên cây xanh, công trình giáo dục và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Hiện trên đất đã có đường trải đá, xây móng gạch phân thành hàng chục nền đất.

8. Khu đất trên đường Võ Cây Dương, tổ 16, khu phố 6: UBND quận 12 cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T.G.B và bà H.L.L.T sử dụng. Sau đó, hai người này chuyển nhượng cho ông T.V.V. Ông này lại uỷ quyền cho một người khác. Thực tế, khu đất này một phần thuộc quy hoạch đất hỗn hợp và một phần đất y tế.

9. Khu đất rạch nhánh sông Đá Hàn, tổ 28, khu phố 7: Khu đất thuộc thửa đất số 58, tờ bản đồ số 38, thuộc quy hoạch đất hỗn hợp. Hiện trên đất đã có đường bê-tông, lắp đặt cống thoát nước, xây dựng công trình trái phép.

10. Khu đất thuộc thửa đất số 408, tờ bản đồ số 62: UBND quận 12 cấp cho ông D.C.K và bà M.P.M sử dụng làm phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật và nghiên cứu khoa học. Nhà nước cho thuê đất có trả tiền thuê hằng năm, thời hạn sử dụng đến tháng 7/2027. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy hiện khu đất đã phân lô và được công ty bất động sản có trụ sở tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM rao bán đất nền.



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