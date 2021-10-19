4 đồ phong thủy đặt trong phòng ngủ tưởng vô hại nhưng đang ngấm ngầm hủy hoại sức khỏe, hôn nhân lục đục - Removed

Không gian sống 19/10/2021 00:00

Trong ngủ, bạn nên tránh đặt 4 thứ 'đại kỵ' này, bởi theo phong thủy, những vật này có thể khiến bạn bị hao hụt tài chính, vợ chồng bất hòa, sức khỏe sa sút.

Gương

Nhiều gia chủ có thói quen là đặt gương bên trong để tạo cảm giác rộng rãi, cơ nới. Tuy nhiên, tuyệt đối tránh đặt gương ở đầu giường, đối diện với giường hay đặt gương chiếu vào giường ngủ.

 

Bên cạnh đó, nhiều người để tivi, bàn trang điểm giống như thói quen thông thường mà không biết rằng đó là đồ cấm kỵ trong phong thủy khiến người ngủ bất an, các trường khí bị phát tán loạn xạ. Chúng mang đến những điều không tốt về sức khỏe cũng như các mối quan hệ xã hội.

Đặc biệt, nếu để gương soi trong phòng ngủ thì các bạn nên tránh để đối diện giường ngủ. Đây là lỗi phổ biến và mọi gia đình thường không để ý. Nhưng chính cách đặt này khiến bạn ngủ không ngon, dễ rơi vào trạng thái mê man, chập chờn.

Không chỉ tránh để gương đối diện giường ngủ mà bạn nhất định phải nhớ dùng tấm vải vải phủ kín gương mỗi khi bạn ngủ hoặc nằm cạnh chúng.  

 

4 đồ phong thủy đặt trong phòng ngủ tưởng vô hại nhưng đang ngấm ngầm hủy hoại sức khỏe, hôn nhân lục đục - Removed - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cổ vật hoặc di vật

Mọi người đều biết, cổ vật hay di vật là những đồ vật có giá trị và rất quý báu. Vì thế, ai cũng muốn cất giữ, trưng bày chúng ở chốn riêng tư. Lúc đó, dường như phòng ngủ là một lựa chọn vô cùng phù hợp. Tuy nhiên, đó thực tế không phải là việc làm thông minh. Bởi vì, cổ vật hay di vật là những thứ đã thuộc về quá khứ.

Theo các nhà phong thủy, các món đồ thuộc về quá khứ này cất giữ trong phòng ngủ thường làm tâm trí bất an hay mơ kỳ quái và mất tinh thần làm việc…

Đồ điện

Đồ điện là một trong những vật dụng bạn không nên đặt trong phòng ngủ. Đồ điện nào dù nhỏ như cục sạc, đèn diệt côn trùng,… Chúng cũng có bức xạ nhiệt lớn, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Nếu thực sự không cần thiết, tốt nhất nên để những món đồ điện ở tường cách xa giường ngủ. Ổ cắm điện phải cách đầu giường ít nhất 2 mét. Nếu không, khi dòng điện chạy, bức xạ phát ra sẽ rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Đồ vật liên quan đến nước

 

Một trong những đồ cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ đó là bể cá, nhiều người vì quá thích nên muốn bỏ trong phòng để được thường xuyên ngắm cá bơi tung tăng mang lại cảm giác thư thái.

Tuy nhiên, ở gần giường ngủ, bạn nên tránh đặt bể cá hay những gì liên quan đến nước. Nên bạn chế treo những bức tranh vẽ sông nước vì theo phong thủy, những vật này có thể khiến bạn bị hao hụt tài chính.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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