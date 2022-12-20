3 nơi không đặt giường dễ tán lộc, 4 nơi không nên đặt bếp tán tài đau ốm liên miên

Không gian sống 20/12/2022 10:21

Kiêng bếp nấu đặt ngược hướng nhà Bếp đặt ngược hướng nhà là bếp ngoảnh lưng về hướng cửa nhà, ví dụ nhà tọa nam hướng về bắc mà bếp lại tọa bắc hướng về nam, như vậy không lành.

4 nơi "cấm" đặt bếp bởi dễ dán tài tán lộc, cuộc sống trở nên khó khăn

3 nơi không đặt giường dễ tán lộc, 4 nơi không nên đặt bếp tán tài đau ốm liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà có bếp dưới xà ngang ngôi nhà: Trong phong thủy bếp chính là nơi đón tài tụ lộc giữ chân Thần Tài trong nhà. Bởi vậy không gian bếp ở dưới xà ngang dễ tạo ra tâm lý ức chế mệt mỏi cho các thành viên trong nhà. Việc này lâu ngày tạo nên đau bệnh tốn hao tiền bạc, khó lòng giàu có.Kiêng bếp nấu đặt ngược hướng nhà Bếp đặt ngược hướng nhà là bếp ngoảnh lưng về hướng cửa nhà, ví dụ nhà tọa nam hướng về bắc mà bếp lại tọa bắc hướng về nam, như vậy không lành.

Kiêng cửa chính nhìn thẳng vào bếp: Bếp nấu không nên để lộ, ở ngoài cửa chính nhà ở nhìn thấy bếp, đương nhiên là không lành, còn đứng ngoài cửa bếp có thể nhìn thấy bếp cũng không lành.

Kiêng đặt gương trong bếp: Trong phong thủy, gương được coi là vật tà khí chứa nhiều năng lượng âm tỏa ra. Vì thế, bất kể gương có hình dạng to hay nhỏ đều phải được bày trí một cách cẩn trọng trong nhà. Nếu không để gương đúng vị trí, rất có thể sẽ đem lại nhiều điều phiền phức đến gia chủ. Trong căn bếp cũng vậy, theo phong thủy, không nên đặt gương trong bếp ở bất kì một vị trí nào. Nếu đặt gương sẽ phạm phải lỗi "Thiên Môn Hỏa" khiến gia trạch gặp những điều tai ương.

Đặc biệt, không nên chiếu gương đến vị trí sinh hỏa và sinh thủy. Nếu chiếu hai nguồn này vào gương có thể dẫn đến đối nghịch giữa hỏa và thủy gây ra điều đại kỵ lớn.

Kiêng nhà bếp đặt đối diện với nhà vệ sinh: Bếp nấu là nơi nấu đồ ăn thức uống cho cả nhà, vì vậy cần phải giữ vệ sinh, nếu không thì bệnh tật sẽ vào người qua đường ăn uống, làm hại đến sức khỏe.

Nhà vệ sinh có rất nhiều thứ bẩn và vi trùng vì vậy bếp nấu không nên đặt gần nhà vệ sinh. Đặc biệt cửa bếp không đặt đối diện với nhà vệ sinh.

3 nơi không đặt giường dễ tán lộc, nhà nghèo khó

 

3 nơi không đặt giường dễ tán lộc, 4 nơi không nên đặt bếp tán tài đau ốm liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngủ nơi có hoa tươi, hoặc chậu cây xanh: Đặt chậu cây xanh ở phòng khách, phòng bếp hoặc phòng làm việc sẽ rất tốt cho phong thủy. Nhưng bạn tuyệt đối không trồng cây xanh trong phòng ngủ, bởi khi đặt chúng ở đầu giường, mọi người sẽ bị khó thở, không ngủ được, thiếu oxy nên cơ thể mệt mỏi dai dẳng.

Không những thế, nhiều vi khuẩn, nấm mốc, sâu bọ ẩn nấp trong cây xanh có thể khiến gia chủ dễ bị nhiễm bệnh về đường hô hấp, dị ứng…

Không ngủ nơi có nhiều dao, kéo, đồ sắc nhọn: Những món đồ như dao kéo là vật sắc nhọn, làm bằng kim loại nên sát khí rất nặng. Đặt chúng ở đầu giường sẽ khiến gia chủ khi ngủ vào ban đêm dễ bị đau đầu, mơ linh tinh, thậm chí là bị thương nếu vô ý đụng vào.

Có thể bạn đặt chúng ở đó để đề phòng kẻ gian nhưng nó có thể khiến cơ thể bị suy yếu và gặp xui xẻo trong công việc.

Không ngủ ở nơi có thờ tượng thần Phật: Tượng thần phật nếu xét về góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt tượng thần, Phật ở đầu giường ngủ là điều đại kỵ.

Phong thủy học cũng nhấn mạnh rằng đặt những thứ này nơi đầu giường được coi là cách cất giấu tài lộc, may mắn, khiến công danh sự nghiệp của bạn luôn chỉ ở mức trung bình, khó thể thăng tiến được, cuộc sống dễ bị tù túng mệt mỏi, căng thẳng không rõ lý do.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   phong thủy nhà ở giường ngủ

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