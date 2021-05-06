Hoa đỗ quyên có đặc điểm gì? Công dụng, cách chăm sóc cây hoa đỗ quyên chi tiết nhất

Trong giới mộ hoa phương Tây, cây hoa đỗ quyên thường được nhắc đến với tên đặc biệt là The Royalty of the Garden. Có nghĩa là loài hoa quyền quý của một khu vườn. Đây là loài cây cảnh đẹp nổi tiếng được ví như vẻ đẹp của nàng Tây Thi. Có đến 1000 loại cây với muôn vàn sắc màu đẹp hấp dẫn khác nhau.

Đặc biệt, hương thơm của cây đỗ quyên rất thanh lịch và sang trọng. Do đó, hoa đỗ quyên thường được dùng để trưng trong những dịp đặc biệt như đám cưới, ngày lễ, tết… Đây là loài hoa được trong công nghiệp điều chế nước hoa.

Cây hoa đỗ quyên có hình dáng, màu sắc và hương thơm vô cùng đặc biệt và nổi trội hơn rất nhiều loài hoa khác. Hoa có hình ống, hình phễu hoặc hình chuông và kèm theo đó là mùi thơm quyến rũ.

Cây hoa đỗ quyên dạng cây bụi. Lá nhỏ, nhọn và dài. Hoa và lá đan xen tạo nên những đám mây màu sắc đẹp mắt.

Cây hoa đỗ quyên có hình dáng, màu sắc và hương thơm vô cùng đặc biệt và nổi trội

Phân loại:

Có đến hàng nghìn giống hoa đỗ quyên, cùng đó là hơn 100 loài nổi tiếng khắp thế giới. Hầu hết các loài đỗ quyên ra hoa vào mùa xuân, tuy nhiên vẫn có một số giống nở rộ vào mùa hè. Cây mọc trên đất thấp, có thể mọc từ 10-20cm, lại có những cây cao tới 2m. Có đa dạng các màu hoa khác nhau như hồng, đỏ, trắng, vàng và tím.

Hiệp hội Đỗ quyên Hoa Kỳ được thành lập nhằm mục đích tạo nên hệ thống cơ sở dữ liệu với thông tin về hơn 2.000 loài cây đỗ quyên. Hiệp hội sẽ bình chọn với một số loài cây hoa đỗ quyên xuất sắc để trao danh hiệu Đỗ quyên của năm. Tiêu chí để chọn đó là cây hoa đỗ quyên phải mang đến giá trị tốt nhất và dễ chăm sóc trong nhiều môi trường khác nhau.

Có đa dạng các màu hoa khác nhau như hồng, đỏ, trắng, vàng và tím

Một số loài hoa đỗ quyên được yêu thích:

+ Cây hoa đỗ quyên “Blue Diamond” có dáng lùn, cao tới 1,5m. Phổ biến ở khu vực Bắc Mỹ và Florida. Thường nở hoa giữa mùa với những bông hoa có màu xanh tím.

+ Cây hoa đỗ quyên “Cecile” rất dễ chăm sóc, cao đến 2,5m. Được biết đến là loài cây đỗ quyên được ưa thích và trồng phổ biến ở Việt Nam. Những chùm hoa màu hồng tím tuyệt đẹp của cây sẽ nở vào giữa mùa xuân và kéo dài đến hết hè.

2. Kỹ thuật trồng cây hoa đỗ quyên

+ Chọn giống

Cần chú ý đến thời điểm cây ra hoa để có thể chọn được giống đỗ quyên tốt. Nên chọn đa dạng loài khác nhau để giúp khu vườn tăng thêm sự đa dạng. Chọn giống cây có thể nở hoa vào tháng ba, muốn hơn thì khoảng tháng bảy, thậm chí có loài nở vào mùa thu.

Mẹo để chọn được giống cây tốt:

Kinh nghiệm mua cây giống như sau:

- Mua cây có lá màu xanh đậm, lá cây không được ngả vàng. Lá cây khi sờ vào thấy cứng cáp, lá không bị héo. Bạn có thể kiểm tra đất trong chậu cây bằng cách dùng ngón tay cảm thụ chất đất, đất tốt là đất tơi xốp, độ ẩm vừa phải, đất không bị khô cứng.

- Nên chọn với những cây có lá màu xanh đậm, không bị ngả vàng. Khi sờ vào lá cây, cảm nhận được độ cứng cáp, lá không héo úa.

- Tránh chọn giống hoa đỗ quyên trắng đối với nơi có nhiệt độ cao ( tầm 30 độ C vào mùa xuân). Lý do bởi đỗ quyên trắng có cánh rất mỏng, khi gặp ánh nắng gay gắt có thể bị khô héo.

Cần chú ý đến thời điểm cây ra hoa để có thể chọn được giống đỗ quyên tốt

Tránh chọn những giống cây quá non, bởi phần rễ thường rất ít và khả năng sinh trưởng kém, khó phát triển khi gặp nhiệt độ nóng bức của mùa hè.

+ Cách trồng cây hoa đỗ quyên

- Thời gian

Cây hoa đỗ quyên có khả năng chịu nắng không tốt. Do đó, nếu trồng cây ở ngoài trời thì tốt nhất nên đặt trong bóng râm để cấy tránh được ánh nắng trực tiếp. Có thể cây sẽ rụng nhiều lá nếu đặt ở nơi tiếp xúc nhiều nắng, gió.

- Ánh sáng

Cây đỗ quyên phù hợp đặt ở nơi có bóng râm. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự phát triển của cây, không nên đặt cây ở những nơi có bóng râm quá sâu hoặc dưới ánh nắng mặt trời hoàn toàn. Theo ước tính từ chuyên gia, chỉ nên cho cây đỗ quyên tắm nắng trong 1-3 giờ/ ngày.

Cây đỗ quyên phù hợp đặt ở nơi có bóng râm

+ Cách chọn đất trồng cây hoa đỗ quyên

Để đảm bảo tốt cho sự phát triển của cây, cần trồng với loại đất giàu mùn, thoát nước tốt, ẩm và có tính axit nhẹ (pH 4,5 – 6).

Đối với loại đất trồng nghèo dinh dưỡng, có thể dùng phân ủ, rêu, than bùn để bổ sung. Cần đảm bảo ẩm, tránh khô đất khi trồng cây. Có thể dùng lớp phủ để giữ cho đất không bị khô.

Dùng mùn của các loại lá cây, mùn gỗ, hoặc rơm rạ. Mùn gỗ thông rất thích hợp với đặc tính của cây hoa đỗ quyên. Có thể giữ cho đất chua và ẩm.



Trồng với loại đất giàu mùn, thoát nước tốt, ẩm và có tính axit nhẹ (pH 4,5 – 6)

4. Cách chăm sóc cây hoa đỗ quyên

Nhờ có khả năng thích nghi cao, cây đỗ quyên khi được thiết lập tốt ngay từ đầu sẽ không cần sự chăm sóc quá tỉ mỉ của người trồng. Thời điểm trồng cây tốt nhất là vào mùa xuân. Cần trộn thêm mùn của gỗ thông vào đất để giúp bảo vệ rễ nông của cây và giữ độ ẩm cho đất. Nếu cây không được bổ sung với lượng nước phù hợp sẽ dẫn đến giảm sự hình thành nụ hoa.

Mẹo hay:

- Nhiều người cho rằng nếu tạo lớp phủ kín quanh gốc cây sẽ giúp tạo được độ ẩm cho đất, giúp cây phát triển tốt. Phủ một lớp mỏng là không hề sai nhưng cần chú ý nên cách gốc cây một khoảng 5cm.

Tuy nhiên, phủ lớp quá dày và sát thân cây có thể dẫn đến bị thối gốc cây. Lời khuyên ở đây là luôn luôn để một vài cm xung quanh thân cây không có lớp phủ.

Nhờ có khả năng thích nghi cao, cây đỗ quyên khi được thiết lập tốt ngay từ đầu sẽ không cần sự chăm sóc quá tỉ mỉ của người trồng

- Bón phân thường xuyên sẽ không có lợi cho sự phát triển của cây. Thời điểm phù hợp để bón phân đó là vào vào đầu mùa xuân, và nên bón một liều lượng phù hợp. Dù cho giống cây được chọn là nở vào mùa thu thì bạn cũng không cần bón phân quá thường xuyên.

Cây bị rũ héo, khô vàng lá có thể xuất phát từ nguyên nhân do phân bón. Có thể loại phân bón được chọn đang đốt cháy cây. Đối với tình trạng này, nên ngừng bón phân cho cây một thời gian và giảm liều lượng phân bón.

Để thúc đẩy sự tăng trưởng và giúp cây nảy mầm tốt, bạn nên loại bỏ luôn hoa chết khỏi cây đỗ quyên một cách cẩn thận. Chồi non sẽ phát triển ngay ở chỗ hoa chết bị loại bỏ. Do đó, đừng bao giờ để sót những bông hoa khô héo trên cây hoa đỗ quyên.

- Cây hoa đỗ quyên vốn không ưa gió và nhiệt độ quá thấp. Nếu trồng cây hoa đỗ quyên ở những vùng đất khắc nghiệt, hãy dùng vải bổ để bọc cây đỗ quyên lại và đắp thêm lớp phủ xung quanh gốc cây.

5. Hoa đỗ quyên có công dụng gì?

Không chỉ là loài hoa đẹp và sở hữu nét vẻ quyền quý được tôn vinh, hoa đỗ quyên còn mang đến nhiều công dụng khác. Có thể kể đến như:

- Được dùng để điều hòa kinh nguyệt cho phụ nữ.

- Với vị ngọt, chua dịu, tính ấm, ở nhiều nơi trên thế giới, hoa đỗ quyên được sử dụng để pha trà, rất dễ uống và tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh phơi khô để hãm trà uống, có thể ủ trà xanh với hoa đỗ quyên để thu được mùi hoa thơm đặc biệt này.

Hoa đỗ quyên được sử dụng để pha trà, rất dễ uống và tốt cho sức khỏe

Trên đây là chia sẻ những thông tin xoay quanh về hoa đỗ quyên. Nếu bạn yêu hoa đỗ quyên và có điều kiện thích hợp để trồng cây, hãy bắt tay ngay vào việc chuẩn bị một cây hoa đỗ quyên. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn dễ dàng có được một chậu hoa đỗ quyên đẹp.