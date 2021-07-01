Đặt mua hoa khai trương ở đâu uy tín, giá rẻ tại TPHCM?

Hoa khai trương hay còn được gọi là hoa chúc mừng. Đây là một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa của bạn dành cho người nhận. Nó như là “sứ giả” giúp bạn chuyển lời chúc mừng đến gia chủ, hy vọng việc kinh doanh sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai.

Nhiều người tự mua và cắm hoa khai trương tại nhà. Tuy nhiên cách này khá tốn thời gian và công sức. Chưa kể, nếu bạn không có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thiết kế lẵng hoa. Đặt mua hoa khai trương tại Hoa Tươi 9x là giải pháp được rất nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn. Đây là shop hoa tươi chuyên cung cấp các loại hoa khai trương, hoa sinh nhật, hoa đám cưới, hoa tang lễ,... nổi tiếng tại TPHCM.

Đặc biệt, lý do mà nhiều người chọn mua hoa khai trương thay cho những món quà vật chất khác đó là nó sẽ mang hương sắc đến cho buổi lễ. Giúp buổi lễ thêm phần sinh động và ý nghĩa hơn.

Các công đoạn thiết kế, kết hoa đều được shop hoa tươi thực hiện vô cùng tỉ mỉ, chu đáo. Cam kết sẽ mang lại những mẫu hoa chúc mừng đẹp, độc lạ với mức giá cực kỳ ưu đãi mà không phải cửa hàng nào cũng có thể đáp ứng được. Hãy đến Hoa Tươi 9x để trải nghiệm những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất nhé.

Những mẫu hoa khai trương, lẵng hoa khai trương đẹp, sang trọng

Lẵng hoa khai trương màu vàng một tầng

Màu vàng là màu sắc đại diện cho sự giàu sang, phú quý. Đây cũng chính là lý do mà nó được sử dụng làm tone màu chủ đạo của nhiều lẵng hoa khai trương hiện nay. Sự kết hợp giữa hoa hướng dương, hoa hồng vàng và hoa hồng nhạt khiến cho lẵng hoa trở nên hài hòa mà không làm mất đi sự tươi tắn vốn có của nó. Thiết kế một tầng khá gọn gàng, tiết kiệm không gian buổi lễ.

Lẵng hoa khai trương màu hồng nhẹ nhàng

Nếu gia chủ là một người yêu thích sự nhẹ nhàng, duyên dáng thì lẵng hoa khai trương này quả thật là một gợi ý xuất sắc đấy. Màu hồng tuy không rực rỡ như màu đỏ, màu vàng nhưng nó có thể mang đến một cảm giác ấm áp, đằm thắm cho người nhìn. Giữa những lẵng hoa khai trương tươi tắn thì chắc hẳn lẵng hoa khai trương màu hồng nhẹ nhàng như thế này sẽ trở nên nổi bật hơn rất nhiều.

Lẵng hoa khai trương màu đỏ nổi bật

Màu đỏ là màu sắc tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc. Đây cũng là màu sắc được lựa chọn sử dụng phổ biến trong ngày khai trương trọng đại. Lẵng hoa này được kết từ nhiều nhánh hoa hồng, hoa đồng tiền cùng với lá cây và hoa baby trắng. Sự kết hợp này giúp cho lẵng hoa tránh được sự nhàm chán, tạo được nét đẹp riêng cho mình. Hiện nay, shop Hoa Tươi 9x còn rất nhiều mẫu hoa khai trương màu đỏ đẹp khác, bạn có thể liên hệ ngay với shop để được tư vấn nhé.

Kiểu hoa khai trương để bàn

Thay vì chọn mua các lẵng hoa khai trương lớn thì bạn cũng có thể mua hoa để bàn. Các mẫu hoa này tuy nhỏ nhắn nhưng “có võ” đấy. Nó sẽ tăng thêm sức sống cho buổi lễ mà không tốn quá nhiều diện tích. Một giỏ hoa khai trương để bàn kèm với một chiếc bánh kem chắc chắn sẽ khiến gia chủ bất ngờ vì món quà chúc mừng đặc biệt này.

Bạn có thể truy cập vào website hoatuoi9x.com để tham khảo thêm nhiều mẫu hoa khai trương hơn nữa nhé. Ngoài những mẫu có sẵn tại shop Hoa Tươi 9x thì bạn cũng có thể đặt thiết kế riêng theo mong muốn. Với đội ngũ nghệ nhân có tay nghề cao sẽ mang đến những sản phẩm đẹp, chất lượng nhất.

Những lưu ý cần biết khi đặt mua hoa khai trương tại Hoa Tươi 9x

Nhằm mang lại sự tin tưởng cho khách hàng thì cửa hàng Hoa Tươi 9x muốn gửi đến một số lưu ý như sau:

-Nếu bạn không có thời gian đến shop hoa tươi thì có thể đặt mua online trên Website, Zalo, Facebook hoặc gọi ngay đến Hotline để đặt mua nhanh chóng.

-Giá hoa khai trương được niêm yết trên website hoatuoi9x.com và sẽ không phát sinh thêm. Trong trường hợp bạn muốn cắm thêm hoa, thêm phụ kiện trang trí thì shop sẽ báo giá lại.

-Shop Hoa Tươi 9x miễn phí vận chuyển cho tất cả đơn hàng trong nội thành HCM. Thời gian giao hàng nhanh chóng, đúng địa chỉ và thời gian đã cung cấp.

-Trước khi chốt đơn hàng thì bạn nên kiểm tra lại thông tin mà mình cung cấp đã đúng chưa để tránh những nhầm lẫn không đáng có thể xảy ra nhé.

-Nếu lẵng hoa khai trương được giao không đúng mẫu hoặc bị dập nát thì bạn có thể yêu cầu đổi trả, hoàn tiền tùy theo mong muốn của mình.

-Shop Hoa Tươi 9x áp dụng hai hình thức thanh toán là chuyển khoản hoặc thanh toán cho nhân viên giao hàng. Bạn có thể chọn một hình thức phù hợp, tiện lợi nhất.

Hoa Tươi 9x đã và đang phấn đấu trở thành một người đồng hành tin cậy của mọi người trong mọi sự kiện lớn nhỏ. Sự lựa chọn cũng như góp ý của mọi người cũng là động lực để shop Hoa Tươi 9x hoàn thiện hơn từng ngày. Hi vọng qua những thông tin này, bạn đọc sẽ không còn phải băn khoăn việc mua hoa khai trương ở đâu uy tín tại TPHCM nữa nhé. Còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho Hoa Tươi 9x để được tư vấn thôi nào!