Hoa cúc họa mi có ý nghĩa gì trong tình yêu và cuộc sống?

Hoa cúc họa mi đẹp lại có cánh nhỏ tựa như cánh chuồn chuồn, mọc thành vòng quanh phần nhị hoa màu xanh, điều này giúp làm nổi bật màu trắng mong manh và tinh khiết.

Hoa cúc họa mi mang trong mình vẻ đẹp đằm thắm và ý nghĩa cao cả

2. Ý nghĩa hoa cúc họa mi

Tại Anh quốc, hoa cúc họa mi còn được gọi với cái tên là Baby’s pet, nghĩa là hoa của trẻ em, vì chúng mang một vẻ đẹp ngây thơ tựa như những đứa bé với tâm hồn tinh khôi, trong vắt.

Theo truyền thuyết của người Ailen cổ thì cúc họa mi chính là linh hồn những đứa trẻ không may qua đời khi vừa mới được sinh ra. Chúa đã rải loài hoa này lên khắp các miền núi đồi và thảo nguyên ở trần gian để giúp làm dịu đi nỗi buồn của những người cha mẹ không may bị mất con. Và đó cũng là lý do tại sao cúc họa mi lại tượng trưng cho sự ngây thơ, trong trắng.

Cúc họa mi tượng trưng cho sự ngây thơ, trong trắng

Tại Pháp, hoa cúc họa mi được phát âm là “Marguerite”, có nghĩa là hạt ngọc trai. Người ta truyền tai nhau rằng, St. Louis đã khắc hình hoa diên vĩ, hoa cúc cùng thánh giá trên chiếc nhẫn của ông. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho tất cả những gì ông trân quý nhất: Tôn giáo, nước Pháp, và vợ ông - Marguerite. Điều này có nghĩa là cúc họa mi không chỉ là biểu tượng của sự thơ ngây, mà nó còn chứa đựng cả tình yêu, sự trân trọng và lòng nhiệt thành.

Mặc dù vậy, cúc họa mi chỉ tỏa sắc rực rỡ khi có ánh mặt trời, vào lúc màn đêm buông xuống, cánh hoa sẽ cụp lại trông rất cô đơn, buồn bã. Vì thế, hoa cúc họa mi còn có ý nghĩa khác trong tình yêu là sự yêu thương thầm lặng, vui buồn phụ thuộc vào đối phương. Đó là thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, không vẩn đục, luôn mong mỏi người mình yêu được mãi mãi hạnh phúc.

Trong tâm linh của người Việt thì hoa cúc họa mi là loại hoa có phong thủy rất tốt, nó biểu trưng cho sự thịnh vượng, cao quý và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người.

Trong tâm linh của người Việt, hoa cúc họa mi biểu trưng cho sự thịnh vượng, cao quý và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người

Người ta thường sử dụng hoa cúc họa mi trong đám cưới vì chúng là đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, thuần khiết, chân thành. Loài hoa này có thể bó chung với hoa baby hay hoa hồng nhưng đẹp nhất vẫn là một bó cúc họa mi riêng lẻ để làm nổi bật lên sự mộc mạc, giản dị của loài hoa này.

3. Ý nghĩa của hoa cúc họa mi qua màu sắc

Ý nghĩa hoa cúc họa mi trắng: Tượng trưng cho sự thanh khiết, trong trắng và chân thực.

Ý nghĩa hoa cúc họa mi tím: Biểu tượng của sự quyến luyến, thương mến khi phải chia tay.

Ý nghĩa hoa cúc học mi đỏ: Thể hiện sự gắn kết, trân trọng và tình bạn tuyệt vời.

Ý nghĩa của hoa cúc họa mi vàng: Chính là lòng kính mến, vui sướng và hân hoan.

Hoa cúc họa mi tím là biểu tượng của sự quyến luyến, thương mến khi phải chia tay

4. Hoa cúc họa mi dùng để tặng cho những ai, vào dịp nào?

Vợ hay người yêu: Một bó hoa cúc họa mi sẽ luôn là món quà để bạn bày tỏ lòng nhiệt thành trong tình yêu dành cho người ấy bởi vẻ đẹp vô cùng lãng mạn và phóng khoáng mà chúng mang lại

Trong lễ cưới: Và đối với những cô gái yêu thích vẻ đẹp hoang dại lại vô cùng quyến rũ của cúc họa mi thì một bó hoa cưới làm từ cúc họa mi cầm tay cùng một lễ cưới ngoài trời đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng chính là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Tặng bạn bè: Cúc họa mi cũng là một trong những loài hoa biểu trưng cho tình bạn thân thiết. Vì vậy, bạn có thể tặng hoa cúc họa mi cho những người bạn đang cần sự khích lệ, quan tâm trong cuộc sống.

Cúc họa mi là một trong những loài hoa biểu trưng cho tình bạn thân thiết

5. Nên chụp ảnh với cúc họa mi vào tháng mấy, ở đâu?

Hoa cúc họa mi rất được người Hà Nội yêu thích, đặc biệt là các bạn nữ. Vì thế, cứ mỗi độ cuối Thu đầu Đông, các chị em lại nô nức tìm kiếm những địa điểm có nhiều hoa cúc họa mi đẹp để lưu giữ lại các khoảnh khắc tuyệt vời cùng loài hoa này.

Thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh cùng hoa cúc họa mi tại miền bắc thường là từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Loài hoa này chỉ nở trong vài tuần nên bạn hãy tranh thủ sắp xếp thời gian để chụp ảnh cùng chúng.

+ Làng hoa Nhật Tân

Đây từ lâu đã là điểm đến yêu thích của nhiều người. Làng hoa Nhật Tân cũng là địa điểm đầu tiên mọi người thường nghĩ đến khi muốn chụp ảnh cùng cúc họa mi. Ưu điểm là không gian rộng lớn, dễ dàng di chuyển và giá vé vào cửa cũng rất hợp lý.

Nếu muốn có nhiều bức hình đẹp lung linh cũng như mua hoa về tặng người thân thì bạn có thể tìm mua các bó hoa cúc họa mi ngay tại cổng vườn với giá khá rẻ.

Làng hoa Nhật Tân là địa điểm đầu tiên mọi người thường nghĩ đến khi muốn chụp ảnh cùng cúc họa mi

Đường đi: Làng hoa Nhật Tân nằm tại phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội). Bạn có thể di chuyển bằng xe bus (tuyến 55, 58, 31) từ nội thành Hà Nội, xuống tại ngã ba Nhật Tân. Sau đó, có thể chọn cách đi bộ đến vườn hoa. Nếu di chuyển bằng ô tô, xe máy thì đi theo đường Âu Cơ, rẽ vào ngõ 264, đi qua vườn đào, vườn quất là tới khu vườn hoa cúc. Bạn cũng có thể chọn cách đi dọc hết bờ đê Nghi Tàm đến chợ hoa Quảng An thì rẽ vào, chạy thẳng con đường này là đến nơi

Giá vé: 30 - 50K/người.

+ Cánh đồng hoa Quảng An

Cách đồng hoa này nằm ở phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ. Đây cũng là điểm đến quen thuộc của người dân Hà Nội mỗi mùa cúc họa mi nở rộ. Vườn cúc họa mi ở đây không mở cửa nhiều cho du khách thăm quan nên vẫn còn giữ nguyên được các nét đẹp tự nhiên.

Cúc họa mi ở cánh đồng hoa Quảng An thường được trồng xen canh bên dưới các gốc cây đào thành từng luống. Do đó, bạn vừa có thể chụp ảnh cùng cúc họa mi vừa có thể chụp một bộ ảnh Tết với những cây đào đang chờ nở.

Đường đi: Để tới làng hoa, có thể đi men theo Hồ Tây và sông Hồng chừng hơn 1km là sẽ tới làng hoa Quảng An - Quảng Bá.

Giá vé: 50 - 100K/người.

Cúc họa mi ở cánh đồng hoa Quảng An thường được trồng xen canh bên dưới các gốc cây đào thành từng luống

+ Bãi đá sông Hồng

Bãi đá sông Hồng nằm ngay cuối con đường dẫn vào làng hoa Nhật Tân nên nếu bạn đã đến địa điểm trên thì nên đến cả bãi đá sông Hồng để đa dạng không gian cho những bức ảnh chụp. Bãi đá sông Hồng cũng là một địa điểm chụp ảnh cúc họa mi vô cùng quen thuộc với các bạn trẻ và những người đam mê chụp ảnh, tại đây không chỉ có cúc họa mi mà còn có rất nhiều loại hoa khác được bố trí theo nhiều phong cách khác nhau để bạn có những bức hình thật đẹp.

Đi đường: Bạn có thể đến đây bằng xe máy hoặc chọn các tuyến bus 31, 33, 55 và 58. Từ vườn hoa Nhật Tân, bạn đi thẳng qua một số khu vườn khác, gần tới cuối ngõ 264 Âu Cơ là đến nơi.

Giá vé: 50K/người.

+ Làng hoa Tây Tựu

Hà Nội còn có một làng hoa nằm ở phía Nam của thành phố, được rất nhiều người biết đến, đó là làng hoa Tây Tựu. Nếu sợ cảnh phải chen lấn đông người tại làng hoa Nhật Tân thì bạn có thể lựa chọn đến làng hoa Tây Tựu.

Cúc họa mi ở làng hoa Tây Tựu

Cũng giống như làng hoa Nhật Tân, làng hoa Tây Tựu cũng có "mùa nào hoa nấy" và đương nhiên sẽ không thể thiếu hoa cúc họa mi mỗi dịp cuối Thu đầu Đông. Tại làng hoa Tây Tựu không có dịch vụ cho chụp ảnh, vì thế bạn sẽ không bị mất phí. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xin phép chủ vườn để chụp vài tấm ảnh nhưng phải hết sức nhẹ nhàng. Nếu có lòng thì hãy mua ủng hộ bà con vài bó hoa đẹp để chụp hình và tặng người thân.

Đường đi: Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Bạn có thể đi theo đường Hồ Tùng Mậu, tới đường 32, tới ngã tư Trạm Trôi, chỗ có trường Cao đẳng Công nghiệp thì tiếp tục rẽ phải, đi thêm 2km là đến nơi.

Giá vé: Không thu phí.

Hy vọng bài viết trên đã giúp độc giả hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hoa cúc họa mi cũng như biết được thêm những địa điểm có thể chụp ảnh cùng loài hoa này tại Hà Nội. Mong rằng bạn sẽ kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đẹp “xuất thần” với hoa cúc họa mị và cũng đừng quên tặng chúng cho những người thân yêu.