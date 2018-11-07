Xúc động với bức tâm thư Hoa hậu Phương Khánh gửi cho mẹ ruột sau vài ngày đăng quang

Hậu trường 07/11/2018 16:44

Vài ngày sau khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, tân Hoa hậu Phương Khánh đã có những chia sẻ đầy xúc động gửi đến mẹ ruột.

Vài ngày qua, Hoa hậu Phương Khánh phủ sóng trên khắp các mặt báo và diễn đàn sau khi đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018. Đây là niềm tự hào lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tuy dính một số ồn ào sau khi đăng quang nhưng không ai có thể phủ nhận Phương Khánh có một vẻ đẹp quyến rũ, vóng dáng "nóng bỏng" và đặc biệt là khả năng giao tiếp tuyệt vời. Những cố gắng của cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vừa giành được.

Xúc động với bức tâm thư Hoa hậu Phương Khánh gửi cho mẹ ruột sau vài ngày đăng quang - Ảnh 1
Hoa hậu Phương Khánh bên mẹ trong đêm đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018 - Ảnh: Internet

Nếu tìm hiểu kỹ về Phương Khánh, khán giả sẽ càng thêm yêu mến cô hơn bởi sự bãn lĩnh và trí tuệ hơn người. Không chỉ vậy, tân Hoa hậu Trái đất còn là một người con rất có hiếu với mẹ ruột. Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải bức tâm thư xúc động gửi đến thân mẫu sau hai ngày đăng quang. Phương Khánh cảm ơn những lời dạy dỗ và sự hy sinh to lớn của mẹ trong suốt chặng đường khôn lớn. Tuy nhiên, cô cũng không quên nhấn mạnh rằng dù bản thân là ai đi chăng nữa thì vẫn mãi là cô con gái bé bỏng như ngày nào.  

“Mom, you have taught me everything I know and stand for and have raised me to be strong and independent. But no matter what i will always be your little girl, and i will always need you. Thank you for everything, and i mean everything. For teaching me to smile in the face of adversity and to believe in myself no matter what anyone says. I can only hope to one day become half the woman you are; strong, beautiful and intelligent - Love”, Phương Khánh viết.

(Tạm dịch: “Mẹ ơi, mẹ đã dạy con tất cả mọi thứ mà con biết và đã giúp con trở nên mạnh mẽ và tự mình làm mọi thứ. Thế nhưng dù bất cứ ở địa vị nào, con vẫn là cô con gái bé nhỏ của mẹ và sẽ luôn cần mẹ ở bên cạnh. Cảm ơn mẹ vì tất cả. Cảm ơn mẹ đã dạy con phải mỉn cười trước những khó khăn và luôn tự tin dù ai có nói gì đi chăng nữa. Con chỉ có thể hy vọng, một ngày nào đó sẽ trở thành một người phụ nữ như mẹ, mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh. Con yêu mẹ”.)

Xúc động với bức tâm thư Hoa hậu Phương Khánh gửi cho mẹ ruột sau vài ngày đăng quang - Ảnh 2
Hoa hậu Phương Khánh bên anh trai và em trai trong ngày lên đường đi thi - Ảnh: Internet
Xúc động với bức tâm thư Hoa hậu Phương Khánh gửi cho mẹ ruột sau vài ngày đăng quang - Ảnh 3
Xúc động với bức tâm thư Hoa hậu Phương Khánh gửi cho mẹ ruột sau vài ngày đăng quang - Ảnh 4
Mẹ Hoa hậu Phương Khánh có lối sống giản dị ngoài đời - Ảnh: Internet
Xúc động với bức tâm thư Hoa hậu Phương Khánh gửi cho mẹ ruột sau vài ngày đăng quang - Ảnh 5
Hoa hậu Phương Khánh rất biết ơn những hy sinh của mẹ - Ảnh: Internet
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Trước khi chuyển lên TP. HCM học cấp 3 và đi du học, Phương Khánh theo học cấp 1-2 ở Bến Tre. Cô được thầy cô nhận xét là ngoan, có học lực tốt.

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