Xúc động với bức tâm thư Hoa hậu Phương Khánh gửi cho mẹ ruột sau vài ngày đăng quang

Hoa hậu Phương Khánh bên mẹ trong đêm đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018 - Ảnh: Internet

Nếu tìm hiểu kỹ về Phương Khánh, khán giả sẽ càng thêm yêu mến cô hơn bởi sự bãn lĩnh và trí tuệ hơn người. Không chỉ vậy, tân Hoa hậu Trái đất còn là một người con rất có hiếu với mẹ ruột. Mới đây, cô gây chú ý khi đăng tải bức tâm thư xúc động gửi đến thân mẫu sau hai ngày đăng quang. Phương Khánh cảm ơn những lời dạy dỗ và sự hy sinh to lớn của mẹ trong suốt chặng đường khôn lớn. Tuy nhiên, cô cũng không quên nhấn mạnh rằng dù bản thân là ai đi chăng nữa thì vẫn mãi là cô con gái bé bỏng như ngày nào.

“Mom, you have taught me everything I know and stand for and have raised me to be strong and independent. But no matter what i will always be your little girl, and i will always need you. Thank you for everything, and i mean everything. For teaching me to smile in the face of adversity and to believe in myself no matter what anyone says. I can only hope to one day become half the woman you are; strong, beautiful and intelligent - Love”, Phương Khánh viết.