Vy Oanh bất ngờ lộ diện cùng gia đình, tiết lộ lý do 'biến mất' khỏi mạng xã hội thời gian qua

Hậu trường 24/06/2023 16:40

Sau khoảng thời gian biến mất khỏi mạng xã hội, mới đây, Vy Oanh cùng chồng đại gia và các con bất ngờ lộ diện trong chuyến du lịch biển.

Sau khoảng thời gian biến mất khỏi mạng xã hội, mới đây, Vy Oanh cùng chồng đại gia và ba con đang tận hưởng những ngày thảnh thơi, sum vầy ở Mũi Né (Bình Thuận). Cả gia đình diện đồ tông xuyệt tông màu xanh dạo chơi trên bãi biển.

Vy Oanh bất ngờ lộ diện cùng gia đình, tiết lộ lý do 'biến mất' khỏi mạng xã hội thời gian qua - Ảnh 1
Vy Oanh lộ diện trong chuyến du lịch cùng gia đình sau khoảng thời gian biến mất khỏi mạng xã hội

 

Ba con của nữ ca sĩ gồm bé Voi 8 tuổi, bé Xu 6 tuổi và bé út Mio gần 2 tuổi. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Các bé được nghỉ hè nên cả nhà tôi đi du lịch. Dịp này tôi kết hợp quay MV mới, mừng sinh nhật con gái thứ hai".

Ca sĩ Vy Oanh cũng khoe con trai đạt kết quả học tập xuất sắc trong năm học vừa qua. Nhóc tỳ vui thích khi được đi chơi xa cùng bố mẹ và các em. Đây là phần thưởng Vy Oanh hứa với bé Voi từ đầu năm học.

Vy Oanh bất ngờ lộ diện cùng gia đình, tiết lộ lý do 'biến mất' khỏi mạng xã hội thời gian qua - Ảnh 2
Nữ ca sĩ cho biết vào dịp các con nghỉ hè nên cô kết hợp quay MV mới và mừng sinh nhật con gái thứ hai

 

Vy Oanh cho biết, thời gian qua cô dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và lên kế hoạch cho dự án nghệ thuật sắp tới. Nữ ca sĩ chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới do chính mình sáng tác. Ngoài ra, cô còn sản xuất các video dạy tiếng Việt qua bài hát để phát trên kênh thiếu nhi của mình trong thời gian tới.

Vy Oanh bất ngờ lộ diện cùng gia đình, tiết lộ lý do 'biến mất' khỏi mạng xã hội thời gian qua - Ảnh 3
Vy Oanh cho biết thời gian qua cô dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và lên kế hoạch cho dự án nghệ thuật sắp tới

 

Nữ ca sĩ cho biết thêm: "Sau những ngày bận bịu, tôi cùng ông xã tranh thủ đưa các con đi trải nghiệm nhân dịp nghỉ hè. Nhìn các con khôn lớn từng ngày, tôi hạnh phúc vô cùng. "Trộm vía" 3 bé đều ngoan, phát triển tốt. Nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa của con trẻ. Mặc dù hè nhưng 2 con lớn của tôi vẫn học thêm ngoại ngữ, đàn piano, múa ballet, đá bóng, bơi lội... Thời gian đưa đón con đi học là đủ hết ngày. Con gái út thì lúc nào cũng bám tôi không rời".

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vy Oanh như Facebook cá nhân và fanpage đột ngột bị khóa. Link trang chủ 2 trang trên cũng không thể tìm kiếm hay truy cập được mà chỉ có các trang, hội, nhóm có liên quan đến nữ ca sĩ.

Vy Oanh bất ngờ lộ diện cùng gia đình, tiết lộ lý do 'biến mất' khỏi mạng xã hội thời gian qua - Ảnh 4
Nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vy Oanh như Facebook cá nhân và fanpage đột ngột bị khóa vào tháng 4

 

Hôm 28/3, hình ảnh ca sĩ Vy Oanh (tên thật Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng luật sư đến trụ sở công an để làm việc theo giấy triệu tập lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền lợi của nữ ca sĩ cho biết, đây là thông tin không đúng sự thật.

Vy Oanh bất ngờ nhắc lại việc bị CĐM công kích giữa ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng 'Bị nhiều người hiểu lầm, không có cơ hội giải thích nên để thời gian trả lời, hãnh diện vì bản thân là nghệ sĩ'

Vy Oanh bất ngờ nhắc lại việc bị CĐM công kích giữa ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng 'Bị nhiều người hiểu lầm, không có cơ hội giải thích nên để thời gian trả lời, hãnh diện vì bản thân là nghệ sĩ'

Mới đây, Vy Oanh đã có chia sẻ về những ồn ào giữa cô và bà Nguyễn Phương Hằng thời gian trước. Nữ ca sĩ cho biết, cô bị tấn công mạng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần cũng như cuộc sống của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Vy Oanh gia đình Vy Oanh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 26 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 26 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi