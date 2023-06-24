Vy Oanh bất ngờ lộ diện cùng gia đình, tiết lộ lý do 'biến mất' khỏi mạng xã hội thời gian qua

Sau khoảng thời gian biến mất khỏi mạng xã hội, mới đây, Vy Oanh cùng chồng đại gia và ba con đang tận hưởng những ngày thảnh thơi, sum vầy ở Mũi Né (Bình Thuận). Cả gia đình diện đồ tông xuyệt tông màu xanh dạo chơi trên bãi biển.

Ca sĩ Vy Oanh cũng khoe con trai đạt kết quả học tập xuất sắc trong năm học vừa qua. Nhóc tỳ vui thích khi được đi chơi xa cùng bố mẹ và các em. Đây là phần thưởng Vy Oanh hứa với bé Voi từ đầu năm học.

Ba con của nữ ca sĩ gồm bé Voi 8 tuổi, bé Xu 6 tuổi và bé út Mio gần 2 tuổi. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Các bé được nghỉ hè nên cả nhà tôi đi du lịch. Dịp này tôi kết hợp quay MV mới, mừng sinh nhật con gái thứ hai".

Nữ ca sĩ cho biết vào dịp các con nghỉ hè nên cô kết hợp quay MV mới và mừng sinh nhật con gái thứ hai

Vy Oanh cho biết, thời gian qua cô dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và lên kế hoạch cho dự án nghệ thuật sắp tới. Nữ ca sĩ chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới do chính mình sáng tác. Ngoài ra, cô còn sản xuất các video dạy tiếng Việt qua bài hát để phát trên kênh thiếu nhi của mình trong thời gian tới.

Vy Oanh cho biết thời gian qua cô dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và lên kế hoạch cho dự án nghệ thuật sắp tới

Nữ ca sĩ cho biết thêm: "Sau những ngày bận bịu, tôi cùng ông xã tranh thủ đưa các con đi trải nghiệm nhân dịp nghỉ hè. Nhìn các con khôn lớn từng ngày, tôi hạnh phúc vô cùng. "Trộm vía" 3 bé đều ngoan, phát triển tốt. Nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười đùa của con trẻ. Mặc dù hè nhưng 2 con lớn của tôi vẫn học thêm ngoại ngữ, đàn piano, múa ballet, đá bóng, bơi lội... Thời gian đưa đón con đi học là đủ hết ngày. Con gái út thì lúc nào cũng bám tôi không rời".

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vy Oanh như Facebook cá nhân và fanpage đột ngột bị khóa. Link trang chủ 2 trang trên cũng không thể tìm kiếm hay truy cập được mà chỉ có các trang, hội, nhóm có liên quan đến nữ ca sĩ.

Nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vy Oanh như Facebook cá nhân và fanpage đột ngột bị khóa vào tháng 4

Hôm 28/3, hình ảnh ca sĩ Vy Oanh (tên thật Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng luật sư đến trụ sở công an để làm việc theo giấy triệu tập lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền lợi của nữ ca sĩ cho biết, đây là thông tin không đúng sự thật.