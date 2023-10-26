"Vua nhạc miền Tây" chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ "to nhất vùng", hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể

Hậu trường 26/10/2023 05:00

Có sự nghiệp thành công, Lâm Hùng hiện đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ và 3 con.

Ca sĩ Lâm Hùng sinh năm 1977, quê Kiên Giang. Trước khi đến với nghiệp cầm ca và nổi danh với danh xưng "ông vua nhạc miền Tây" như hiện nay, anh từng trải qua nhiều ngành nghề khác nhau để kiếm sống. Đầu những năm 2000, tại thời điểm đó, cái tên Lâm Hùng được đông đảo khá giả đón nhận nhờ vẻ ngoài điển trai và giọng ca đầy tình cảm. 

'Vua nhạc miền Tây' chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ 'to nhất vùng', hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể - Ảnh 1
Lâm Hùng là nam ca sĩ từng gây bão CĐM và sở hữu lượng fan đông đảo

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao của thành công, Lâm Hùng bất ngờ gặp biến cố - mẹ ruột qua đời. Anh từng tâm sự trong chương trình Gõ cửa thăm nhà"Lúc tôi khổ thì có mẹ, đến khi có cuộc sống đủ đầy thì mẹ mất. Mẹ chưa hưởng thụ được gì cả. Khu nhà của tôi bây giờ rất to, có vườn rộng nhưng tôi không thấy có niềm vui. Ngày xưa mộc mạc mà vui vì có mẹ, bây giờ thì chỉ có mình tôi".

4 năm sau khi mẹ mất, Lâm Hùng quay lại với 1 album ca nhạc nhưng rồi lại yên ắng mãi đến năm 2014, anh mới chính thức trở lại và hoạt động khá năng nổ cho tới hôm nay. 

Sau hơn 20 năm đi hát, Lâm Hùng đã có cuộc sống dư dả. Anh xây một cơ ngơi hoành tráng tại quê nhà Kiên Giang. 

Nổi tiếng là thế, tuy nhiên trước khi đến với thành công, ca sĩ Lâm Hùng từng trải qua vô số trắc trở. Được biết chính cố NSƯT Vũ Linh là người đã dìu dắt Lâm Hùng trong nghề, đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả.

'Vua nhạc miền Tây' chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ 'to nhất vùng', hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể - Ảnh 2
Lâm Hùng có mặt trong tang lễ của ông hoàng cải lương Vũ Linh 

Bên cạnh những thành công trong âm nhạc, khán giả còn ngưỡng mộ nam ca sĩ khi có 1 tổ ấm êm đềm bên vợ đẹp, con ngoan. Bà xã của Lâm Hùng là Khánh Ngọc, quê Đà Lạt (Lâm Đồng). Mái ấm nhỏ của nam ca sĩ có 3 thiên thần xinh xắn.

'Vua nhạc miền Tây' chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ 'to nhất vùng', hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể - Ảnh 3
Gia đình nhỏ của Lâm Hùng

Nói về vợ, Lâm Hùng cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được người con gái tốt như vậy. Theo đó, trước đây do nổi tiếng quá sớm, nam ca sĩ khá bốc đồng và ngạo mạn. Tuy nhiên, từ khi có vợ, anh dần thay đổi tính cách, biết suy nghĩ và chín chắn hơn. Khánh Ngọc cũng là người giúp Lâm Hùng từ bỏ các tật xấu như hút thuốc, rượu bia… để mỗi ngày thay đổi, trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình.

Từng xuất hiện trên 1 chương trình thực tế thăm nhà, bà xã của Lâm Hùng cũng có nhiều trải lòng về chuyện tình cảm của hai người. Lâm Hùng gặp Khánh Ngọc trong thời điểm cô đang ôn thi đại học ở TP. HCM. Nhắc lại kỷ niệm xưa, bà xã nam ca sĩ chia sẻ: “Trước giờ em không thích anh ấy, cũng không thích dòng nhạc của anh nhưng hình như 'Ghét của nào, trời trao của ấy'. Hôm đó, anh ấy tặng em CD album Vô tình. Sau khi tìm hiểu nhau khoảng 3-4 năm, tụi em mới chính thức kết hôn”.

'Vua nhạc miền Tây' chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ 'to nhất vùng', hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể - Ảnh 4
Nam ca sĩ vô cùng yêu chiều bà xã

Cô thừa nhận bản thân cũng rất lo lắng vì khi đó, tên tuổi của Lâm Hùng cùng bộ tứ nhạc trẻ “làm mưa làm gió” thị trường nhạc Việt nên có nhiều fan nữ theo đuổi. Khánh Ngọc không nghĩ tới chuyện đi đường xa, chỉ muốn hai người làm bạn vì cho rằng nghệ sĩ thì đào hoa. Sau những lần tiếp xúc, thấy anh hay tâm sự về gia đình và cha mẹ, cô nhận thấy anh là người có hiếu, là người đàn ông của gia đình nên dần mở lòng.

“Anh nói trên đời chỉ có 2 người phụ nữ khiến anh thức sớm, đó là mẹ của anh và bây giờ là em. Những câu đó khiến em động lòng. Và em nhìn cách anh hành động, hành xử, em cảm nhận được anh cũng thật lòng. Có nhiều cô gái theo đuổi anh thời gian đó nhưng anh dẫn em giới thiệu hết mọi người. Anh nói: Đây là người anh thương thật lòng, chắc chắn anh sẽ lấy làm vợ”, Khánh Ngọc chia sẻ trong 1 chương trình có nữ diễn viên Ngọc Lan làm MC.

'Vua nhạc miền Tây' chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ 'to nhất vùng', hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể - Ảnh 5
Bà xã xinh đẹp khiến Lâm Hùng "chịu trói sớm"

Chuyện tình của hai người ban đầu bị gia đình vợ phản đối. Nhưng Lâm Hùng đã chứng minh cho ba mẹ Khánh Ngọc thấy anh đến với cô thật lòng nên dần dà đã thuyết phục được đấng sinh thành.

Ngoài chăm sóc con cái, Khánh Ngọc còn kinh doanh qua mạng để có thêm thu nhập. Cô hiếm khi tham gia sự kiện cùng chồng, chỉ tập trung lo toan cho gia đình để ông xã có thể yên tâm với sự nghiệp và đam mê ca hát.

Gia đình Lâm Hùng hiện đang sống trong một căn hộ khang trang tại trung tâm TP HCM. Bên trong căn hộ có đầy đủ những tiện nghi, ngoài ra nam ca sĩ cũng dành một không gian riêng cho nhạc cụ hay trang phục, hàng hiệu phục vụ cho việc ca hát, tham dự sự kiện. 

'Vua nhạc miền Tây' chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ 'to nhất vùng', hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể - Ảnh 6
Nam ca sĩ là tay chơi hàng hiệu thứ thiệt 

'Vua nhạc miền Tây' chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ 'to nhất vùng', hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể - Ảnh 7

'Vua nhạc miền Tây' chịu trói sớm vì bà xã quá xinh đẹp, sau nhiều biến cố giờ sống trong biệt phủ 'to nhất vùng', hàng hiệu tiền tỷ đếm không xuể - Ảnh 8
 Cơ ngơi hoành tráng của Lâm Hùng ở quê nhà

Ngoài ra ở quê nhà Kiên Giang, "Ông vua nhạc miền Tây" cũng tậu cơ ngơi khủng rộng 4.000m2, được đồn đoán to nhất nhì khu vực, giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. 

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Ca sĩ Lâm Hùng nhắc lại lời dạy của NSƯT Vũ Linh, xem cố nghệ sĩ là 'đại ân nhân' của đời mình

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