Choáng ngợp với biệt phủ rộng đến 4.000 m2 của gia đình 'Ông vua nhạc miền Tây' Lâm Hùng

Nhà vườn của Lâm Hùng ở Kiên Giang hơn 40 năm tuổi, được gia đình anh gìn giữ làm nơi thờ cúng, quây quần con cháu mỗi dịp cúng giỗ.

Lâm Hùng là giọng ca ăn khách của thị trường âm nhạc Việt Nam từ năm 2002 đến nay với giọng hát ngọt ngào cùng ngoại hình điển trai ưa nhìn. Một số ca khúc như: Kẻ đa tình, Hát cho một dòng sông, Ký túc xá chiều mưa, Phi trường phút biệt ly, Mỗi người một quá khứ, Em về đi, Nghĩa mẹ, Đừng để em biết tôi dối gian, Khi vắng em... đã trở thành bài hát quen thuộc đối với thế hệ 8X, 9X. Lâm Hùng là giọng ca ăn khách của thị trường âm nhạc Việt Nam từ năm 2002 đến nay với giọng hát ngọt ngào cùng ngoại hình điển trai ưa nhìn Nhớ lại thời hoàng kim, Lâm Hùng cho biết anh đã từng là một Sơn Tùng M-TP ở khu vực miền Tây Nam bộ. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng không quên những ngày đầu bước vào nghề may mắn có NSƯT Vũ Linh giới thiệu từ những show đầu tiên.

Lâm Hùng bước vào nghề năm 1999 do NSƯT Vũ Linh phát hiện và đưa anh lên TP.HCM vừa đi học vừa đi hát. Sau 3 năm được hậu thuẫn, nam ca sĩ nổi tiếng và thay đổi cuộc đời. Lâm Hùng bước vào nghề năm 1999 do NSƯT Vũ Linh phát hiện và đưa anh lên TP.HCM vừa đi học vừa đi hát. Thời gian đầu, Lâm Hùng chỉ hát ở những show do đàn anh giới thiệu. Nhận được sự hậu thuẫn của Vũ Linh, Lâm Hùng không hề ỷ lại mà còn cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng anh. Sau 3 năm được hậu thuẫn, nam ca sĩ nổi tiếng và thay đổi cuộc đời. Dù vậy, Lâm Hùng hối tiếc vì khi có cuộc sống đầy đủ, chưa kịp trả hiếu mẹ anh qua đời vì lâm bệnh nặng. Gia đình Lâm Hùng có một nhà vườn hơn 40 năm tuổi ở Kiên Giang, được gia đình anh gìn giữ làm nơi thờ cúng, quây quần con cháu mỗi dịp cúng giỗ. Hiện tại, Lâm Hùng tạm ngưng hoạt động nghệ thuật sau biến cố mất đi đấng sinh thành tuy nhiên cuộc sống của anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Theo tìm hiểu, gia đình Lâm Hùng có một nhà vườn hơn 40 năm tuổi ở Kiên Giang, được gia đình anh gìn giữ làm nơi thờ cúng, quây quần con cháu mỗi dịp cúng giỗ.

Lâm Hùng cho biết bố mẹ anh xây cất căn nhà vào khoảng năm 1983 Lâm Hùng cho biết bố mẹ anh xây cất căn nhà vào khoảng năm 1983. Trước đó, họ đưa các con về Kiên Giang lập nghiệp năm 1978, sống tạm trong ngôi nhà sàn nên được dân làng gọi là 'ông bà Tư Nhà Sàn'. Hiện các anh em của Lâm Hùng đều dọn ra riêng, chỉ mình anh thường xuyên về chăm sóc, trùng tu ngôi nhà để tưởng nhớ bố mẹ. Ca sĩ bày tỏ mỗi chuyến về quê là dịp anh dạy các con về chữ hiếu, lòng biết ơn nguồn cội. Ảnh minh họa: Internet Bạn bè khen ngợi không gian sống lý tưởng của gia đình Lâm Hùng, ví nơi đây như biệt phủ, resort... Riêng anh thấy đó là chốn bình yên, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái khác xa cuộc sống xô bồ ở thành thị Phần mộ của bố mẹ Lâm Hùng được đặt tại sân chính, ngay cổng vào. Trước đây, anh nhờ một người cháu túc trực lo hương hoa còn bây giờ người cháu đi nước ngoài, anh tự tay làm. Phía sau nhà, Lâm Hùng thiết kế sân xanh mướt. Anh trồng vạn tuế, sa la, lộc vừng, ngô đồng, chà là và một số cây bóng mát. Bạn bè khen ngợi không gian sống lý tưởng của gia đình Lâm Hùng, ví nơi đây như biệt phủ, resort... Riêng anh thấy đó là chốn bình yên, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái khác xa cuộc sống xô bồ ở thành thị. Mỗi lần về quê, vợ chồng Lâm Hùng và các con thích ngồi nghỉ, ăn cơm và trò chuyện tại nhà chòi. Ca sĩ trồng hoa tô, lát sỏi và bày các chum sành tạo cảnh quan cho góc này. Bên trong ngôi nhà, Lâm Hùng cố gắng lưu giữ những đồ đạc từng gắn bó với gia đình anh, bên cạnh đó trưng bày một số món có ý nghĩa với các thành viên trong nhà. Ngoài căn nhà vườn này, vợ chồng ca sĩ Lâm Hùng còn có một căn hộ 3 phòng ngủ thiết kế sang trọng, hiện đại ở trung tâm TP.HCM Con trai hơn 4 tuổi của Lâm Hùng đang tập chơi piano. Nam ca sĩ vui khi các con anh đều thích âm nhạc giống bố Lâm Hùng có phòng thay đồ chứa bộ sưu tập 'khủng' gồm: nước hoa, giày dép, túi xách, đồng hồ, quần áo... của những thương hiệu lừng danh thế giới Ngoài căn nhà vườn này, vợ chồng ca sĩ Lâm Hùng còn có một căn hộ 3 phòng ngủ thiết kế sang trọng, hiện đại ở trung tâm TP.HCM. Năm 2018, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, ca sĩ Lâm Hùng tậu căn hộ 3 phòng ngủ đón bà xã và các con từ Đà Lạt xuống Sài Gòn sống cùng anh. Khi rảnh rỗi, anh thích tự vào bếp nấu nướng đãi vợ con những món ngon. Nam ca sĩ rất hài lòng với những gì đang có, không còn mong muốn gì hơn. Vợ chồng Lâm Hùng và ba con quây quần trong căn hộ ở trung tâm TP.HCM. Nam ca sĩ rất hài lòng với những gì đang có, không còn mong muốn gì hơn Căn nhà ở TP.HCM của nam ca sĩ sinh năm 1977 mang tông màu xám chủ đạo, sàn lát gỗ toàn bộ, nội thất thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản. Bàn ăn xinh xắn vừa đủ chỗ cho 5 thành viên của gia đình. Khu vực này được chiếu sáng bằng những chiếc đèn kiểu dáng độc đáo. Lâm Hùng có phòng thay đồ chứa bộ sưu tập 'khủng' gồm: nước hoa, giày dép, túi xách, đồng hồ, quần áo... của những thương hiệu lừng danh thế giới.

'Vua nhạc miền Tây' Lâm Hùng từng được cố NSƯT Vũ Linh dẫn dắt vào nghệ thuật, từng ngưng hát một thời gian dài vì biến cố mẹ mất Ca sĩ Lâm Hùng được khán yêu thương gọi với tên 'vua nhạc miền Tây' với nhiều bản hit để đời. Nổi tiếng là thế, tuy nhiên trước khi đến với thành công, ca sĩ Lâm Hùng từng trải qua vô số khó khăn.

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