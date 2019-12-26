Vừa lộ ảnh lễ dạm ngõ, chồng chưa cưới bất ngờ khoe ảnh thân mật bên Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai đã có động thái đầu tiên thể hiện tình cảm thắm thiết sau khi lộ ảnh làm lễ dạm ngõ.
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Khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Hân thân mật bên bạn trai dịp lễ Giáng sinh nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đây chính là chàng trai xuất hiện trong bức ảnh được cho là chụp tại lễ dạm ngõ của Hoa hậu Việt Nam 2010.
Hình ảnh được bạn trai Ngọc Hân công khai trên trang cá nhân kèm lời nhắn: "We wish you a merry Christmas' (tạm dịch: Chúng tôi chúc mọi người có một Giáng sinh an lành)". Anh còn thoải mái tag tên người yêu trong bài viết.
Trong ảnh, cặp đôi diện trang phục lịch thiệp và nở nụ cười rạng rỡ bên nhau. Nàng hậu còn được bạn trai ôm eo tình tứ. Ngay sau khi đăng tải, cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo dân mạng.
Trước đó ít ngày, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Hân tình tứ bên bạn trai trong lễ dạm ngõ. Người đăng tải bức ảnh này được cho là bố chồng tương lai của nàng hậu. Chia sẻ với Vietnamnet, Ngọc Hân xác nhận đã làm lễ dạm ngõ nhưng cô chưa muốn tiết lộ gì thêm về chuyện này.