Vừa lộ ảnh lễ dạm ngõ, chồng chưa cưới bất ngờ khoe ảnh thân mật bên Hoa hậu Ngọc Hân

Hậu trường 26/12/2019 17:32

Hoa hậu Ngọc Hân và bạn trai đã có động thái đầu tiên thể hiện tình cảm thắm thiết sau khi lộ ảnh làm lễ dạm ngõ.

Khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Hân thân mật bên bạn trai dịp lễ Giáng sinh nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đây chính là chàng trai xuất hiện trong bức ảnh được cho là chụp tại lễ dạm ngõ của Hoa hậu Việt Nam 2010.

Hình ảnh được bạn trai Ngọc Hân công khai trên trang cá nhân kèm lời nhắn: "We wish you a merry Christmas' (tạm dịch: Chúng tôi chúc mọi người có một Giáng sinh an lành)". Anh còn thoải mái tag tên người yêu trong bài viết.

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Giáng sinh ấm áp của Hoa hậu Ngọc Hân bên bạn trai lâu năm - Ảnh: FB
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Hình ảnh khiến dân mạng xôn xao ít ngày trước được cho là chụp tại lễ dạm ngõ của Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ảnh: Internet

Trong ảnh, cặp đôi diện trang phục lịch thiệp và nở nụ cười rạng rỡ bên nhau. Nàng hậu còn được bạn trai ôm eo tình tứ. Ngay sau khi đăng tải, cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo dân mạng.

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Trên trang cá nhân của mình, chồng tương lai của Hoa hậu Ngọc Hân để ảnh đại diện tình tứ bên bạn gái - Ảnh: FB
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Năm 2017, anh chàng này cũng là nhân vật chính xuất hiện trong bộ ảnh cưới của Hoa hậu Ngọc Hân chụp tại Bali - Ảnh: Internet

Trước đó ít ngày, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Hoa hậu Ngọc Hân tình tứ bên bạn trai trong lễ dạm ngõ. Người đăng tải bức ảnh này được cho là bố chồng tương lai của nàng hậu. Chia sẻ với Vietnamnet, Ngọc Hân xác nhận đã làm lễ dạm ngõ nhưng cô chưa muốn tiết lộ gì thêm về chuyện này.

Hoa hậu Ngọc Hân hiếm hoi mặc váy xuyên thấu, khoe chân dài

Hoa hậu Ngọc Hân hiếm hoi mặc váy xuyên thấu, khoe chân dài

Trong một sự kiện mới đây, Ngọc Hân gây bất ngờ khi diện đầm dạ hội xuyên thấu, để lộ đôi chân dài sau vải lưới mỏng manh.

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