Vợ 'streamer giàu nhất Việt Nam': Từng bị giáo viên xúc phạm nặng nề, bỏ học năm cấp 3, thái độ của mẹ chồng gây chú ý

Xoài Non - vợ "streamer giàu nhất Việt Nam" lần đầu tiết lộ quá khứ bị giáo viên xúc phạm nặng nề và phải bỏ học cấp 3.

Xuất hiện tại Gõ Cửa Thăm Nhà, đôi vợ chồng son đình đám trong làng Streamer Việt Nam - Nghiêm Minh Hiếu (Xemesis) và Phạm Thuỳ Trang (Xoài Non) khiến MC Quốc Thuận và Ngọc Lan phải choáng ngợp trước cơ ngơi bạc tỷ, và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cuộc gặp gỡ giữa MC Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình Xoài Non Sau khi Xoài Non vào làm dâu nhà hào môn, phần lớn cộng đồng mạng rất quan tâm mối quan hệ của cô và gia đình chồng. Tại chương trình, Xoài Non cho biết cô rất nhanh chóng lấy được tình cảm từ gia đình chồng ngay từ những ngày đầu. Được biết, Xoài Non là người phụ nữ đầu tiên Streamer dẫn về giới thiệu mà cả dòng họ đồng ý.

Cặp vợ chồng Xemesis - Xoài Non làm cộng đồng mạng ghen tỵ Trong khoảng thời gian tìm hiểu và kết hôn với Xemesis, Xoài Non phải đối mặt với không ít điều tiếng. CĐM cho rằng cô bỏ học từ cấp 3 nên không cùng đẳng cấp với "streamer giàu nhất Việt Nam". Nhưng ít ai biết cô nàng đã trải qua tổn thương lớn như thế nào khi còn trên ghế nhà trường. Cô đã có thời điểm quậy phá, nổi loạn. “Em đã trải qua thời điểm không nghĩ tới cảm xúc của bố mẹ, quậy tới mức bị nhốt trong phòng. Có một lần em cãi cô vì cô nói bố mẹ em chỉ biết kiếm tiền chứ không biết dạy em. Em đá bàn bỏ ra khỏi lớp thì cô gọi điện về cho bố mẹ em nói em ‘mất dạy’. Xoài Non nghẹn ngào nhớ về quá khứ.

Trong bữa cơm gia đình với sự xuất hiện của ba mẹ ruột và mẹ chồng, Xoài Non nghẹn ngào nhắc lại: “Về nhà bố nói không muốn em thất học nên sau chuyện đó em đi học tiếp. Nhưng tới năm cấp ba thì em không học được nữa, bố em lên rút học bạ cho em mà khóc ngay trên trường vì đau lòng khi em nghỉ học. Nước mắt của đàn ông rất là khó rơi, mà em làm bố phải khóc vì em”. Sau chuyện đó, Xoài Non tập trung cho việc kiếm tiền, thành công để ba mẹ không thấy đau khổ vì cô nữa. Xoài Non nghẹn ngào kể về quá khứ bị giáo viên xúc phạm nặng nề và phải bỏ học cấp 3 Là cầu nối cho câu chuyện, MC Quốc Thuận và Ngọc Lan cũng nghẹn ngào, xúc động trước những khó khăn một cô gái mười mấy tuổi phải chịu đựng. Lắng nghe những tâm sự của con dâu, mẹ Xemesis cũng không cầm được nước mắt, chia sẻ: “Dù Trang còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ rất chín chắn, hiểu biết. Hai mẹ con tâm sự với nhau rất nhiều, toàn tới 2-3 giờ sáng. Vậy nên, tôi không bao giờ để ý bất cứ cái gì vì hiểu được lòng của con dâu đối với tôi". Mẹ chồng Xoài Non thấu hiểu tấm lòng của con dâu với mình Bỏ qua quá khứ, hiện tại sự thấu hiểu là chìa khoá hạnh phúc cho cặp vợ chồng trẻ Mối tình lãng mạn của Xoài Non và Xemesis đã chứng minh một điều không ai là người hoàn hảo, cho tới khi gặp đúng người làm ta phải tự giác thay đổi tốt hơn. Thay vì đặt tâm vào những lời bình phẩm bên ngoài, Xemesis và Xoài Non dùng cuộc sống viên mãn hiện tại và tình cảm yêu thương từ gia đình hai bên nội ngoại để chứng minh sau những thứ xa hoa, hào nhoáng chỉ còn tình cảm gia đình, tình yêu mới là thứ chân thành gắn kết mọi người lại với nhau. Ảnh: MCV

Streamer giàu nhất Việt Nam tiết lộ hành trình ‘cưa cẩm’ vợ kém 13 tuổi, Xoài Non ‘tố’ lại ngay loạt tật xấu của chồng đại gia sau 4 tháng kết hôn “Em nhìn vợ em kiểu trưởng thành thì cứ nghĩ cũng đủ tuổi rồi. Hôm đấy em hỏi vợ bao nhiêu tuổi thì cổ nói 16, thì em bị đơ không biết nói gì luôn phải hỏi xin được xem chứng minh nhân dân vì không thể ngờ. Em nghĩ “kèo” này nó hơi “chua” rồi” - Xemesis hài hước nhắc lại thời gian “cưa cẩm” Xoài Non.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-streamer-giau-nhat-viet-nam-tung-bi-giao-vien-xuc-pham-nang-ne-bo-hoc-nam-cap-3-thai-do-cua-me-chong-gay-chu-y-405938.html