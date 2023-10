Vợ 'streamer giàu nhất Việt Nam': Từng bị giáo viên xúc phạm nặng nề, bỏ học năm cấp 3, thái độ của mẹ chồng gây chú ý

Xuất hiện tại Gõ Cửa Thăm Nhà, đôi vợ chồng son đình đám trong làng Streamer Việt Nam - Nghiêm Minh Hiếu (Xemesis) và Phạm Thuỳ Trang (Xoài Non) khiến MC Quốc Thuận và Ngọc Lan phải choáng ngợp trước cơ ngơi bạc tỷ, và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Cuộc gặp gỡ giữa MC Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình Xoài Non

Sau khi Xoài Non vào làm dâu nhà hào môn, phần lớn cộng đồng mạng rất quan tâm mối quan hệ của cô và gia đình chồng. Tại chương trình, Xoài Non cho biết cô rất nhanh chóng lấy được tình cảm từ gia đình chồng ngay từ những ngày đầu. Được biết, Xoài Non là người phụ nữ đầu tiên Streamer dẫn về giới thiệu mà cả dòng họ đồng ý.