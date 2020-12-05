Vợ sinh sớm hơn 1 tháng, con nặng 1,9kg phải nằm lồng kính, Mạc Văn Khoa khóc như mưa vì lo

Trong suốt hành trình đưa vợ từ Vũng Tàu về TP. Hồ Chí Minh sinh con, diễn viên Mạc Văn Khoa đã không thể ngừng khóc vì lo lắng.

Khuya 4/12, vợ chồng Mạc Văn Khoa đã đón con gái đầu lòng chào đời. Em bé ra đời trước ngày dự sinh hơn 1 tháng, nặng 1,9kg và đang được nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt. Sau khi bình tĩnh lại và gặp được vợ, mới đây Mạc Văn Khoa gây xúc động khi viết về hành trình đưa vợ đi sinh. Nam diễn viên đã khóc nhiều lần vì thương và lo lắng cho bà xã.

Nam diễn viên chia sẻ ảnh bên vợ sau sinh - Ảnh: FB Dòng tâm sự xúc động của Mạc Văn Khoa khi lần đầu được làm bố - Ảnh: FB Nam diễn viên kể lại: "Em đã khóc 4 lần cả nhà ạ. Lần thứ nhất là trên đường vợ em vỡ ối từ Vũng Tàu về Sài Gòn! Vợ em còn hơn một tháng nữa mới tới ngày sinh, em đưa vợ về Vũng Tàu nhà người nhà chơi vài bữa vì em đi quay dưới này! Vừa xuống được vài tiếng thì bị chảy nước ối! Chạy tới phòng khám bác sĩ nói một câu là chuyển vào viện gấp!! Và thật sự một giây ngồi trên xe chưa bao giờ nó dài đến vậy, cố gắng mạnh mẽ lắm rồi mà sao nước mắt cứ chảy thôi!. Lần thứ hai là khi vợ em nằm trên giường chuẩn bị vào phòng mổ, cố gắng hết sức để động viên vợ rồi mà cũng không kìm được nước mắt!

Lần thứ 3 là khi em được nhìn thấy mặt con mình! Đúng là người tính không bằng trời tính! Con ra đời trước hơn một tháng và không hề có bất cứ dấu hiệu gì hết nên Bố Mẹ thật sự quá bất ngờ con à!". Hồng Vân, Hari Won, Pha Lê... chúc mừng vợ chồng Mạc Văn Khoa - Ảnh: FB Và khi được gặp vợ sau 10 tiếng chờ đợi, Mạc Văn Khoa đã không kìm lòng được. Ông bố trẻ tiếp tục khóc: "Lần thứ 4 là khoảnh khắc trong tấm hình này đây! Chờ vợ em từ phòng hồi sức ra hơn 10 tiếng nó dài kinh khủng khiếp và khi nhìn thấy vợ em rồi thì chỉ biết chảy nước mắt vì mừng thôi! Anh biết sẽ còn rất nhiều cơn đau nữa nhưng anh sẽ luôn ở cạnh bên em em à. Đó là vài lời tâm sự của một người đàn ông lần đầu đưa vợ đi đẻ của em! Tự nhiên em mít ướt quá vậy không biết nữa. Nhưng từ giờ em không khóc nữa em sẽ chỉ cười thôi! Mọi lo lắng đã qua rồi ạ!".

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