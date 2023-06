Vợ Shark Bình nói lời ruột gan gửi đến các con nhân dịp kỉ niệm 14 năm ngày cưới

Mới đây, trên trang cá nhân, nhân dịp kỉ niệm 14 năm ngày cưới vợ Shark Bình đăng tải bài viết dài gửi đến các con khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào.

Nữ doanh nhân viết: "Dear May và Jin. Hôm nay là 14 năm kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, dù bố mẹ chưa ra tòa, dù mọi việc trong tương lai có thể bị leo thang nhưng May và Jin thực sự là minh chứng của quá khứ, tình yêu và nhiều khát vọng trong tuổi trẻ của mẹ. Nhiều tối 3 mẹ con tâm sự, mẹ luôn nói rằng, tại sao người mẹ mang nặng đẻ đau lại là May, Jin. Chắc chắn do kiếp trước mẹ tu tập rất nhiều mà ông trời ban tặng 2 đứa vĩnh viễn cho mẹ. Đó thực sự là may mắn lớn nhất của đời mẹ, và dù mọi việc có thế nào thì mẹ cũng cảm ơn bố vì điều này!