Vợ Shark Bình nói lời ruột gan gửi đến các con nhân dịp kỉ niệm 14 năm ngày cưới

Hậu trường 06/12/2022 10:51

Nhân dịp kỉ niệm 14 năm ngày cưới, vợ Shark Bình nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng khi đăng tải bài viết đầy xúc động gửi tới các con.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhân dịp kỉ niệm 14 năm ngày cưới vợ Shark Bình đăng tải bài viết dài gửi đến các con khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào. 

Nữ doanh nhân viết: "Dear May và Jin. Hôm nay là 14 năm kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, dù bố mẹ chưa ra tòa, dù mọi việc trong tương lai có thể bị leo thang nhưng May và Jin thực sự là minh chứng của quá khứ, tình yêu và nhiều khát vọng trong tuổi trẻ của mẹ. Nhiều tối 3 mẹ con tâm sự, mẹ luôn nói rằng, tại sao người mẹ mang nặng đẻ đau lại là May, Jin. Chắc chắn do kiếp trước mẹ tu tập rất nhiều mà ông trời ban tặng 2 đứa vĩnh viễn cho mẹ. Đó thực sự là may mắn lớn nhất của đời mẹ, và dù mọi việc có thế nào thì mẹ cũng cảm ơn bố vì điều này!

 

May Jin yêu, 3 mẹ con đã trải qua không ít khó khăn nhưng đời đã cho mình nhiều bài học quý giá. Không ai có được những điều như ý trong cuộc sống, nhưng chúng ta khác nhau cơ bản ở thái độ và cách nhìn nhận về mọi việc, nhất là trong khó khăn, điều đó sẽ định nghĩa về con người chúng ta, về cốt cách bản thân. Cuộc đời May Jin phía trước còn rất dài, mẹ mong các con hãy ghi nhớ những điều sau làm hành trang cho tương lai:

Đôi khi con sẽ vì ai đó, vì chuyện gì đó mà phiền muộn, đau khổ, chán nản đeo bám thật lâu nhưng con có quyền lựa chọn giữ lại hay quên nó đi. Jin May thấy không, rõ ràng tất cả trong cuộc đời chỉ là những chuỗi lựa chọn với chúng ta. Con hãy nhớ những gì tốt đẹp và quên đi những điều xấu xí.

Khó khăn là một điều không thể tránh được trong cuộc sống, nhưng nhờ nó mà 2 con sẽ trưởng thành, 1 chút thành công hôm nay cũng được vun đắp bởi vô vàn thất bại và nỗ lực từ trước đó. Hãy ứng xử với khó khăn như thể nó là cơ hội đặc biệt để bản thân mình thay đổi tốt hơn. 

Con hãy hiểu tình yêu vẫn luôn là món quà trong cuộc sống này. Khi con có tình yêu đủ nhiều, con sẽ tự thấy mình có sức mạnh đủ lớn để làm những điều mà bản thân không thể ngờ. Nhưng giả dụ, chuyện tình cảm với người này có thể không như ý, thì hãy vẫn cứ rộng mở trái tim đón nhận cuộc sống, trao cơ hội, chỉ là ở đâu đó sẽ có người tin tưởng chờ đợi mà con chưa tìm ra. Tình yêu luôn là điều đáng để con thử và tin, chỉ là, con phải lựa chọn thật kỹ, cẩn thận và cân nhắc"...

Vợ Shark Bình nói lời ruột gan gửi đến các con nhân dịp kỉ niệm 14 năm ngày cưới - Ảnh 1
Nữ doanh nhân Đào Lan Hương cùng hai con - Ảnh: FBNV

"Cuộc đời có thể chưa ưu ái với các con nhưng đừng quên, mẹ sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh Jin May. Rồi sẽ có lúc các con rời khỏi mẹ, vùng vẫy ở một thế giới rộng lớn hơn, dù thành công hay thất bại, 2 đứa luôn là niềm tự hào của mẹ. Trên đời này sẽ luôn có một người tin tưởng và mong các con hạnh phúc vô điều kiện, đó là mẹ.

Cuối cùng, mẹ ở đây nhưng không ở bên mãi, hãy cám ơn mẹ vì các con còn có nhau, vì vậy hãy luôn yêu thương, giúp đỡ nhau. Không gì có thể thay thế gia đình và tình thân. Hãy nhớ hình ảnh video này, khi 2 anh em còn bé, bên nhau chơi đùa, buồn vui đều có nhau. Cuộc đời là 1 dòng sông, hãy luôn bơi cùng nhau và song hành như vậy nhé May Jin. Yêu thương", nữ doanh nhân tiếp tục bộc bạch.

Vợ Shark Bình nói lời ruột gan gửi đến các con nhân dịp kỉ niệm 14 năm ngày cưới - Ảnh 2
Những dòng chia sẻ của vợ Shark Bình khiến ai nấy cũng phải nghẹn ngào - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người đã gửi lời động viên tới nữ doanh nhân, mong cô vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Đồng hành cùng chồng cũ trong suốt chặng đường từ con số 0 cho đến ngày nay, nữ doanh nhân Đào Lan Hương vừa là hậu phương vừa là người xông pha trên thương trường. Mặc dù trải qua không ít những khó khăn, nhưng đối với bà đó chính là một bước ngoặt giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn; tiếp thêm động lực để bà không ngừng cống hiến và tạo ra nhiều giá trị khác cho cuộc đời.

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18

Đăng ảnh chỉ có một mình, Shark Bình vẫn bị 'soi' mặc đồ đôi bảnh bao cùng Phương Oanh, ngày càng trẻ trung như tuổi 18

Dù chỉ xuất hiện một mình, song, màn diện đồ đôi cực kì tình tứ của Shark Bình và Phương Oanh vẫn được netizen trông thấy.

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